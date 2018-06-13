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17:23 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» объявил о подписании форварда сборной Швеции

ХК «Барыс» подписал контракт со шведским форвардом Андре Петерссоном, сообщается на сайте клуба. Одностороннее соглашение рассчитано до 30 апреля 2019 года.

27-летний хоккеист, крайний нападающий, прошлый сезон КХЛ провел в составе омского «Авангарда». На его счету 27 (10+17) очков в 40 играх регулярного чемпионата, а также 7 (5+2) баллов в шести матчах плей-офф.

В КХЛ Петерссон выступает с 2014 года. Помимо «Авангарда» он также поиграл за «ХК Сочи». На счету новичка «Барыса» 192 матча в Лиге, в которых он набрал 147 (73+74) очка.

В последние годы Петерссон регулярно вызывается в состав сборной Швеции.

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