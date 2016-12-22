Гол и две передачи Летестю помогли «Эдмонтону» обыграть «Аризону»
МОСКВА, 22 дек —
Р-Спорт. Хоккеисты «Эдмонтон Ойлерз» в Глендэйле обыграли «Аризону Койотис» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча, прошедшая на льду «Аризоны», завершилась победой гостей со счетом 3:2 (2:0, 1:1, 0:1). Шайбами в составе победителей отметились Марк Летестю (на 9-й минуте), Милан Лучич (16) и Мэтт Хендрикс (23). При этом Летестю выступил ассистентом в ситуациях со второй и третьей шайбами и в итоге был признан первой звездой игры.
У «Аризоны» забивали Мартин Ганзал (32) и Оливер
«Аризона», потерпевшая третье поражение подряд, в ближайшем матче 24 декабря сыграет дома с «Торонто Мэйпл Лифс». «Эдмонтон», для которого эта победа стала третьей кряду, в тот же день сыграет на выезде с «Сан-Хосе Шаркс».
|22.12.2016 05:30
|Регулярный чемпионат
|Gila River Arena
|Аризона Койотс
|2:3
|Эдмонтон Ойлерз
|(0:2, 1:1, 1:0)
Главные тренеры
|Дэйв Типпетт
|Тодд Маклеллан
Вратари
|Майк Смит 57:30
|Кэм Тэлбот
|1-й период
|Марк Летестю (М. Хендрикс, З. Кассиан)
|08:13
|09:53
|Мартин Ганзал
|14:08
|Джейкоб Чикран
|Милан Лучич (М. Летестю, Л. Драйзайтль)
|15:07
|2-й период
|Мэтт Хендрикс (М. Летестю, З. Кассиан)
|22:16
|Бенуа Пульо
|29:42
|31:19
|Мартин Ганзал (Р. Врбата, О. Экман-Ларссон)
|Андрей Секера
|37:07
|3-й период
|45:42
|Люк Шенн
|45:42
|Люк Шенн
|45:42
|Люк Шенн
|Эрик Грайба
|45:42
|Эрик Грайба
|45:42
|Эрик Грайба
|45:42
|46:12
|Радим Врбата
|52:34
|Лоусон Круз
|Патрик Марун
|52:34
|Патрик Марун
|52:34
|57:07
|Мартин Ганзал
|Марк Летестю
|57:07
|59:16
|Мартин Ганзал
|59:16
|Шейн Доун
|Марк Летестю
|59:16
|Зак Кассиан
|59:16
|Зак Кассиан
|59:16
|59:53
|Оливер Экман-Ларссон (Р. Врбата, Дж. Макгинн)
Статистика
|34
|Штрафное время
|47
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|1
Лучшие игроки
|М. Летестю (Эдмонтон Ойлерз), М. Хендрикс (Эдмонтон Ойлерз), М. Ганзал (Аризона Койотс)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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