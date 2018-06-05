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18:45 (мск), источник: Vesti.kz

Новому тренеру «Барыса» озвучили официальную задачу на сезон

Президент Казахстанской федерации хоккея (КФХ) Аскар Мамин в интервью «РИА Новости» рассказал о задачах, которые стоят перед новым главным тренером «Барыса» и сборной Казахстана Андреем Скабелкой.

Источник: РИА "Новости"

О назначении Скабелки «Барыс» объявил сегодня, 5 июня. Его контракт рассчитан на два года. Сейчас специалист занимается формированием своего штаба.

Через несколько часов после назначения Скабелки в «Барыс» Мамин сообщил, что белорусский тренер также возглавит сборную Казахстана.

«Да, клуб ждет перезагрузка. Но в то же время мы, вы знаете, каждый год ставим задачу попасть в плей-офф, эту задачу никто не снимал у нас. Будем над ней работать. Задачи, как всегда, красивые, и для клуба, и для сборной они известны. Для “Барыса”, конечно, в первую очередь (задача), и мы уже говорили об этом, — это смена поколений, будем привлекать молодежь, воспитанников казахстанского хоккея», — сказал Мамин.

Президент КФХ не стал уточнять ситуацию по защитнику сборной Казахстана Роману Савченко, который может покинуть «Барыс» после десяти сезонов.

«Это будет новый тренерский штаб рассматривать», — ответил Мамин.

Напомним, что с января текущего года исполняющим обязанности главного тренера «Барыса» и сборной Казахстана был Галым Мамбеталиев. Под его руководством команда стала лишь третьей на чемпионате мира в первом дивизионе и не смогла вернуться в элиту.

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