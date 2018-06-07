6 клубов КХЛ, которые усилили состав в межсезонье

Прошёл первый месяц после открытия трансферного рынка в КХЛ, и в лиге образовались несколько команд, которые получили наиболее серьёзное усиление. Выясняем, кто это и чего ждать от этих клубов в следующем сезоне.

Западная конференция

«Динамо» (Москва)

Вадим Шипачев | Источник: РИА "Новости"

В клуб пришёл новый старый генеральный директор Валерий Шанцев. А вместе с ним и серьёзная финансовая поддержка. Бело-голубые провели небывалую по меркам последних лет для себя трансферную компанию, в ходе которой состав команды пополнили Вадим Шипачёв, Дмитрий Кагарлицкий, Микс Индрашис, Патрик Закриссон, Евгений Мозер и Миика Койвисто из «Кярпята». Помимо них, в родной клуб вернулись Андрей Миронов и Максим Афиногенов. «Динамо» нужно возвращаться в плей-офф, но с таким составом даже говорить об этой задаче как-то неправильно. Вряд ли у команды Владимира Воробьёва борьба за попадание восьмёрку входит в планы, с таким подбором игроков она должна преследовать более высокие цели.

В нападении вырисовывается достаточно любопытная связка Шипачёва и Кагарлицкого. Не секрет, что Дмитрий выбрал «Динамо» именно потому, что до этого туда перешёл Вадим. К имеющемуся Хиетанену добавился Койвисто — ещё один забивающий защитник. 47 очков в 70 матчах прошедшего чемпионата Финляндии — это серьёзный показатель. Добавив к этим ребятам Илью Никулина и Андрея Миронова, мы получаем две сильные пары защитников. А в нападении, наверняка, зажжёт нестареющий Максим Афиногенов, по которому совсем не скажешь, что ему 38 лет. Усилился и тренерский штаб — туда пришли Олег Ореховский, Андрей Николишин и Александр Степанов. Явным фаворитом на победу на Западе «Динамо» в будущем сезоне не будет, но в пул лидирующих команд оно обязательно вернётся.

«Спартак»

Источник: РИА

Неплохо к началу июня усилился и «Спартак». Команда в прошлом году впервые с 2011 года вышла в плей-офф, и для закрепления результата в клуб пришли Илья Зубов, Юлиус Гудачек, Андрей Кутейкин, Максим Гончаров, Мартиньш Карсумс, Руслан Педан, Робин Ганзл и Каспарс Даугавиньш. Свой очередной шанс получит Никита Филатов, который в позапрошлом сезоне здорово проявил себя в «Ладе», но не сумел прижиться в «Нефтехимике». А Гудачек составит сильный вратарский дуэт вместе с Никитой Беспаловым, который порой творил чудеса в прошедшей «регулярке». Кому из них доверить пост основного вратаря — эту нелёгкую задачу предстоит решить спартаковскому тренерскому штабу. Словаку нужно заодно подумать, как прокачать своё «Гуда-шоу» — московская публика требовательна. В целом, заменить ушедших Стоу, Радила и Дергачёва будет архисложно, но при должной работе сделать это вполне реально.

Восточная конференция

«Авангард»

Боб Хартли | Источник: Reuters

Даже невзирая на то, чем закончится история с приобретением Зернова и Варфомоломеева, стоит признать, что омская команда получила стоящее усиление, причём, по всем фронтам. Сменилось руководство: новым председателем совета директоров стал Александр Крылов, а на пост президента пришёл весьма уважаемый местными болельщиками Максим Сушинский. В управление клубом также вошёл Алексей Морозов, а в качестве главного тренера команды был назначен канадец Боб Хартли, известный по работе в «Колорадо», «Атланте», «Калгари» и сборной Латвии, с которой он в четвертьфинале первенства планеты дал бой будущим чемпионам шведам. Помогать Бобу будут его соотечественник Майк Пелино и Сергей Звягин, пришедшие из магнитогорского «Металлурга».

В игроцком плане «Авангард» также усилился довольно серьёзно. В клуб вернулись Сергей Широков и Карри Рямё, а бэкапом последнего станет Игорь Бобков из «Адмирала». Также на берега Иртыша прибыл Кирилл Петров — один из лучших бомбардиров ЦСКА последних двух сезонов, который почти наверняка в Омске будет получать больше игрового времени, чем в «армейском» клубе. Из АХЛ был выписан защитник Вилле Покка — постоянный игрок сборной Финляндии. По составу «Авангард» сейчас выглядит самым грозным коллективом Восточной конференции. Будет ли так на самом деле? Покажет сезон.

«Автомобилист»

Андрей Мартемьянов | Источник: РИА

Уральский клуб давно метит на нечто большее, чем просто попадание в первый раунд Кубка Гагарина. В поход за победами в следующем сезоне команда из Екатеринбурга отправится под руководством нового главного тренера. Владимира Крикунова сменил Андрей Мартемьянов, который в прошлом году построил симпатичный коллектив в Хабаровске. «Тигры» под его руководством регулярно кусали фаворитов и, впервые за несколько лет сумели выйти в плей-офф. Тем интереснее будет посмотреть за работой специалиста в клубе, который ставит перед собой более высокие задачи. Помочь воплотить их в жизнь призваны Стефан Да Коста, Найджел Доус, Дэн Секстон, Вячеслав Литовченко и Георгий Белоусов. Команда в Екатеринбурге собирается симпатичная, и в этом году она должна, как минимум, поучаствовать в борьбе за лидерские позиции в Восточной конференции, а как максимум — как можно дальше зайти в сетке плей-офф.

«Салават Юлаев»

Источник: РИА "Новости"

Руководство уфимского клуба не стало ждать, а сразу рвануло с места в карьер. Команду в новом сезоне возглавит Николай Цулыгин, отработавший до этого несколько лет в системе «Салавата», и помогавший в прошлом сезоне Эррке Вестерлунду. Из усиления стоит отметить приход в стан уфимцев Юхи Метсолы, от которого ждут повторения подвигов, которые у него получались в «Амуре», Владимира Жаркова и Вячеслава Основина из ЦСКА, Дмитрия Кугрышева и Петра Хохрякова из «Авангарда», Павла Шэна из «Югры» и Александра Кадейкина из «Локомотива». Однозначно сильнее у «Салавата» стала вратарская линия, ведь теперь в воротах вместо временами чудившего Бена Скривенса будет играть один из лучших голкиперов КХЛ последних сезонов. Да и в атаке выбор стал пошире, появилась хорошая подмога первому звену.

«Трактор»

Герман Титов | Источник: РИА "Новости"

Пожалуй, главной потерей для «Трактора» стоит назвать Анвара Гатиятулина, который отправился помогать Илье Воробьёву в СКА и сборную России. Специалист сумел построить в Челябинске команду, которая в прошлом сезоне добилась выхода в полуфинал Кубка Гагарина благодаря отличной игровой дисциплине и бесприкословному выполнению тренерской установки. Заменит его Герман Титов, и при нём мы увидим немного другой «Трактор» — более ориентированный на атаку. Но без Алексея Кручинина, который ушёл в СКА в обмен на денежную компенсацию в 40 миллионов, которая, по признанию генерального менеджера челябинцев Евгения Губарева позволит им подписать ещё двух хоккеистов. Ушедшего в НХЛ Францоуза должен Александр Судницин из «Локомотива».