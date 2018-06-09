Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Текущие события
Хоккей. НХЛ
24.05
Тампа-Бэй Лайтнинг0
Вашингтон Кэпиталз4
Хоккей. НХЛ
29.05
Вегас Голден Найтс6
Вашингтон Кэпиталз4
Хоккей. НХЛ
31.05
Вегас Голден Найтс2
Вашингтон Кэпиталз3
Хоккей. НХЛ
3.06
Вашингтон Кэпиталз3
Вегас Голден Найтс1
Хоккей. НХЛ
5.06
Вашингтон Кэпиталз6
Вегас Голден Найтс2
Хоккей. НХЛ
8.06
Вегас Голден Найтс3
Вашингтон Кэпиталз4
Все события
Фоторепортажи
11Сборная России на ЧМ-2018. Главные факты
24Мутко приехал — все улыбнулись
17:32 (мск), источник: Чемпионат.com

О’Коннор прокомментировал расторжение контракта с «Барысом»

Защитник Бен О'Коннор прокомментировал расторжение контракта с астанинским «Барысом».

Соглашение было подписано в мае 2018 года.

«Ну, это было не очень долгое время. Это самый короткий контракт в истории КХЛ?» — написал хоккеист в своём «твиттере».

Во время загрузки произошла ошибка.

Последние 3,5 сезона хоккеист провёл в составе команды «Шеффилд Стилерс» в Британской элитной хоккейной лиге (EIHL). В минувшем сезоне О’Коннор набрал 53 (14+39) очка в 55 матчах регулярного первенства и один (0+1) балл в четырёх матчах плей-офф. В составе сборной Великобритании хоккеист выиграл чемпионат мира в группе А в первом дивизионе, став лучшим защитником турнира — шесть (4+2) очков в пяти играх турнира.

Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Лео, чьи у тебя там губы?? Что нарисовано на теле Месси и Роналду
«Титаник» идёт по курсу». Что пишут болельщики о составе сборной России
«Он больше не лузер»: Америка — об Овечкине и «Вашингтоне»
Обладатель Кубка России «Тосно» прекратил существование
Егор Титов поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира
Что может помешать каждому из фаворитов выиграть ЧМ-2018
«Ювентус» планирует начать переговоры с ЦСКА о покупке Головина
Жирков досрочно покинул тренировку сборной России по футболу
«Матч ТВ»: «Амкар» объявят банкротом, в Перми возродят «Звезду»
Все о ремонте
Важнейшая деталь интерьера, о которой вы ничего не знаете: тест
13 принципиально новых способов декорировать интерьер
10 идей для практичного использования подоконника 
Почему в советских новостройках делали паркетные полы?
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь