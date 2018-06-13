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18:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Голкипер Иван Налимов покинул «Салават Юлаев»

ХК «Салават Юлаев» по соглашению сторон расторг контракт с вратарем Иваном Налимовым, который перешёл в уфимский клуб по ходу прошлого сезона, сообщается на официальном сайте.

В регулярном чемпионате-2017/18 голкипер провёл за «Салават Юлаев» шесть матчей и одержал четыре победы. Процент отражённых бросков составил 92,7 при коэффициенте надёжности 2,59. В плей-офф Налимов сыграл три игры и одержал одну победу при проценте отражённых бросков 83,6 и коэффициенте надёжности 4,83.

Ранее Налимов в КХЛ выступал за владивостокский «Адмирал» и новосибирскую «Сибирь».

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