Челябинский «Трактор» продлил контракт с «Русским Ягром»

Воспитанник череповецкой школы хоккея играл за челябинскую команду в сезонах 2013−2016 годов. Потом уезжал в московское «Динамо», и вновь вернулся в «Трактор». Правда, в минувшем сезоне Семен Кокуев особой результативностью не отличался — 5 очков в 33 матчах регулярного чемпионата и еще 3 в 12 матчах плей-офф. За свою схожесть с легендарным чешским нападающим Семен Кокуев получил прозвище «Русский Ягр».