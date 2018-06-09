«Барыс» расторг контракт с купленным при Шопобаеве защитником через две недели после подписания

Источник: shaiba.kz

По информации издания, клуб выплатит 29-летнему игроку денежную компенсацию. Другие детали не уточняются.

Официально о переходе О́Коннора «Барыс» объявил 23 мая. Односторонний контракт был рассчитан до 30 апреля 2019 года. Соглашение с британским защитником подписывало предыдущее руководство во главе с Аскаром Шопобаевым, который 29 мая покинул пост президента клуба по семейным обстоятельствам.

Последние три с половиной сезона О́Коннор выступал за «Шеффилд Стилерс». В минувшем сезоне он сыграл в регулярном чемпионате Великобритании 55 матчей и набрал 53 (14+39) очка, в 4 играх плей-офф забросил одну шайбу.

В составе сборной Великобритании хоккеист выиграл чемпионат мира в группе А в первом дивизионе, став лучшим защитником турнира — 6 (4+2) очков в пяти играх турнира.