Форвард «Виннипег Джетс» переходит в «Барыс»
Как стало известно сайту Шайба.kz, канадский центрфорвард Патрис Кормье переходит в астанинский «Барыс».
Как стало известно сайту Шайба.kz, канадский центрфорвард Патрис Кормье переходит в астанинский «Барыс».
На протяжении трёх сезонов 27-летний хоккеист выступал за команду «Манитоба Мус», а последние два года был её капитаном. В прошедшем регулярном чемпионате АХЛ он сыграл 69 матчей и набрал 43 (22+21) очка, в 9 играх
Всего в НХЛ уроженец провинции
На молодёжном чемпионате мира 2010 года Патрис Кормье был капитаном сборной Канады. На его счету золотая и серебряная медали мирового первенства среди игроков до 20 лет.
Рост хоккеиста — 188 сантиметров, вес — 98 килограмм, хват клюшки — левый. Планируется, что он будет играть в одном звене с Романом Старченко.