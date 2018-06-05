Скабелка: Предсезонный сбор проведем в Астане

Источник: РИА "Новости"

— Андрей Владимирович, поздравляем Вас с назначением! Не раз бывали в Астане. Как вам город, арена, рабочие условия?

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— В Астане бывал не раз. Город меняется, строится, развивается, появляется что-то новое. Очень удобный, современный город. Арена одна из лучших в КХЛ. С ее вводом в эксплуатацию, полагаю, клуб и организация вышли на новый уровень. Самые лучшие впечатления от арены и рабочих условий. В связи с этим мы скорректировали план предсезонной подготовки команды. У «Барыса» был заложен зарубежный сбор, но мы его отменили, будем работать до Кубка Президента именно в Астане. У нас много молодых ребят, больше шести пятерок, со всеми нужно познакомиться, важно со всеми поработать. Имея такие условия дома, мы посчитали, что нецелесообразно куда-то ехать.

— Когда вы собираетесь заняться формированием тренерского штаба, сколько людей войдет в него, можете ли озвучить фамилии?

— Возможно, уже на следующей неделе официально все объявим. Будет тренер по физподготовке Кирилл Легчаков, с которым я работал в «Сибири» и «Авангарде». В штаб войдет тренер по защитникам Владимир Копать, с которым мы также давно работаем вместе. Повторюсь, работа идет, окончательный состав штаба объявим немного позже.

— На какой стадии находится формирование состава команды?

— Эпоха Найджела Доуса, который долгие годы определял игру команды вместе с Бойдом и Боченски, а затем с Веем, ушла. «Барыс» — это базовый клуб сборной Казахстана, поэтому сейчас в составе большое количество ребят с казахстанскими паспортами. В апреле-2019-го сборной предстоит домашний чемпионат мира, где команда будет биться за выход в топ-дивизион. Сейчас мы уделим внимание формированию звена легионеров.

После месяца работы, который мы проведем до Кубка Президента РК, будем понимать потенциал команды. Будем формировать костяк команды, который выступит в сезоне. Конкретно по фамилиям, думаю, сейчас говорить неуместно.