Скабелка: В тренерский штаб «Барыса» войдёт Копать, остальных объявим позже
Новый главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка дал первый комментарий после назначения в команду.
Новый главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка дал первый комментарий после назначения в команду.
«В Астане бывал не раз. Город меняется, строится, развивается, появляется
Формирование тренерского штаба? Возможно, уже на следующей неделе официально всё объявим. Будет тренер по физподготовке Кирилл Легчаков, с которым я работал в “Сибири” и “Авангарде”. В штаб войдет тренер по защитникам Владимир Копать, с которым мы также давно работаем вместе. Повторюсь, работа идёт, окончательный состав штаба объявим немного позже», — цитирует тренера официальный сайт клуба.