Обладатель Кубка Гагарина-2018 вошёл в тренерский штаб «Авангарда»
Тренерский штаб «Авангарда пополнил тренер по физической подготовке Брэндон Бови, информирует официальный сайт омского клуба.
Тренерский штаб «Авангарда пополнил тренер по физической подготовке Брэндон Бови, информирует официальный сайт омского клуба.
37-летний американский специалист в минувшем сезоне стал обладателем Кубка Гагарина с казанским «Ак Барсом».
«За годы работы в КХЛ Бови успел зарекомендовать себя как хороший специалист. Команды, с которыми он работал, добивались впечатляющих результатов, и это соответствует нашему стремлению побеждать. Мы настроены решать самые серьёзные задачи, поэтому для нас очень важно, что его методики тренировок позволяют подвести хоккеистов к сезону в оптимальном состоянии и предотвратить травмы. Кроме того, Брэндон неплохо понимает и говорит