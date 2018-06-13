Голкипер Иван Налимов покинул «Салават Юлаев»
ХК «Салават Юлаев» по соглашению сторон расторг контракт с вратарем Иваном Налимовым, который перешёл в уфимский клуб по ходу прошлого сезона, сообщается на официальном сайте.
ХК «Салават Юлаев» по соглашению сторон расторг контракт с вратарем Иваном Налимовым, который перешёл в уфимский клуб по ходу прошлого сезона, сообщается на официальном сайте.
В регулярном чемпионате-2017/18 голкипер провёл за «Салават Юлаев» шесть матчей и одержал четыре победы. Процент отражённых бросков составил 92,7 при коэффициенте надёжности 2,59. В
Ранее Налимов в КХЛ выступал за владивостокский «Адмирал» и новосибирскую «Сибирь».