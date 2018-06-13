Форвард «Виннипег Джетс» переходит в «Барыс»

На протяжении трёх сезонов 27-летний хоккеист выступал за команду «Манитоба Мус», а последние два года был её капитаном. В прошедшем регулярном чемпионате АХЛ он сыграл 69 матчей и набрал 43 (22+21) очка, в 9 играх плей-офф записал в актив 2 (1+1) очка.

Всего в НХЛ уроженец провинции Нью-Брансуик, выступая за «Атланту Трэшерз» и «Виннипег Джетс», провёл 49 игр и набрал 5 (1+4) очков. В 2008 году нападающий был задрафтован во втором раунде под общим 54-ым номером клубом «Нью-Джерси Девилз».

На молодёжном чемпионате мира 2010 года Патрис Кормье был капитаном сборной Канады. На его счету золотая и серебряная медали мирового первенства среди игроков до 20 лет.