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15:39 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» расторг контракт с купленным при Шопобаеве защитником через две недели после подписания

Астанинский хоккейный клуб «Барыс» расторг контракт с защитником сборной Великобритании Беном О́Коннором. Об этом сообщает Shaiba.kz.

Источник: shaiba.kz

По информации издания, клуб выплатит 29-летнему игроку денежную компенсацию. Другие детали не уточняются.

Официально о переходе О́Коннора «Барыс» объявил 23 мая. Односторонний контракт был рассчитан до 30 апреля 2019 года. Соглашение с британским защитником подписывало предыдущее руководство во главе с Аскаром Шопобаевым, который 29 мая покинул пост президента клуба по семейным обстоятельствам.

Последние три с половиной сезона О́Коннор выступал за «Шеффилд Стилерс». В минувшем сезоне он сыграл в регулярном чемпионате Великобритании 55 матчей и набрал 53 (14+39) очка, в 4 играх плей-офф забросил одну шайбу.

В составе сборной Великобритании хоккеист выиграл чемпионат мира в группе А в первом дивизионе, став лучшим защитником турнира — 6 (4+2) очков в пяти играх турнира.

Ранее Бен О́Коннор защищал цвета кокшетауского «Арлана» и карагандинской «Сарыарки».

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