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14:21 (мск), источник: Чемпионат.com

Стал известен план предсезонной подготовки ХК СКА

Хоккейный клуб СКА утвердил план подготовки к сезону 2018/19. Игроки выйдут из отпуска 13 июля и в течение трех дней пройдут углубленное медицинское обследование.

Источник: РИА "Новости"

С 16 июля по 2 августа пройдет первый этап подготовки — команда будет тренироваться в спортивном комплексе «Хоккейный город» в Санкт-Петербурге. Затем СКА отправится в Сочи, где с 4 по 8 августа пройдет турнир Sochi Hockey Open, в рамках которого армейцы сыграют четыре матча:

04.08, 17:30 — ХК «Сочи» — СКА
05.08, 17:30 — СКА — «Куньлунь Ред Стар»
07.08, 15:00 — «Локомотив» — СКА
08.08, 19:30 — СКА — «Ак Барс»

С 10 по 17 августа команда будет тренироваться в Финляндии. 16 августа в рамках этого этапа подготовки на «Тиккурила Трио Арене» пройдет матч с «Йокеритом». С 20 по 22 августа СКА вновь будет проводить занятия в «Хоккейном городе», а с 23 по 27 августа примет участие в традиционном домашнем Турнире имени Н. Г. Пучкова.

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