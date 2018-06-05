Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон Кэпиталз6
Вегас Голден Найтс2
Хоккей. НХЛ
24.05
Тампа-Бэй Лайтнинг0
Вашингтон Кэпиталз4
Хоккей. НХЛ
29.05
Вегас Голден Найтс6
Вашингтон Кэпиталз4
Хоккей. НХЛ
31.05
Вегас Голден Найтс2
Вашингтон Кэпиталз3
Хоккей. НХЛ
3.06
Вашингтон Кэпиталз3
Вегас Голден Найтс1
Хоккей. НХЛ
8.06
Вегас Голден Найтс
Вашингтон Кэпиталз
Все события
Фоторепортажи
24Мутко приехал — все улыбнулись
17Обнимашки. Сборная России накануне матча с Австрией
15:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Скабелка: В тренерский штаб «Барыса» войдёт Копать, остальных объявим позже

Новый главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка дал первый комментарий после назначения в команду.

Источник: РИА "Новости"

«В Астане бывал не раз. Город меняется, строится, развивается, появляется что-то новое. Очень удобный, современный город. Арена одна из лучших в КХЛ. С её вводом в эксплуатацию, полагаю, клуб и организация вышли на новый уровень. Самые лучшие впечатления от арены и рабочих условий. В связи с этим мы скорректировали план предсезонной подготовки команды. У “Барыса” был заложен зарубежный сбор, но мы его отменили, будем работать до Кубка президента именно в Астане. У нас много молодых ребят, больше шести пятёрок, со всеми нужно познакомиться, важно со всеми поработать. Имея такие условия дома, мы посчитали, что нецелесообразно куда-то ехать.

Формирование тренерского штаба? Возможно, уже на следующей неделе официально всё объявим. Будет тренер по физподготовке Кирилл Легчаков, с которым я работал в “Сибири” и “Авангарде”. В штаб войдет тренер по защитникам Владимир Копать, с которым мы также давно работаем вместе. Повторюсь, работа идёт, окончательный состав штаба объявим немного позже», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Лео, чьи у тебя там губы?? Что нарисовано на теле Месси и Роналду
«Титаник» идёт по курсу». Что пишут болельщики о составе сборной России
Гениальная игра Кузнецова помогла «Вашингтону» вынести «Вегас»
Селюк: Туре готов перейти в топ-клуб Англии на 1 фунт в неделю
Жиго сделает «Спартак» сильнее. Доказательства
СМИ назвали причину ухода Зидана из «Реала»
Она лучше Шараповой. Вы точно полюбите Дарью Касаткину
Витолиньш: Казалось, если выигрываешь ОИ, то до ЧМ доработаешь
Города ЧМ-2018. Екатеринбург
Все о ремонте
10 новых лайфхаков для вашей кухни
Как сделать пруд на даче своими руками: 4 верных способа и 30 идей
7 реальных проектов, в которых гениально организовано хранение
Как обустроить мангальную зону на даче: 4 простых варианта и дельные советы
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь