Нападающий Полунин перешел из «Локомотива» в «Сочи»
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Нападающий Александр Полунин перешел из ярославского «Локомотива» в «Сочи», сообщается на сайте сочинского хоккейного клуба.
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Нападающий Александр Полунин перешел из ярославского «Локомотива» в «Сочи», сообщается на сайте сочинского хоккейного клуба.
В результате сделки между «Локомотивом» и «Сочи» ярославская команда получит права на канадского нападающего Джордана Уила.
Контракт 21-летнего Полунина рассчитан до 30 апреля 2019 года.
За основную команду ярославцев Полунин провел 110 матчей в регулярных чемпионатах и набрал 41 (20 шайб + 21 передача) очко. В