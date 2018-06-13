Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Текущие события
Хоккей. НХЛ
24.05
Тампа-Бэй Лайтнинг0
Вашингтон Кэпиталз4
Хоккей. НХЛ
29.05
Вегас Голден Найтс6
Вашингтон Кэпиталз4
Хоккей. НХЛ
31.05
Вегас Голден Найтс2
Вашингтон Кэпиталз3
Хоккей. НХЛ
3.06
Вашингтон Кэпиталз3
Вегас Голден Найтс1
Хоккей. НХЛ
5.06
Вашингтон Кэпиталз6
Вегас Голден Найтс2
Хоккей. НХЛ
8.06
Вегас Голден Найтс3
Вашингтон Кэпиталз4
Все события
Фоторепортажи
14Мисс Мундиаль — 2018
18Веселый Смолов, серьезный Акинфеев
15:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Рижское «Динамо» подписало контракт с 27-летним канадским форвардом

«Динамо» из Риги в официальном «твиттере» объявило о подписании соглашения с 27-летним нападающим из Канады Марком Занетти.

Последние три сезона этот хоккеист выступал в шведской лиге (SHL). В Северной Америке Занетти несколько лет отыграл в лиге Онтарио (OHL), а в 2012 году перебрался в Европу.

В сезоне-2017/18 Марк успел поиграть за шведские «Брюнас» и «ХВ-71». В общей сумме он провёл 45 матчей регулярного чемпионата, набрав 11 (3+8) очков при показателе полезности «-6». В плей-офф он сыграл два матча и не отметился баллами за результативность.

Во время загрузки произошла ошибка.
Динамо Р
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Лео, чьи у тебя там губы?? Что нарисовано на теле Месси и Роналду
«Титаник» идёт по курсу». Что пишут болельщики о составе сборной России
Пост тренера «Реала» стоил Лопетеги места в сборной Испании
Стали известны страны-хозяйки чемпионата мира по футболу — 2026
Овечкин — второй. 10 лучших русских хоккеистов прямо сейчас
Йерро будет главным тренером сборной Испании на ЧМ-2018
СМИ: «Ювентус» договорился о переходе игрока ЦСКА
Украина разослала письма 35 странам о бойкоте ЧМ-2018 вместо 32
Кадыров написал песню для Слепакова в поддержку сборной России
Все о ремонте
Тест: убедитесь, что вы ничего не знаете об окнах
Во сколько обойдется ремонт: составляем смету с профи
13 принципиально новых способов декорировать интерьер
Почему в советских новостройках делали паркетные полы?
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь