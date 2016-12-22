«Филадельфия» обыграла «Вашингтон» по буллитам

Встреча, прошедшая в Филадельфии, завершилась победой хозяев льда в серии буллитов со счетом 3:2 (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 1:0). Шайбами в основное время в составе победителей отметились Михаэль Раффль (на 25-й минуте) и Клод Жиру (40). У «Вашингтона» забивали Андре Бураковски (19) и Ларс Эллер (30). Победный буллит исполнил Уэйн Симмондс.

Российский защитник «Кэпиталз» Дмитрий Орлов отметился результативной передачей в эпизоде, когда свою шайбу забросил Бураковски.

«Филадельфия» в следующем матче 23 декабря сыграет в гостях с «Нью-Джерси Дэвилз», «Вашингтон» 24 декабря примет дома «Тампу Бэй Лайтнинг».