Вратарь «Тампа-Бэй» Бишоп выбыл на месяц из-за травмы
МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй» Бен Бишоп пропустит
три-четыре недели из-за повреждения нижней части тела. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.
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30-летний американец получил травму в матче против «Детройта» (4:1) в ночь на среду после броска защитника «Ред Уингз» Ника Дженсена.
Вторым голкипером «Тампы» является россиянин Андрей Василевский. В качестве его сменщика из
Также в списке травмированных находится другой российский игрок «Лайтнинг» нападающий Никита Кучеров.
«Тампа-Бэй» занимает девятое место в таблице Восточной конференции. В следующем матче клуб 23 декабря примет «Сент-Луис».
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