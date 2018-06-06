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15:56 (мск), источник: Чемпионат.com

В КХЛ зреет новый скандал. Клубы снова не могут поделить игроков

Теперь «Магнитка» и «Авангард» спорят за Варфоломеева и Зернова.

Источник: РИА "Новости"

В КХЛ разгорается новый скандал. Главными действующими лицами стали нападающие Павел Варфоломеев и Денис Зернов, обменянные «Югрой» и «Ладой» в «Авангард». Однако со сделкой не согласны стороны хоккеистов, а также магнитогорский «Металлург», рассчитывавший подписать контракты с обоими форвардами. С чего же началась эта история, какое продолжение получила и чем может закончиться?

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С чего всё началось

Омский клуб проявлял серьёзную заинтересованность в Варфоломееве ещё во время зимнего трансферного дедлайна. В прессу моментально просочилась информация о возможном обмене игрока из «Югры». Мы сразу связались с Павлом, который заявил буквально следующее: «Не знаю, откуда берутся подобные слухи. Я не перехожу в “Авангард”. У меня есть выбор и время для принятия решения, в каком клубе КХЛ играть в следующем сезоне».

Действительно, сезон в Ханты-Мансийске Варфоломеев доиграл, хотя уже тогда было понятно, что югорчане покинут Континентальную лигу, а шансы на плей-офф потеряны. Но Павел оказался человеком домашним, не склонным моментально и без раздумий менять обстановку. Именно поэтому он и принял для себя это вполне логичное решение. Поддержал выбор хоккеиста и тогдашний генеральный менеджер «Югры» Евгений Хацей.

С Денисом Зерновым случилась другая история. Зернов вполне мог быть обменян в другой клуб в дедлайн, интерес к нападающему был колоссальный, сам форвард был готов к переходу. Однако бывшее руководство «Лады» в лице генерального директора Владимира Вдовина и спортивного директора Вадима Макарова наотрез отказалось от каких-либо сделок. Шутка ли, но они даже Никиту Филатова отпускали со скандалом, согласившись на сделку только тогда, когда сам хоккеист поставил ультиматум и заявил, что играть в Тольятти больше не хочет. Ситуация же вокруг «Лады» была похоже на ту, в которую угодила «Югра». Никаких перспектив, вылет из хоккейной элиты и потерянные шансы на плей-офф.

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Почему «Лада» и «Югра» не продали игроков до 31 мая?

28 марта 2018 года состоялся совет директоров КХЛ, по итогам которого было принято решение исключить «Ладу» и «Югру» из числа участников чемпионата. Весной 2017 года совет директоров принял решение по итогам сезона-2017/18 исключить три команды на основе рейтинга, который включает в себя спортивные и экономические показатели. В группе риска в декабре находились «Югра», «Лада» и «Северсталь». В результате Череповцу удалось спастись, а вот Ханты-Мансийск и Тольятти остались без КХЛ.

Позднее появилась информация о том, что «Лада» и «Югра» до 31 мая 2018 года включительно имеют право продать игроков в другие клубы. После этой даты хоккеисты будут признаны неограниченно свободными агентами, включая тех, кто после окончания контрактов должен был стать ограниченно свободным агентом.

То бишь у руководства обеих команд была уйма времени для того, чтобы разобраться с составом, провести нужные обмены и подписания. Кстати, руководство у «Лады» и «Югры» стремительно поменялось. Управлять «автозаводцами» стали генеральный директор Виктор Резников и спортивный директор Владимир Кречин. У югорчан место Евгения Хацея, ставшего правой рукой новоиспечённого президента «Авангарда» Максима Сушинского (одна из причин, почему сделка с «Югрой» по Варфоломееву прошла так гладко), занял Сергей Гусев. Именно этим людям предстояло решать дальнейшую судьбу игроков «Лады» и «Югры».

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При чём здесь «Магнитка» и арбитраж

И 22-летний Денис Зернов, и 23-летний Павел Варфоломеев до 31 мая включительно находились в статусе ограниченно-свободных агентов. Любая команда могла официально выкупить на них права, никаких препятствий, кроме денежных, для этого не существовало. Мог выкупить права на игроков и «Авангард», который, по «случайному» стечению обстоятельств, сделал это 1 июня. Для чего? Ответ простой. Стороны сторговались на приемлемые друг для друга условия. «Лада» и «Югра» рассчитывали хоть на какую-то компенсацию, а омичам удалось сэкономить часть суммы, так как с началом лета и Зернов, и Варфоломеев стали НСА. Вопрос в другом. Так что же тогда «Лада» и «Югра» продавали в Омск, какие права? Хоккеисты, находясь в статусе «Конфликт», не могли быть проданы в другие команды, о чём и заявил вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин.

