Гол и две передачи Летестю помогли «Эдмонтону» обыграть «Аризону»

Встреча, прошедшая на льду «Аризоны», завершилась победой гостей со счетом 3:2 (2:0, 1:1, 0:1). Шайбами в составе победителей отметились Марк Летестю (на 9-й минуте), Милан Лучич (16) и Мэтт Хендрикс (23). При этом Летестю выступил ассистентом в ситуациях со второй и третьей шайбами и в итоге был признан первой звездой игры.

У «Аризоны» забивали Мартин Ганзал (32) и Оливер Экман-Ларссон (60).

«Аризона», потерпевшая третье поражение подряд, в ближайшем матче 24 декабря сыграет дома с «Торонто Мэйпл Лифс». «Эдмонтон», для которого эта победа стала третьей кряду, в тот же день сыграет на выезде с «Сан-Хосе Шаркс».