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14:17 (мск), источник: Р-Спорт

Форвард Евгений Лапенков продолжит карьеру в «Тракторе»

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Нападающий Евгений Лапенков пополнил состав «Трактора», сообщается на официальном сайте челябинского клуба КХЛ.

Лапенков, которому в августе исполнится 34 года, заключил «Трактором» однолетний контракт.

В прошедшем сезоне КХЛ Лапенков забросил 9 шайб и сделал 18 результативных передач в 55 матчах регулярного чемпионата за «Сочи».

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