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13:52 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

«Осуждаю подобные выходки». Свитов — о пьяном одноклубнике Косове за рулем и фото с ним

Капитан «Ак Барса» Александр Свитов извинился за фотографию с одноклубником Ярославом Косовым на фоне патрульной машины.

Источник: РИА "Новости"

Косова тогда остановили за управление машиной в состоянии алкогольного опьянения.

«Приношу извинения нашим болельщикам от имени капитана команды за эту ситуацию и ее последствия. Вождение в нетрезвом виде ставит под угрозу жизнь и здоровье не только самого водителя, но и окружающих. Как отец троих детей я категорически осуждаю подобные выходки.
Несмотря на то, что в тот вечер мы отмечали чемпионство, Ярослав не должен был садиться за руль. А я не должен был фотографироваться рядом с патрульным автомобилем. Обещаю, что подобное в нашей команде больше не повторится», — заявил Свитов.

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