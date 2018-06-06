В КХЛ зреет новый скандал. Клубы снова не могут поделить игроков
Теперь «Магнитка» и «Авангард» спорят за Варфоломеева и Зернова.
Теперь «Магнитка» и «Авангард» спорят за Варфоломеева и Зернова.
В КХЛ разгорается новый скандал. Главными действующими лицами стали нападающие Павел Варфоломеев и Денис Зернов, обменянные «Югрой» и «Ладой» в «Авангард». Однако со сделкой не согласны стороны хоккеистов, а также магнитогорский «Металлург», рассчитывавший подписать контракты с обоими форвардами. С чего же началась эта история, какое продолжение получила и чем может закончиться?
Омский клуб проявлял серьёзную заинтересованность в Варфоломееве ещё во время зимнего трансферного дедлайна. В прессу моментально просочилась информация о возможном обмене игрока из «Югры». Мы сразу связались с Павлом, который заявил буквально следующее: «Не знаю, откуда берутся подобные слухи. Я не перехожу в “Авангард”. У меня есть выбор и время для принятия решения, в каком клубе КХЛ играть в следующем сезоне».
Действительно, сезон в
С Денисом Зерновым случилась другая история. Зернов вполне мог быть обменян в другой клуб в дедлайн, интерес к нападающему был колоссальный, сам форвард был готов к переходу. Однако бывшее руководство «Лады» в лице генерального директора Владимира Вдовина и спортивного директора Вадима Макарова наотрез отказалось от
28 марта 2018 года состоялся совет директоров КХЛ, по итогам которого было принято решение исключить «Ладу» и «Югру» из числа участников чемпионата. Весной 2017 года совет директоров принял решение по итогам сезона-2017/18 исключить три команды на основе рейтинга, который включает в себя спортивные и экономические показатели. В группе риска в декабре находились «Югра», «Лада» и «Северсталь». В результате Череповцу удалось спастись, а вот
Позднее появилась информация о том, что «Лада» и «Югра» до 31 мая 2018 года включительно имеют право продать игроков в другие клубы. После этой даты хоккеисты будут признаны неограниченно свободными агентами, включая тех, кто после окончания контрактов должен был стать ограниченно свободным агентом.
То бишь у руководства обеих команд была уйма времени для того, чтобы разобраться с составом, провести нужные обмены и подписания. Кстати, руководство у «Лады» и «Югры» стремительно поменялось. Управлять «автозаводцами» стали генеральный директор Виктор Резников и спортивный директор Владимир Кречин. У югорчан место Евгения Хацея, ставшего правой рукой новоиспечённого президента «Авангарда» Максима Сушинского (одна из причин, почему сделка с «Югрой» по Варфоломееву прошла так гладко), занял Сергей Гусев. Именно этим людям предстояло решать дальнейшую судьбу игроков «Лады» и «Югры».
И 22-летний Денис Зернов, и 23-летний Павел Варфоломеев до 31 мая включительно находились в статусе
Величкин, к слову, уже договорился с агентами хоккеистов о подписании контрактов, игроки и функционер были готовы ударить по рукам в ближайшее время, но помешал Омск. Так что негодование Геннадия Ивановича, которому поставили подножку, понятно, ведь он хотел заполучить молодых игроков в статусе НСА не заплатив ни копейки, после чего заключить с Зерновым и Варфоломеевым полноценные соглашения. Понять можно и «Ладу» с «Югрой» — командам хотелось заработать денег, вот только делать это нужно было в соответствии с установленным правилам, а не пытаться схитрить. Времени для переговоров и продажи прав было более чем достаточно — весь апрель и май.
И если для начинающего управленца Сергея Гусева это первый «пикантный» случай, то для Владимира Кречина, которого в своё время увольняли из «Куньлуня» с ужасающей для генерального менеджера формулировкой — «в связи с серьёзными просчётами в работе» — это уже второй серьёзный звонок. Казалось, что после таких историй Кречина не трудоустроит ни один уважающий себя клуб, но «Лада» рискнула, в результате чего оказалась в эпицентре разгорающегося скандала. Да, во времена работы Кречина в «Куньлуне» всех подсиживал Майк Кинэн, но сколько подобных историй мы видели в профессиональном спорте? Люди договаривались, писали заявления по собственному желанию и спокойно расходились. С Кречиным же получился вопиющий случай. Сходу и не вспомнишь, кого из управленцев выгоняли из команды с подобными записями в трудовой книжке.
Накануне КХЛ ответила на наш запрос, подтвердив, что обращения игроков будут рассмотрены совместной Дисциплинарной палатой (СДП) ФХР и КХЛ. Интересно другое: на данный момент КХЛ закрепила права на Варфоломеева и Зернова за «Авангардом».
Напомним, что «Авангард» уже впутывался в подобные неприятные истории. Помните нашумевшее «дело Семёнова», датированное 2017 годом? Тогда новокузнецкий «Металлург», ещё входивший в КХЛ, отказался возвращать в Омск форварда Кирилла Семёнова, находившегося в «Кузне» в скрытой аренде, серьёзно ударив по сложившейся в лиге идиллии. Бывший гендиректор новокузнечан Сергей Зиновьев едва не совершил революционный прорыв, отказавшись от всех договорённостей своих предшественников с омской командой.
В результате тогдашнему президенту «ястребов» Владимиру Шалаеву пришлось прибегнуть ко всем возможным юридическим рычагам по решению подобных ситуаций. А уж их у одного из
Как ни странно, но в истории снова оказался замешан «Авангард». Параллелей же между двумя случаями практически нет. В ситуации с Семёновым ключевой была именно скрытая аренда, сейчас — продажа не существовавших прав на игроков.
Никаких контрактов они не подписывали, желания не видно, а омичам, в случае победы, лучше максимально быстро избавиться от прав на нападающих, постаравшись получить за них максимум из возможного. Здесь уже предстоит поработать и проявить навыки грамотного менеджера Максиму Сушинскому, окружившего себя целой группой помощников и консультантов.
Павел Панышев