Величкин, к слову, уже договорился с агентами хоккеистов о подписании контрактов, игроки и функционер были готовы ударить по рукам в ближайшее время, но помешал Омск. Так что негодование Геннадия Ивановича, которому поставили подножку, понятно, ведь он хотел заполучить молодых игроков в статусе НСА не заплатив ни копейки, после чего заключить с Зерновым и Варфоломеевым полноценные соглашения. Понять можно и «Ладу» с «Югрой» — командам хотелось заработать денег, вот только делать это нужно было в соответствии с установленным правилам, а не пытаться схитрить. Времени для переговоров и продажи прав было более чем достаточно — весь апрель и май.

И если для начинающего управленца Сергея Гусева это первый «пикантный» случай, то для Владимира Кречина, которого в своё время увольняли из «Куньлуня» с ужасающей для генерального менеджера формулировкой — «в связи с серьёзными просчётами в работе» — это уже второй серьёзный звонок. Казалось, что после таких историй Кречина не трудоустроит ни один уважающий себя клуб, но «Лада» рискнула, в результате чего оказалась в эпицентре разгорающегося скандала. Да, во времена работы Кречина в «Куньлуне» всех подсиживал Майк Кинэн, но сколько подобных историй мы видели в профессиональном спорте? Люди договаривались, писали заявления по собственному желанию и спокойно расходились. С Кречиным же получился вопиющий случай. Сходу и не вспомнишь, кого из управленцев выгоняли из команды с подобными записями в трудовой книжке.

Не согласен со сделкой по Вафроломееву и Зернову оказался не только Величкин. Именно стороны спортсменов подали все необходимые документы в арбитраж.

Накануне КХЛ ответила на наш запрос, подтвердив, что обращения игроков будут рассмотрены совместной Дисциплинарной палатой (СДП) ФХР и КХЛ. Интересно другое: на данный момент КХЛ закрепила права на Варфоломеева и Зернова за «Авангардом». По-моему, лиге нужно всерьёз разобраться в собственном регламенте.

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Что будет дальше и есть ли параллели с «делом Семёнова»?

Напомним, что «Авангард» уже впутывался в подобные неприятные истории. Помните нашумевшее «дело Семёнова», датированное 2017 годом? Тогда новокузнецкий «Металлург», ещё входивший в КХЛ, отказался возвращать в Омск форварда Кирилла Семёнова, находившегося в «Кузне» в скрытой аренде, серьёзно ударив по сложившейся в лиге идиллии. Бывший гендиректор новокузнечан Сергей Зиновьев едва не совершил революционный прорыв, отказавшись от всех договорённостей своих предшественников с омской командой.

В результате тогдашнему президенту «ястребов» Владимиру Шалаеву пришлось прибегнуть ко всем возможным юридическим рычагам по решению подобных ситуаций. А уж их у одного из экс-руководителей КХЛ было предостаточно. В итоге «Металлург» пытался продать Семёнова в «Салават Юлаев» и выручить за сделку приличную сумму, а «Авангард» подал заявление в арбитраж на признание Семёнова неограниченно-свободным агентом. Победа ожидаемо осталась за более статусными «ястребами». Кто выиграет арбитраж в «деле Зернова и Варфоломеева»? Вопрос сложный. Нокаутировать Геннадия Величкина так легко, как это получилось сделать с Сергеем Зиновьевым, у Омска точно не выйдет.

Как ни странно, но в истории снова оказался замешан «Авангард». Параллелей же между двумя случаями практически нет. В ситуации с Семёновым ключевой была именно скрытая аренда, сейчас — продажа не существовавших прав на игроков.

Какое бы решение не принял арбитраж, складывается ощущение, что Зернов и Варфоломеев не будут играть в Омске.

Никаких контрактов они не подписывали, желания не видно, а омичам, в случае победы, лучше максимально быстро избавиться от прав на нападающих, постаравшись получить за них максимум из возможного. Здесь уже предстоит поработать и проявить навыки грамотного менеджера Максиму Сушинскому, окружившего себя целой группой помощников и консультантов.

Павел Панышев

Металлург Мг
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