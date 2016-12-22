Форвард «Эдмонтона» Летестю признан первой звездой дня в НХЛ
МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Канадский нападающий «Эдмонтона» Марк Летестю назван первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс- служба лиги.
В победном матче против «Аризоны» (3:2) 31-летний форвард отметился тремя набранными очками (одна шайба + две передачи).
Второй звездой дня признан голкипер «Филадельфии» Стив Мэйсон, отразивший 36 бросков в победном матче против «Вашингтона» (3:2 ОТ). Третьей звездой стал нападающий «Вашингтона» Андре Бураковски, забросивший шайбу и отдавший передачу в этой же игре.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter