«Барыс» объявил о подписании форварда сборной Швеции

27-летний хоккеист, крайний нападающий, прошлый сезон КХЛ провел в составе омского «Авангарда». На его счету 27 (10+17) очков в 40 играх регулярного чемпионата, а также 7 (5+2) баллов в шести матчах плей-офф.

В КХЛ Петерссон выступает с 2014 года. Помимо «Авангарда» он также поиграл за «ХК Сочи». На счету новичка «Барыса» 192 матча в Лиге, в которых он набрал 147 (73+74) очка.