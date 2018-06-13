Нападающий Куинтон Хауден продолжит выступать в «Динамо-Минск» в следующем сезоне

Один из лидеров атаки минчан прошлого сезона решил продлить трудовые отношения с клубом еще на год. Куинтон Хауден, выступая за динамовцев, получил вызов в сборную Канады на участие в Олимпийских играх в Пхенчхане в феврале текущего года.