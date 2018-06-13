«Барыс» объявил о подписании форварда сборной Швеции
ХК «Барыс» подписал контракт со шведским форвардом Андре Петерссоном, сообщается на сайте клуба. Одностороннее соглашение рассчитано до 30 апреля 2019 года.
ХК «Барыс» подписал контракт со шведским форвардом Андре Петерссоном, сообщается на сайте клуба. Одностороннее соглашение рассчитано до 30 апреля 2019 года.
27-летний хоккеист, крайний нападающий, прошлый сезон КХЛ провел в составе омского «Авангарда». На его счету 27 (10+17) очков в 40 играх регулярного чемпионата, а также 7 (5+2) баллов в шести матчах
В КХЛ Петерссон выступает с 2014 года. Помимо «Авангарда» он также поиграл за «ХК Сочи». На счету новичка «Барыса» 192 матча в Лиге, в которых он набрал 147 (73+74) очка.
В последние годы Петерссон регулярно вызывается в состав сборной Швеции.