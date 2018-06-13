Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Текущие события
Хоккей. НХЛ
24.05
Тампа-Бэй Лайтнинг0
Вашингтон Кэпиталз4
Хоккей. НХЛ
29.05
Вегас Голден Найтс6
Вашингтон Кэпиталз4
Хоккей. НХЛ
31.05
Вегас Голден Найтс2
Вашингтон Кэпиталз3
Хоккей. НХЛ
3.06
Вашингтон Кэпиталз3
Вегас Голден Найтс1
Хоккей. НХЛ
5.06
Вашингтон Кэпиталз6
Вегас Голден Найтс2
Хоккей. НХЛ
8.06
Вегас Голден Найтс3
Вашингтон Кэпиталз4
Все события
Фоторепортажи
13Картина для Роналду. Первая тренировка сборной Португалии
28Месси, Кержаков, Feduk и Кубок мира ФИФА на Воробьевых горах
19:40 (мск), источник: Чемпионат.com

«Нефтехимик» расторг контракт с 21-летним защитником Володиным

21-летний защитник Александр Володин и «Нефтехимик» расторгли контракт по соглашению сторон, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

В минувшем сезоне игрок обороны выступал за клуб МХЛ «Реактор». В составе нижнекамской команды Володин провёл 49 матчей регулярного чемпионата, сделав три результативные передачи и набрав 85 минут штрафа при показателе полезности «-6». В плей-офф он сыграл в семи матчах, не отметился баллами за результативность и набрал четыре минуты штрафного времени при показателе полезности «-2».

Нефтехимик
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Лео, чьи у тебя там губы?? Что нарисовано на теле Месси и Роналду
«Титаник» идёт по курсу». Что пишут болельщики о составе сборной России
Все 32 сборные прилетели в Россию для участия в чемпионате мира
Капитан сборной Англии рассказал, как команду встретили в России
«Амкар» — все: клуб закрывается
Хотите раскручивать хоккей в России? Зовите «Вашингтон»!
Тренер Саудовской Аравии поделился ожиданиями от матча с Россией
«Рубин» нарушил условия договора с УЕФА о финансовом fair play
Почему самая красивая атлетка России не выступает уже полгода?
Все о ремонте
Важнейшая деталь интерьера, о которой вы ничего не знаете: тест
13 принципиально новых способов декорировать интерьер
10 идей для практичного использования подоконника 
Почему в советских новостройках делали паркетные полы?
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь