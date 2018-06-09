О’Коннор прокомментировал расторжение контракта с «Барысом»

«Ну, это было не очень долгое время. Это самый короткий контракт в истории КХЛ?» — написал хоккеист в своём «твиттере».

Последние 3,5 сезона хоккеист провёл в составе команды «Шеффилд Стилерс» в Британской элитной хоккейной лиге (EIHL). В минувшем сезоне О’Коннор набрал 53 (14+39) очка в 55 матчах регулярного первенства и один (0+1) балл в четырёх матчах плей-офф. В составе сборной Великобритании хоккеист выиграл чемпионат мира в группе А в первом дивизионе, став лучшим защитником турнира — шесть (4+2) очков в пяти играх турнира.