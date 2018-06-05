Скабелка: Предсезонный сбор проведем в Астане
Новый главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка дал первые комментарии после назначения на пост, передает Prosports.kz со ссылкой на официальный сайт астанчан.
Новый главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка дал первые комментарии после назначения на пост, передает Prosports.kz со ссылкой на официальный сайт астанчан.
— Андрей Владимирович, поздравляем Вас с назначением! Не раз бывали в Астане. Как вам город, арена, рабочие условия?
— В Астане бывал не раз. Город меняется, строится, развивается, появляется
— Когда вы собираетесь заняться формированием тренерского штаба, сколько людей войдет в него, можете ли озвучить фамилии?
— Возможно, уже на следующей неделе официально все объявим. Будет тренер по физподготовке Кирилл Легчаков, с которым я работал в «Сибири» и «Авангарде». В штаб войдет тренер по защитникам Владимир Копать, с которым мы также давно работаем вместе. Повторюсь, работа идет, окончательный состав штаба объявим немного позже.
— На какой стадии находится формирование состава команды?
— Эпоха Найджела Доуса, который долгие годы определял игру команды вместе с Бойдом и Боченски, а затем с Веем, ушла. «Барыс» — это базовый клуб сборной Казахстана, поэтому сейчас в составе большое количество ребят с казахстанскими паспортами. В апреле-2019-го сборной предстоит домашний чемпионат мира, где команда будет биться за выход в
После месяца работы, который мы проведем до Кубка Президента РК, будем понимать потенциал команды. Будем формировать костяк команды, который выступит в сезоне. Конкретно по фамилиям, думаю, сейчас говорить неуместно.
Как сообщалось ранее, Андрей Скабелка стал новым главным тренером «Барыса», подписав двухлетний контракт.