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14:22 (мск), источник: Комсомольская правда

Челябинский «Трактор» продлил контракт с «Русским Ягром»

Соглашение Семена Кокуева с «черно-белыми» рассчитано еще на один сезон.

Источник: Комсомольская правда

Воспитанник череповецкой школы хоккея играл за челябинскую команду в сезонах 2013−2016 годов. Потом уезжал в московское «Динамо», и вновь вернулся в «Трактор». Правда, в минувшем сезоне Семен Кокуев особой результативностью не отличался — 5 очков в 33 матчах регулярного чемпионата и еще 3 в 12 матчах плей-офф. За свою схожесть с легендарным чешским нападающим Семен Кокуев получил прозвище «Русский Ягр».

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14 июня стало известно, что Семен остается в Челябинске.

— Принято решение подписать новый однолетний контракт с нападающим, — сообщает пресс-служба клуба «Трактор».

Напомним, в этом межсезонье «Трактор» уже подписал форварда «Спартака» Райан Стоа, экс-вратаря «Локомотива» Александра Судницина, бомбардира «Сибири» Александра Бергстрема. В клуб вернулся воспитанник «Трактора» Антон Глинкин, а из ХК «Сочи» габаритный нападающий Евгений Лапенков.

Изменения и в тренерском штабе «черно-белых»: вместо Анвара Гатиятулинановым наставником «Трактора» стал Герман Титов.

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