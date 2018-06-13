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17:51 (мск), источник: Р-Спорт

Нападающий Полунин перешел из «Локомотива» в «Сочи»

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Нападающий Александр Полунин перешел из ярославского «Локомотива» в «Сочи», сообщается на сайте сочинского хоккейного клуба.

В результате сделки между «Локомотивом» и «Сочи» ярославская команда получит права на канадского нападающего Джордана Уила.

Контракт 21-летнего Полунина рассчитан до 30 апреля 2019 года.

За основную команду ярославцев Полунин провел 110 матчей в регулярных чемпионатах и набрал 41 (20 шайб + 21 передача) очко. В плей-офф Полунин в общей сложности принял участие в 20 играх, в которых забросил 2 шайбы.

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