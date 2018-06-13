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13:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Обладатель Кубка Гагарина-2018 вошёл в тренерский штаб «Авангарда»

Тренерский штаб «Авангарда пополнил тренер по физической подготовке Брэндон Бови, информирует официальный сайт омского клуба.

37-летний американский специалист в минувшем сезоне стал обладателем Кубка Гагарина с казанским «Ак Барсом».

«За годы работы в КХЛ Бови успел зарекомендовать себя как хороший специалист. Команды, с которыми он работал, добивались впечатляющих результатов, и это соответствует нашему стремлению побеждать. Мы настроены решать самые серьёзные задачи, поэтому для нас очень важно, что его методики тренировок позволяют подвести хоккеистов к сезону в оптимальном состоянии и предотвратить травмы. Кроме того, Брэндон неплохо понимает и говорит по-русски, мы уверены, что он отлично вольётся в команду» — прокомментировал заключение контракта президент «Авангарда» Максим Сушинский.

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