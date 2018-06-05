«Витязь» проведет предсезонные сборы в Италии и Швейцарии
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Подмосковный «Витязь» проведет предсезонные сборы в итальянском Брессаноне и швейцарском Зурзее, сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Подмосковный «Витязь» проведет предсезонные сборы в итальянском Брессаноне и швейцарском Зурзее, сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.
Хоккеисты «Витязя» вернутся из отпуска 12 июля, после чего пройдут углубленное медицинское обследование и будут готовиться к сезону в Подольске до 25 июля.
С 26 июля по 15 августа подмосковная команда проведет тренировочные сборы в Брессаноне, в рамках которых сыграет четыре товарищеские встречи. 2 августа встретится со сборной Италии в Брессаноне, 4 августа — с магнитогорским «Металлургом» в
Затем «Витязь» отправится в Зурзее, где примет участие в турнире Lehner Cup. Соперниками российской команды будут швейцарский «Амбри-Пиотта» (17 августа) и немецкий «Мангейм» (19 августа).
С 23 по 26 августа «Витязь» выступит на традиционном предсезонном турнире «Кубок мэра Москвы», где сыграет со столичными «Динамо», ЦСКА и «Спартаком».
«Витязь» в прошедшем сезоне занял 11-е место в Западной конференции КХЛ по итогам регулярного чемпионата и не смог пробиться в