Обладатель Кубка Гагарина хоккеист Григоренко завершил карьеру из-за травмы
ТАСС, 7 июня. Российский хоккеист Игорь Григоренко объявил о завершении профессиональной карьеры. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
ТАСС, 7 июня. Российский хоккеист Игорь Григоренко объявил о завершении профессиональной карьеры. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
В 2003 году 20-летний Григоренко попал в автомобильную аварию, в которой сломал левое бедро и получил двойной перелом лодыжки. Последние годы карьеры хоккеист часто пропускал матчи
Последним клубом Григоренко был магнитогорский «Металлург». В прошедшем сезоне он провел 19 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в которых забросил две шайбы и отдал три результативные передачи. Но в октябре 2017 года игрок и клуб расторгли контракт по обоюдному согласию.
За свою карьеру Григоренко выступал за тольяттинскую «Ладу», уфимский «Салават Юлаев», череповецкую «Северсталь» и московский ЦСКА. В составе уфимского клуба он стал чемпионом России 2008 года и обладателем Кубка Гагарина 2011 года. В составе молодежной сборной России Григоренко дважды становился чемпионом мира (2002, 2003).