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18:17 (мск), источник: Чемпионат.com

Дмитрий Знахаренко и Дмитрий Буйницкий продлили контракты с ХК «Динамо» Мн

Защитник Дмитрий Знахаренко и нападающий Дмитрий Буйницкий остаются в минской команде ещё на год.

С ними подписаны новые двусторонние соглашения.

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Для 24-летнего защитника Знахаренко грядущий сезон станет уже седьмым в структуре минского клуба. Два он провёл в МХЛ за «Динамо-Шинник», один — в чемпионате Беларуси за «Динамо-Молодечно» и три — в КХЛ. В минувшей «регулярке» отметился тремя голевыми передачами в 45 матчах и наряду с Сергеем Дроздом стал самым полезным игроком «зубров» — «+7».

21-летний нападающий Буйницкий выступал в динамовской структуре с 2013 по 2016 год, в том числе провёл 26 матчей в КХЛ, отметившись двумя результативными передачами. Затем Дмитрий провёл полтора сезона за океаном — в USHL и QMJHL, но прошлым летом вернулся в стан «зубров» и в 44 матчах «регулярки» забросил три шайбы и отдал результативную передачу. Кроме того форвард помог «Динамо-Молодечно» впервые пробиться в полуфинал плей-офф экстралиги (18 матчей, 7 (1+6) очков).

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