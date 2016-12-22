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22 декабря 2016, 9:19 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Гол и две передачи Летестю помогли «Эдмонтону» обыграть «Аризону»

МОСКВА, 22 дек — Р-Спорт. Хоккеисты «Эдмонтон Ойлерз» в Глендэйле обыграли «Аризону Койотис» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча, прошедшая на льду «Аризоны», завершилась победой гостей со счетом 3:2 (2:0, 1:1, 0:1). Шайбами в составе победителей отметились Марк Летестю (на 9-й минуте), Милан Лучич (16) и Мэтт Хендрикс (23). При этом Летестю выступил ассистентом в ситуациях со второй и третьей шайбами и в итоге был признан первой звездой игры.

У «Аризоны» забивали Мартин Ганзал (32) и Оливер Экман-Ларссон (60).

«Аризона», потерпевшая третье поражение подряд, в ближайшем матче 24 декабря сыграет дома с «Торонто Мэйпл Лифс». «Эдмонтон», для которого эта победа стала третьей кряду, в тот же день сыграет на выезде с «Сан-Хосе Шаркс».

22.12.2016 05:30 Регулярный чемпионат Gila River Arena
Аризона Койотс 2:3 Эдмонтон Ойлерз
(0:2, 1:1, 1:0)
Главные тренеры
Дэйв Типпетт Тодд Маклеллан
Вратари
Майк Смит 57:30 Кэм Тэлбот
1-й период
Марк Летестю (М. Хендрикс, З. Кассиан) 08:13
09:53 Мартин Ганзал
14:08 Джейкоб Чикран
Милан Лучич (М. Летестю, Л. Драйзайтль) 15:07
2-й период
Мэтт Хендрикс (М. Летестю, З. Кассиан) 22:16
Бенуа Пульо 29:42
31:19 Мартин Ганзал (Р. Врбата, О. Экман-Ларссон)
Андрей Секера 37:07
3-й период
45:42 Люк Шенн
45:42 Люк Шенн
45:42 Люк Шенн
Эрик Грайба 45:42
Эрик Грайба 45:42
Эрик Грайба 45:42
46:12 Радим Врбата
52:34 Лоусон Круз
Патрик Марун 52:34
Патрик Марун 52:34
57:07 Мартин Ганзал
Марк Летестю 57:07
59:16 Мартин Ганзал
59:16 Шейн Доун
Марк Летестю 59:16
Зак Кассиан 59:16
Зак Кассиан 59:16
59:53 Оливер Экман-Ларссон (Р. Врбата, Дж. Макгинн)
Статистика
34 Штрафное время 47
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
М. Летестю (Эдмонтон Ойлерз), М. Хендрикс (Эдмонтон Ойлерз), М. Ганзал (Аризона Койотс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Эдмонтон Ойлерз
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