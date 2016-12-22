Форвард «Эдмонтона» Летестю признан первой звездой дня в НХЛ

В победном матче против «Аризоны» (3:2) 31-летний форвард отметился тремя набранными очками (одна шайба + две передачи).

Второй звездой дня признан голкипер «Филадельфии» Стив Мэйсон, отразивший 36 бросков в победном матче против «Вашингтона» (3:2 ОТ). Третьей звездой стал нападающий «Вашингтона» Андре Бураковски, забросивший шайбу и отдавший передачу в этой же игре.