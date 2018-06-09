Ничушкин едет в «Даллас»: есть ли у него шанс стать звездой?

Валерий Ничушкин подписал двухлетний контракт с «Далласом» и отправляется в НХЛ. Еще одна потеря для ЦСКА, еще один хоккеист отказывается от больших денег, чтобы выступить за океаном. Правда, есть сомнения, что нынешний отъезд Валерия пойдет ему на пользу. Из «Далласа» он возвращался в Россию обрести уверенность в своих силах, прийти в себя после двух неудачных сезонов за океаном, но, мне кажется, что Валерий так и не стал прежним Ничушкиным. Более того, сезон 2016/17 для него был даже более удачным, чем прошлый. Тогда он набрал 24 очка в регулярном чемпионате, но за 36 матчей. А в этом сезоне у него 27 баллов за 50 игр. На чемпионат мира в Кельне он попал не сразу, а потренировавшись несколько дней с незаявленными. Олимпиаду пропустил из-за странной ситуации с допингом. То ли у него он был, то ли не было. Формально в Данию не поехал из-за травмы, но я ни разу не слышал, чтобы о нем вспоминали, как о потере. Первый раз Валерий уезжал в НХЛ из «Трактора» чуть ли не гением, одним из самых талантливых игроков в стране, а сейчас про это почти никто не вспоминает. Но в «Старз» поменялся тренер, не будет Линди Раффа, который мешал ему раскрыться (по версии игрока), нет и Кена Хичкока, с которым бы у Валерия точно не было будущего. Все зависит от Ничушкина, но есть сомнения, что он выйдет на прежний уровень.

ВАРИАНТЫ ГУСЕВА

Финалист Кубка Стэнли «Вегас» все-таки будет рассматривать вариант с подписанием Никиты Гусева. И, вроде бы, генеральный менеджер клуба встречался с ним, обсуждал этот вариант. Но надо понимать, что форвард не сможет уехать за океан раньше следующего сезона. У него действующий контракт со СКА, а в Санкт-Петербурге не намерены расторгать соглашение. Наоборот, думаю, что представителю хоккеиста сейчас сделают хорошее предложение. Но согласится ли Никита? Последний чемпионат мира он сыграл ужасно, да так, что скауты, находившиеся в Копенгагене, довольно быстро утратили интерес к Никите, понимая, что у такого игрока вообще нет будущего за океаном. Но причина этого на поверхности: форвард прибыл в Данию после тяжелой болезни, которую подхватил во время Евротура, во время которой он 10 дней не вставал с кровати. Конечно, это сыграло свою роль. Гусев техничный, крутой мастер для нашего чемпионата, но слишком легкий и слишком эмоциональный. Все будет зависеть от следующего мирового первенства. Там будет сильный состав участников, и Никита должен показать себя.

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