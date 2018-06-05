Из-за него игроки дрались на корпоративе и ходили жаловаться к президенту. Кто возглавил «Барыс»

Источник: РИА "Новости"

Как мы упомянули, Скабелка провел успешную для себя карьеру в качестве хоккеиста. На счету правого нападающего — 133 матча за сборную Беларуси, в которых он забросил 49 шайб и отдал 65 результативных передач.

За его плечами Скабелки участие в двух Олимпиадах — в 1998 и 2002 годах. Дважды он признавался лучшим хоккеистом Беларуси по итогам года. Впервые Скабелка получил данное звание в 1994 году, а следующий личный триумф случился в 1997-м.

Если говорить о клубной статистике, Скабелка выступал за 11 команд, среди которых ЦСКА, «Ак Барс», «Салават Юлаев», «Сибирь» и другие. Как итог — 511 матчей, 124 шайбы, 146 передач.

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По его личному признанию, Скабелка неоднократно возвращается к своей былой карьере игрока. Но из тех, кем руководит, не старается создавать копию себя. Основная причина этого — изменения в характере самого хоккея. Как вспоминает известный тренер, раньше упор в игре делался на технику. Сейчас же стало больше силовой игры. Это, впрочем, новому тренеру «Барыса» по душе.

Как тренер Скабелка «взлетел» в России. При этом особо долгим его путь к признанию не назовешь. Стартовал он в 2007 году с поста старшего тренера новокузнецкого «Металлурга». Далее последовал «мостик» в белорусском «Гомеле» и наконец — пост главного тренера в сборной Беларуси.

В главной команде страны Скабелка проработал сравнительно недолго — всего год. Причиной столь быстрой отставки стала невыразительная игра команды. «Блеклость» пришлась на ответственные периоды — квалификацию к ОИ-2014 и ЧМ-2013.

Правда, весь данный опыт в основном был локального характерно. Глобально же Скабелка-тренер раскрылся в «Сибири». Причем настолько, что был включен в ТОП-10 тренеров за всю историю КХЛ по версии официального сайта лиги.

Его личная «минута славы» полностью основана на событиях сезона 2014/2015. Вместе с «Сибирью» Скабелке удалось добраться до финала Восточной конференции, где команда уступила по итогам серии «Ак Барсу».

Следующий сезон также можно записать в его актив. «Сибирь» не смогла, конечно, повторить прошлогоднего достижения. Тем не менее, команда сумела добраться до полуфинала «восточки», где была бита «Металлургом». В следующем сезоне коллективу во главе со Скабелкой не удалось добраться до плей-офф. Провально, конечно.

Тем не менее, более сенсационным стало достижение в первый же год после назначения на пост тренера «Сибири».

В пассив же можно записать его работу в омском «Аванграде», куда Скабелка пришел в 2017 году. Особых лавров команда при нем не снискала, а работа специалиста в основном сопровождалась скандалами и конфликтами. Доходило вплоть до того, что под предлогом «слива» игроками, Скабелка просил руководство отстранить его. После длительной негативной ситуации наставник покинул клуб.

Конфликт игроков «Авангарда» со Скабелкой стал причиной драки белорусского нападающего с российским паспортом Андрея Стася и защитником Максимом Чудиновым на новогоднем корпоративе. Как сообщала Lenta.ru, команда пыталась «слить» тренера, но Стась отказался участвовать в заговоре против своего соотечественника. Форвард и его жена, белорусская гимнастка Валерия Курильская, пострадали в потасовке — Стась получил перелом носа после удара другого нападающего Михаила Фисенко.

«Авангард» пытался опровергнуть факт драки и даже выпустил видео, где Стась и Фисенко обнимаются и улыбаются, но не сумел убедить общественность. Лучшие доказательства факта драки на корпоративе собрало белорусское издание Tribuna.com.

За день до отставки у Скабелки возник конфликт на тренировке. Он обвинил Чудинова в трусости за то, что тот убрал ногу от шайбы в момент, когда форвард «Салавата Юлаева» Антон Бурдасов забивал в ворота омского клуба победную шайбу. В итоге 16 хоккеистов омского клуба отправились к президенту и заявили, что больше не могут терпеть унижения и оскорбления Скабелки и не хотят играть под его руководством.

В той ситуации «Авангард» встал на сторону игроков, но поражение в первом раунде плей-офф заставляет задуматься. После окончания сезона в клубе сменилось руководство и тренерский штаб.

По словам Скабелки, он в игроках не терпит инертности. Технические помарки — простительны, чего не скажешь об отсутствии самоотдачи. Поговаривают, что в разборе подобных ситуация Скабелка мог запустить в раздевалке кулер с водой. Главное же наказание — это отстранение от матчей.

В «Барыс» Скабелка пришел в сложный период. Команда, будучи больше половины сезона на ходу и с претензиями на «пошуметь» в КХЛ, оставшуюся часть буквально провалила. Что именно случилось, что стало причиной — доподлинно неизвестно. Углубляться в суть тоже бы не хотелось.

Единственное, что теперь перед новым тренером столичного клуба стоит сложная задача — оживить, реанимировать, вернуть былое величие «Барыса». И как раз Скабелка может наглядно продемонстрировать свое тренерское мастерство — его успех в «Сибире» назывался «багажом» предыдущего наставника Дмитрия Квартального.

Скабелка способен выстроить игру, которой не было у «Барыса» в заключительный период сезона КХЛ. А что дальше? Как говорится, покажет время. Будем надеяться на то, что Скабелка станет для «Барыса» своеобразным подорожником, который подлечит и вернет к жизни коллектив.