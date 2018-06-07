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19:03 (мск), источник: ТАСС

Обладатель Кубка Гагарина хоккеист Григоренко завершил карьеру из-за травмы

ТАСС, 7 июня. Российский хоккеист Игорь Григоренко объявил о завершении профессиональной карьеры. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

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В 2003 году 20-летний Григоренко попал в автомобильную аварию, в которой сломал левое бедро и получил двойной перелом лодыжки. Последние годы карьеры хоккеист часто пропускал матчи из-за травм. В 2015 году в матче за сборную России против команды Финляндии он получил травму спины, у него было смещение позвонков.

Последним клубом Григоренко был магнитогорский «Металлург». В прошедшем сезоне он провел 19 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в которых забросил две шайбы и отдал три результативные передачи. Но в октябре 2017 года игрок и клуб расторгли контракт по обоюдному согласию.

За свою карьеру Григоренко выступал за тольяттинскую «Ладу», уфимский «Салават Юлаев», череповецкую «Северсталь» и московский ЦСКА. В составе уфимского клуба он стал чемпионом России 2008 года и обладателем Кубка Гагарина 2011 года. В составе молодежной сборной России Григоренко дважды становился чемпионом мира (2002, 2003).

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