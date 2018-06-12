Письмо в Казахстан по поводу назначения Андрея Скабелки на пост главного тренера сборной и «Барыса»

Пишет вам журналист из Беларуси, Григорий Трофименков. Вы меня не знаете, как, впрочем, и я вас. Может, когда-нибудь и увидимся, а даст бог — зажарим на шашлык прекрасного барашка после чемпионата мира-2019 в первом дивизионе. Особенно если наша сборная вернется в элиту, а ваша — нет. По такому случаю даже можете наплевать на все законы гостеприимства и просить накрыть стол. Э-хе-хе. Ну ладно, будет вам делать угрюмые лица. Хорош! Тем более за вас мы, как выясняется, тоже будем болеть.

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Собственно, об этом и хочу с вами поговорить. Дошли до нас сведения, что вы позвали на царство Андрея Скабелку. Причем не только «Барысом» руководить и в плей-офф его выводить, но и национальную команду наверх возвращать. Опасная, знаете ли, затея. Зачастую практика пагубная, хотя бы на примере Глена Хэнлона и Кари Хейккиля нам известная. Однако, коль уж связали себя по рукам и ногам, не сочтите за дерзость дать вам ряд советов. Пусть и за вселенскую мудрость это тоже не сочтите, хотя умные люди, согласитесь, к чужому мнению прислушиваются.



Не утомил я вас преамбулой? Да-да, ближе к делу. Так вот: тренера вы выбрали хорошего, одного из лучших белорусских прямо сейчас. Кому-то скажу по секрету, а вы-то наверняка знаете: прежде чем оказаться в Астане, Андрей Владимирович мог возглавить другой клуб КХЛ, весьма видный, правда, из западной конференции. Словом, без работы этим летом он точно бы не остался. Так что повезло вам, товарищи, с выбором. Главное — теперь верно всем распорядиться.



Первое, значит. Ни в коем случае не диктуйте Скабелке, кого именно брать в ассистенты — и в «Барысе», и в сборной. Ради бога, Аллаха и прочих святых! Предложите проводить мастер-классы, семинары, упросите записывать тренировочные занятия на видео… Делайте, что угодно, раз уж не отыскали в своем отечестве пророков, готовых вытащить команду из перводивизионного дна, но дайте ему работать с теми, с кем он пожелает. Иначе бед не оберетесь. Вот, как мы. Слышали, наверное? В тренерский штаб Дэйва Льюиса, уволенного по ходу чемпионата мира, входили Сергей Пушков и Михаил Захаров. Зачем, если, очень вероятно, ни один из них преемником канадца, по существу, не станет? При этом тандем наставников из экстралиги не смог внести в игру ребят свежую струю по ходу турнира.

Источник: Прессбол

Второе, что желаю отрекомендовать, первому — вам может показаться — противоречит. Однако это только на первый взгляд. Речь вот о чем. Ни в коем случае не обременяйте Андрея Владимировича лишней ответственностью, не обязывайте его следить за работой коллег во главе сборных младших возрастов. При всем уважении к высокому гостю в ваших краях тоже встречаются специалисты, у которых есть чему поучиться Скабелке, поэтому глядеть на него как на мессию и возлагать лишние задачи ни к чему — неизбежно скажется на эффективности труда в «Барысе» и национальной команде. А именно это (здесь мы с вами родственные души) и только это есть мерило успеха вашего взаимодействия.



Третье, о чем хочу сказать, лежит на поверхности. Об этом можно легко догадаться, зная предыдущий опыт работы Скабелки — у руля омского «Авангарда» и памятуя о его принципиальности. В одном из иннаугурационных интервью белорус отметил, что эпоха Найджела Доуса миновала, а в приоритете — доморощенные ребята, для которых казахстанский паспорт — первый и единственный. И надо позволить Андрею Владимировичу гнуть свою линию, предоставить ему полный карт-бланш в кадровом отношении, куда не будет вторгаться ни руководство федерации, ни генеральный менеджер клуба. Даже если порой тренерские решения будут спорными и неоднозначными.

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Четвертое. Есть, господа, у вас пример сезона-2016/17, когда смена на тренерском мостике по ходу сезона привела к успеху. Эдуард Занковец принял команду и довел ее до второго раунда плей-офф. Как бы это не вводило в заблуждение и не обманывало, что радикальные меры в случае неудачного отрезка могут однозначно пойти на пользу. Скабелка все же по своей хоккейной природе не спринтер, а стайер. В одночасье твердо и крепко закрепиться в восьмерке Востока, возможно, поначалу будет трудновато — и в подобной ситуации не следует помышлять о том, чтобы прекращать сотрудничество. Кстати, не терпится уже увидеть календарь новой «регулярки», который лига обещала опубликовать не позднее 15 июня. Вам тоже, да?



Вот, по большому счету, и все. Не настаиваю, что издали ситуация непременно виднее. Так что думайте и решайте сами. А там — поживем и увидим, будущее, как говорится, покажет, время всё и всех по своим местам расставит. Кто-то из нас, в этом нет сомнений, уж точно выберется в элиту.



Обратного адреса не оставляю, ибо сейчас в разъездах. Остаюсь уважающий вас, журналист pressball.by.