«Ак Барс» подписал новый контракт с защитником Альбертом Яруллиным

В минувшем сезоне Яруллин, который является воспитанником «Ак Барса», провел 61 игру (из них 12 в плей-офф) и набрал 19 очков (4 шайбы + 15 передач).

Новое соглашение 25-летнего хоккеиста рассчитано на два года.

«Очень рад, что удалось договориться с клубом и подписать новый контракт. “Ак Барс” для меня родная команда. Играть при своих родных и близких, при своих родных болельщиках — это желание каждого хоккеиста. Поэтому другие варианты я и не рассматривал», — сказал Яруллин.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Яруллин может уехать в НХЛ.