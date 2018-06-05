Скабелка: В тренерский штаб «Барыса» войдёт Копать, остальных объявим позже

«В Астане бывал не раз. Город меняется, строится, развивается, появляется что-то новое. Очень удобный, современный город. Арена одна из лучших в КХЛ. С её вводом в эксплуатацию, полагаю, клуб и организация вышли на новый уровень. Самые лучшие впечатления от арены и рабочих условий. В связи с этим мы скорректировали план предсезонной подготовки команды. У “Барыса” был заложен зарубежный сбор, но мы его отменили, будем работать до Кубка президента именно в Астане. У нас много молодых ребят, больше шести пятёрок, со всеми нужно познакомиться, важно со всеми поработать. Имея такие условия дома, мы посчитали, что нецелесообразно куда-то ехать.



Формирование тренерского штаба? Возможно, уже на следующей неделе официально всё объявим. Будет тренер по физподготовке Кирилл Легчаков, с которым я работал в “Сибири” и “Авангарде”. В штаб войдет тренер по защитникам Владимир Копать, с которым мы также давно работаем вместе. Повторюсь, работа идёт, окончательный состав штаба объявим немного позже», — цитирует тренера официальный сайт клуба.