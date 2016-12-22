«Филадельфия» обыграла «Вашингтон» по буллитам
МОСКВА, 22 дек —
Р-Спорт. Хоккеисты «Филадельфии Флайерз» нанесли поражение «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча, прошедшая в Филадельфии, завершилась победой хозяев льда в серии буллитов со счетом 3:2 (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 1:0). Шайбами в основное время в составе победителей отметились Михаэль Раффль (на 25-й минуте) и Клод Жиру (40). У «Вашингтона» забивали Андре Бураковски (19) и Ларс Эллер (30). Победный буллит исполнил Уэйн Симмондс.
Российский защитник «Кэпиталз» Дмитрий Орлов отметился результативной передачей в эпизоде, когда свою шайбу забросил Бураковски.
«Филадельфия» в следующем матче 23 декабря сыграет в гостях с «Нью-Джерси Дэвилз», «Вашингтон» 24 декабря примет дома «Тампу Бэй Лайтнинг».
|22.12.2016 04:00
|Регулярный чемпионат
|Wells Fargo Center
|Филадельфия Флайерз
|3:2 Б
|Вашингтон Кэпиталз
|(0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Главные тренеры
|Дэйв Хэкстол
|Барри Тротц
Вратари
|Стив Мэйсон
|Брэден Холтби
|1-й период
|Дэниэл Винник
|06:16
|Андре Бураковски (Дм. Орлов, Л. Эллер)
|18:24
|2-й период
|24:25
|Михаэль Раффль (Р. Гудас, Я. Ворачек)
|Ларс Эллер (Дж. Карлсон, А. Бураковски)
|29:53
|Ларс Эллер
|32:36
|38:58
|Шейн Гостисбеер
|Джастин Уильямс
|38:58
|39:39
|Клод Жиру
|3-й период
|58:12
|Радко Гудас
Серия буллитов - победный бросок
|У. Симмондс
Статистика
|4
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
Лучшие игроки
|У. Симмондс (Филадельфия Флайерз), С. Мэйсон (Филадельфия Флайерз), Б. Холтби (Вашингтон Кэпиталз)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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