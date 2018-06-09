Стал известен план предсезонной подготовки ХК СКА

С 16 июля по 2 августа пройдет первый этап подготовки — команда будет тренироваться в спортивном комплексе «Хоккейный город» в Санкт-Петербурге. Затем СКА отправится в Сочи, где с 4 по 8 августа пройдет турнир Sochi Hockey Open, в рамках которого армейцы сыграют четыре матча:

С 10 по 17 августа команда будет тренироваться в Финляндии. 16 августа в рамках этого этапа подготовки на «Тиккурила Трио Арене» пройдет матч с «Йокеритом». С 20 по 22 августа СКА вновь будет проводить занятия в «Хоккейном городе», а с 23 по 27 августа примет участие в традиционном домашнем Турнире имени Н. Г. Пучкова.