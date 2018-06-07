Обладатель Кубка Гагарина хоккеист Григоренко завершил карьеру из-за травмы

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BjuPPqgnHcA/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BjuPPqgnHcA/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Моя профессиональная карьера за 18 лет: Лада (Тольятти) Салават Юлаев (Уфа) Северсталь (Череповец) Цска (Москва) Металлург (Магнитогорск) ➖И в каждом из этих клубов были люди, у которых чему-то учился я, кто-то перенимал опыт у меня. ⠀ И вот настало время двигаться дальше, я принял решение завершить свою карьеру профессионального хоккеиста. Моя травма не позволяет мне больше играть на хорошем уровне. ⠀ Я хочу искренне поблагодарить: Всех руководителей, тренеров и партнеров, с кем я работал в той или иной команде! Я получал колоссальное удовольствие от игры в хоккей!!! ⠀ Своих адвокатов - Черемина Сергея и Приходько Петра, что на протяжении всей моей карьеры работали со мной профессионально и защищали все мои права. Спасибо за то, что не оставили меня в моей беде, когда я попал в автомобильную аварию; за то, что всегда меня поддерживали и были рядом, когда гарантий на мое возращение в большой спорт не давал никто. ⠀ Всех, кто меня поддерживал и кто искренне за меня болел. Особенно моих родителей, которые поставили меня на этот путь, мою жену Анжелу и детей за то, что всегда были рядом! ⠀ А всем юным игрокам хочу пожелать: внимательно слушайте тренера и больше работайте, а родителям отдельный совет: не мешайте тренерам делать из ваших детей Звёзд мирового уровня. ⠀ #hockeycamp83 #hockey #kidshockey #camptlt #camphockey #детскийхоккей #хоккейныйлагерь #хоккейныесборы #khl #москва #родителихоккеиста #хоккей #семья #кубокгагарина2011 #hclada #hcseverstal #hcsalavat #hccska #hcmetallurg</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/grigorenkoigorofficial/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Igor Grigorenko</a> (@grigorenkoigorofficial) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-06-07T11:53:19+00:00">Jun 7, 2018 at 4:53am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В 2003 году 20-летний Григоренко попал в автомобильную аварию, в которой сломал левое бедро и получил двойной перелом лодыжки. Последние годы карьеры хоккеист часто пропускал матчи из-за травм. В 2015 году в матче за сборную России против команды Финляндии он получил травму спины, у него было смещение позвонков.

Последним клубом Григоренко был магнитогорский «Металлург». В прошедшем сезоне он провел 19 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в которых забросил две шайбы и отдал три результативные передачи. Но в октябре 2017 года игрок и клуб расторгли контракт по обоюдному согласию.