Челябинский «Трактор» продлил контракт с «Русским Ягром»
Соглашение Семена Кокуева с «черно-белыми» рассчитано еще на один сезон.
Соглашение Семена Кокуева с «черно-белыми» рассчитано еще на один сезон.
Воспитанник череповецкой школы хоккея играл за челябинскую команду в сезонах 2013−2016 годов. Потом уезжал в московское «Динамо», и вновь вернулся в «Трактор». Правда, в минувшем сезоне Семен Кокуев особой результативностью не отличался — 5 очков в 33 матчах регулярного чемпионата и еще 3 в 12 матчах
14 июня стало известно, что Семен остается в Челябинске.
— Принято решение подписать новый однолетний контракт с нападающим, — сообщает
Напомним, в этом межсезонье «Трактор» уже подписал форварда «Спартака» Райан Стоа,
Изменения и в тренерском штабе «черно-белых»: вместо Анвара Гатиятулинановым наставником «Трактора» стал Герман Титов.