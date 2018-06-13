Нападающий Куинтон Хауден продолжит выступать в «Динамо-Минск» в следующем сезоне
13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нападающий Куинтон Хауден продолжит выступать в «Динамо-Минск» в следующем сезоне, сообщили БЕЛТА в
13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нападающий Куинтон Хауден продолжит выступать в «Динамо-Минск» в следующем сезоне, сообщили БЕЛТА в
Один из лидеров атаки минчан прошлого сезона решил продлить трудовые отношения с клубом еще на год. Куинтон Хауден, выступая за динамовцев, получил вызов в сборную Канады на участие в Олимпийских играх в Пхенчхане в феврале текущего года.
Продолжат защищать цвета «зубров» в новом сезоне КХЛ Дмитрий Буйницкий и Дмитрий Знахаренко, с которыми подписаны двусторонние контракты.
В «Динамо-Минск» появились и два новичка. Игроки «Юности», молодежной сборной Беларуси Иван Дроздов и Илья Литвинов новый сезон начнут в команде под руководством Горди Дуайера.