Новому тренеру «Барыса» озвучили официальную задачу на сезон

«Да, клуб ждет перезагрузка. Но в то же время мы, вы знаете, каждый год ставим задачу попасть в плей-офф, эту задачу никто не снимал у нас. Будем над ней работать. Задачи, как всегда, красивые, и для клуба, и для сборной они известны. Для “Барыса”, конечно, в первую очередь (задача), и мы уже говорили об этом, — это смена поколений, будем привлекать молодежь, воспитанников казахстанского хоккея», — сказал Мамин.