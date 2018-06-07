6 клубов КХЛ, которые усилили состав в межсезонье

Прошёл первый месяц после открытия трансферного рынка в КХЛ, и в лиге образовались несколько команд, которые получили наиболее серьёзное усиление. Выясняем, кто это и чего ждать от этих клубов в следующем сезоне.
«Динамо» (Москва)
В клуб пришёл новый старый генеральный директор Валерий Шанцев. А вместе с ним и серьёзная финансовая поддержка.
В нападении вырисовывается достаточно любопытная связка Шипачёва и Кагарлицкого. Не секрет, что Дмитрий выбрал «Динамо» именно потому, что до этого туда перешёл Вадим. К имеющемуся Хиетанену добавился Койвисто — ещё один забивающий защитник. 47 очков в 70 матчах прошедшего чемпионата Финляндии — это серьёзный показатель. Добавив к этим ребятам Илью Никулина и Андрея Миронова, мы получаем две сильные пары защитников. А в нападении, наверняка, зажжёт нестареющий Максим Афиногенов, по которому совсем не скажешь, что ему 38 лет. Усилился и тренерский штаб — туда пришли Олег Ореховский, Андрей Николишин и Александр Степанов. Явным фаворитом на победу на Западе «Динамо» в будущем сезоне не будет, но в пул лидирующих команд оно обязательно вернётся.
«Спартак»
Неплохо к началу июня усилился и «Спартак». Команда в прошлом году впервые с 2011 года вышла в
«Авангард»
Даже невзирая на то, чем закончится история с приобретением Зернова и Варфомоломеева, стоит признать, что омская команда получила стоящее усиление, причём, по всем фронтам. Сменилось руководство: новым председателем совета директоров стал Александр Крылов, а на пост президента пришёл весьма уважаемый местными болельщиками Максим Сушинский. В управление клубом также вошёл Алексей Морозов, а в качестве главного тренера команды был назначен канадец Боб Хартли, известный по работе в «Колорадо», «Атланте», «Калгари» и сборной Латвии, с которой он в четвертьфинале первенства планеты дал бой будущим чемпионам шведам. Помогать Бобу будут его соотечественник Майк Пелино и Сергей Звягин, пришедшие из магнитогорского «Металлурга».
В игроцком плане «Авангард» также усилился довольно серьёзно. В клуб вернулись Сергей Широков и Карри Рямё, а бэкапом последнего станет Игорь Бобков из «Адмирала». Также на берега Иртыша прибыл Кирилл Петров — один из лучших бомбардиров ЦСКА последних двух сезонов, который почти наверняка в Омске будет получать больше игрового времени, чем в «армейском» клубе. Из АХЛ был выписан защитник Вилле Покка — постоянный игрок сборной Финляндии. По составу «Авангард» сейчас выглядит самым грозным коллективом Восточной конференции. Будет ли так на самом деле? Покажет сезон.
«Автомобилист»
Уральский клуб давно метит на нечто большее, чем просто попадание в первый раунд Кубка Гагарина. В поход за победами в следующем сезоне команда из Екатеринбурга отправится под руководством нового главного тренера. Владимира Крикунова сменил Андрей Мартемьянов, который в прошлом году построил симпатичный коллектив в Хабаровске. «Тигры» под его руководством регулярно кусали фаворитов и, впервые за несколько лет сумели выйти в
«Салават Юлаев»
Руководство уфимского клуба не стало ждать, а сразу рвануло с места в карьер. Команду в новом сезоне возглавит Николай Цулыгин, отработавший до этого несколько лет в системе «Салавата», и помогавший в прошлом сезоне Эррке Вестерлунду. Из усиления стоит отметить приход в стан уфимцев Юхи Метсолы, от которого ждут повторения подвигов, которые у него получались в «Амуре», Владимира Жаркова и Вячеслава Основина из ЦСКА, Дмитрия Кугрышева и Петра Хохрякова из «Авангарда», Павла Шэна из «Югры» и Александра Кадейкина из «Локомотива». Однозначно сильнее у «Салавата» стала вратарская линия, ведь теперь в воротах вместо временами чудившего Бена Скривенса будет играть один из лучших голкиперов КХЛ последних сезонов. Да и в атаке выбор стал пошире, появилась хорошая подмога первому звену.
«Трактор»
Пожалуй, главной потерей для «Трактора» стоит назвать Анвара Гатиятулина, который отправился помогать Илье Воробьёву в СКА и сборную России. Специалист сумел построить в Челябинске команду, которая в прошлом сезоне добилась выхода в полуфинал Кубка Гагарина благодаря отличной игровой дисциплине и бесприкословному выполнению тренерской установки. Заменит его Герман Титов, и при нём мы увидим немного другой «Трактор» — более ориентированный на атаку. Но без Алексея Кручинина, который ушёл в СКА в обмен на денежную компенсацию в 40 миллионов, которая, по признанию генерального менеджера челябинцев Евгения Губарева позволит им подписать ещё двух хоккеистов. Ушедшего в НХЛ Францоуза должен Александр Судницин из «Локомотива».
К числу трансферных достижений «Трактора» стоит отнести возвращение из «Ак Барса» Антона Глинкина, а также переходы Александра Бергстрёма и Райана Стоу. Замахнуться на повторение прошлогоднего результата подопечным Титова будет очень сложно, но и перед предыдущим сезоном на место в финале конференции в Челябинске вряд ли рассчитывали. Так что, у «Трактора» всё впереди.