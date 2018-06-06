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15:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Алексей Кручинин после обмена из «Трактора» обратился к клубу и болельщикам

Нападающий СКА Алексей Кручинин попрощался с болельщиками «Трактора».

Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 6 июня, Кручинин был обменян в клуб из Санкт-Петербурга в обмен на денежную компенсацию.

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«Сегодня очень волнительный день для меня, я покидаю город который стал мне вторым домом, город где произошли самые важные моменты в моей жизни, рождения моего сына, первый вызов в сборную России! Я приобрёл очень много друзей в этом городе. Я возвращаюсь в родной город, где начал свою профессиональную карьеру, где живёт вся моя семья.

Хотел бы поблагодарить команду «Трактор», его руководителей, директора и ген менеджера, сказать спасибо всему персоналу команды, массажистам и врачам, сказать спасибо всем тренерам с которыми удалось поработать за это время в Челябинске, и огромное спасибо всем ребятам из команды с кем играл это время, было очень приятно находиться в одной команде.

Отдельное спасибо болельщикам «Трактора», которые всегда заполняли арену, и в трудные времена были с командой, Сектору А за сумасшедшую поддержку как дома так и на выезде, с удовольствием буду приезжать и играть при таких трибунах! Желаю команде «Трактор» продолжать радовать своих болельщиков, продолжать растить талантливую молодёжь и показывать красивый хоккей. До встречи на «Арене Трактор»!, — написал Кручинин в своём закрытом «инстаграме».

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