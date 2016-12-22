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22 декабря 2016, 10:35 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Вратарь «Тампа-Бэй» Бишоп выбыл на месяц из-за травмы

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй» Бен Бишоп пропустит три-четыре недели из-за повреждения нижней части тела. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Ворота команды в этот период будет защищать россиянин Андрей Василевский. Увеличить
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30-летний американец получил травму в матче против «Детройта» (4:1) в ночь на среду после броска защитника «Ред Уингз» Ника Дженсена.

Вторым голкипером «Тампы» является россиянин Андрей Василевский. В качестве его сменщика из фарм-клуба вызван вратарь Кристерс Гудлевскис.

Также в списке травмированных находится другой российский игрок «Лайтнинг» нападающий Никита Кучеров.

«Тампа-Бэй» занимает девятое место в таблице Восточной конференции. В следующем матче клуб 23 декабря примет «Сент-Луис».

Тампа-Бэй Лайтнинг
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Гудлевскис станет сменщиком Василевского в «Тампе» после травмы Бишопа

Тренерский штаб «Тампа-Бэй» вызвал латвийского голкипера Кристерса Гудлевскиса из фарм-клуба «молний» — «Сиракьюз», сообщает NBC sports. Причиной послужила травма основного вратаря команды Бена Бишопа, который получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (4:1).
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