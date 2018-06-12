Письмо в Казахстан по поводу назначения Андрея Скабелки на пост главного тренера сборной и «Барыса»
Қайырлы күн, уважаемые Аскар Узакпаевич, Юрий Николаевич, Андрей Викторович и Глеб Геннадьевич!
Қайырлы күн, уважаемые Аскар Узакпаевич, Юрий Николаевич, Андрей Викторович и Глеб Геннадьевич!
Пишет вам журналист из Беларуси, Григорий Трофименков. Вы меня не знаете, как, впрочем, и я вас. Может,
Собственно, об этом и хочу с вами поговорить. Дошли до нас сведения, что вы позвали на царство Андрея Скабелку. Причем не только «Барысом» руководить и в
Не утомил я вас преамбулой?
Первое, значит. Ни в коем случае не диктуйте Скабелке, кого именно брать в ассистенты — и в «Барысе», и в сборной. Ради бога, Аллаха и прочих святых! Предложите проводить
Второе, что желаю отрекомендовать, первому — вам может показаться — противоречит. Однако это только на первый взгляд. Речь вот о чем. Ни в коем случае не обременяйте Андрея Владимировича лишней ответственностью, не обязывайте его следить за работой коллег во главе сборных младших возрастов. При всем уважении к высокому гостю в ваших краях тоже встречаются специалисты, у которых есть чему поучиться Скабелке, поэтому глядеть на него как на мессию и возлагать лишние задачи ни к чему — неизбежно скажется на эффективности труда в «Барысе» и национальной команде. А именно это (здесь мы с вами родственные души) и только это есть мерило успеха вашего взаимодействия.
Третье, о чем хочу сказать, лежит на поверхности. Об этом можно легко догадаться, зная предыдущий опыт работы Скабелки — у руля омского «Авангарда» и памятуя о его принципиальности. В одном из иннаугурационных интервью белорус отметил, что эпоха Найджела Доуса миновала, а в приоритете — доморощенные ребята, для которых казахстанский паспорт — первый и единственный. И надо позволить Андрею Владимировичу гнуть свою линию, предоставить ему полный
Четвертое. Есть, господа, у вас пример сезона-2016/17, когда смена на тренерском мостике по ходу сезона привела к успеху. Эдуард Занковец принял команду и довел ее до второго раунда
Вот, по большому счету, и все. Не настаиваю, что издали ситуация непременно виднее. Так что думайте и решайте сами. А там — поживем и увидим, будущее, как говорится, покажет, время всё и всех по своим местам расставит.
Обратного адреса не оставляю, ибо сейчас в разъездах. Остаюсь уважающий вас, журналист pressball.by.
Григорий ТРОФИМЕНКОВ