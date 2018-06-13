Голкипер Иван Налимов покинул «Салават Юлаев»

В регулярном чемпионате-2017/18 голкипер провёл за «Салават Юлаев» шесть матчей и одержал четыре победы. Процент отражённых бросков составил 92,7 при коэффициенте надёжности 2,59. В плей-офф Налимов сыграл три игры и одержал одну победу при проценте отражённых бросков 83,6 и коэффициенте надёжности 4,83.