Форвард Евгений Лапенков продолжит карьеру в «Тракторе»
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Нападающий Евгений Лапенков пополнил состав «Трактора», сообщается на официальном сайте челябинского клуба КХЛ.
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Нападающий Евгений Лапенков пополнил состав «Трактора», сообщается на официальном сайте челябинского клуба КХЛ.
Лапенков, которому в августе исполнится 34 года, заключил «Трактором» однолетний контракт.
В прошедшем сезоне КХЛ Лапенков забросил 9 шайб и сделал 18 результативных передач в 55 матчах регулярного чемпионата за «Сочи».