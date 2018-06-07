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12:19 (мск), источник: Р-Спорт

«Ак Барс» подписал новый контракт с защитником Альбертом Яруллиным

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Хоккейный клуб «Ак Барс» подписал новый контракт с защитником Альбертом Яруллиным, сообщается на официальном сайте казанской команды.

В минувшем сезоне Яруллин, который является воспитанником «Ак Барса», провел 61 игру (из них 12 в плей-офф) и набрал 19 очков (4 шайбы + 15 передач).

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Новое соглашение 25-летнего хоккеиста рассчитано на два года.

«Очень рад, что удалось договориться с клубом и подписать новый контракт. “Ак Барс” для меня родная команда. Играть при своих родных и близких, при своих родных болельщиках — это желание каждого хоккеиста. Поэтому другие варианты я и не рассматривал», — сказал Яруллин.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Яруллин может уехать в НХЛ.

«НХЛ — это сильная лига, и попробовать свои силы в ней интересно, думаю, для любого спортсмена. Посмотрим, как все будет в дальнейшем. Сейчас все мои мысли связаны с «Ак Барсом», — добавил защитник.

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