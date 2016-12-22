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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28216623/
22 декабря 2016, 9:14 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

«Филадельфия» обыграла «Вашингтон» по буллитам

МОСКВА, 22 дек — Р-Спорт. Хоккеисты «Филадельфии Флайерз» нанесли поражение «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча, прошедшая в Филадельфии, завершилась победой хозяев льда в серии буллитов со счетом 3:2 (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 1:0). Шайбами в основное время в составе победителей отметились Михаэль Раффль (на 25-й минуте) и Клод Жиру (40). У «Вашингтона» забивали Андре Бураковски (19) и Ларс Эллер (30). Победный буллит исполнил Уэйн Симмондс.

Российский защитник «Кэпиталз» Дмитрий Орлов отметился результативной передачей в эпизоде, когда свою шайбу забросил Бураковски.

«Филадельфия» в следующем матче 23 декабря сыграет в гостях с «Нью-Джерси Дэвилз», «Вашингтон» 24 декабря примет дома «Тампу Бэй Лайтнинг».

22.12.2016 04:00 Регулярный чемпионат Wells Fargo Center
Филадельфия Флайерз 3:2 Б Вашингтон Кэпиталз
(0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Главные тренеры
Дэйв Хэкстол Барри Тротц
Вратари
Стив Мэйсон Брэден Холтби
1-й период
Дэниэл Винник 06:16
Андре Бураковски (Дм. Орлов, Л. Эллер) 18:24
2-й период
24:25 Михаэль Раффль (Р. Гудас, Я. Ворачек)
Ларс Эллер (Дж. Карлсон, А. Бураковски) 29:53
Ларс Эллер 32:36
38:58 Шейн Гостисбеер
Джастин Уильямс 38:58
39:39 Клод Жиру
3-й период
58:12 Радко Гудас
Серия буллитов - победный бросок
У. Симмондс
Статистика
4 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
У. Симмондс (Филадельфия Флайерз), С. Мэйсон (Филадельфия Флайерз), Б. Холтби (Вашингтон Кэпиталз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Филадельфия Флайерз
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