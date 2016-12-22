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22 декабря 2016, 10:44 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Форвард «Эдмонтона» Летестю признан первой звездой дня в НХЛ

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Канадский нападающий «Эдмонтона» Марк Летестю назван первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс- служба лиги.

В победном матче против «Аризоны» (3:2) 31-летний форвард отметился тремя набранными очками (одна шайба + две передачи).

Второй звездой дня признан голкипер «Филадельфии» Стив Мэйсон, отразивший 36 бросков в победном матче против «Вашингтона» (3:2 ОТ). Третьей звездой стал нападающий «Вашингтона» Андре Бураковски, забросивший шайбу и отдавший передачу в этой же игре.

Эдмонтон Ойлерз
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