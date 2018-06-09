«Осуждаю подобные выходки». Свитов — о пьяном одноклубнике Косове за рулем и фото с ним

«Приношу извинения нашим болельщикам от имени капитана команды за эту ситуацию и ее последствия. Вождение в нетрезвом виде ставит под угрозу жизнь и здоровье не только самого водителя, но и окружающих. Как отец троих детей я категорически осуждаю подобные выходки.

Несмотря на то, что в тот вечер мы отмечали чемпионство, Ярослав не должен был садиться за руль. А я не должен был фотографироваться рядом с патрульным автомобилем. Обещаю, что подобное в нашей команде больше не повторится», — заявил Свитов.