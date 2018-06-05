«Витязь» проведет предсезонные сборы в Италии и Швейцарии

Источник: РИА "Новости"

Хоккеисты «Витязя» вернутся из отпуска 12 июля, после чего пройдут углубленное медицинское обследование и будут готовиться к сезону в Подольске до 25 июля.

С 26 июля по 15 августа подмосковная команда проведет тренировочные сборы в Брессаноне, в рамках которых сыграет четыре товарищеские встречи. 2 августа встретится со сборной Италии в Брессаноне, 4 августа — с магнитогорским «Металлургом» в Гармиш-Партенкирхене (Германия). Еще два матча пройдут в Австрии: 12 августа с австрийским клубом «Лустенау» в одноименном городе и 15 августа в Инсбруке с одноименной командой.

Затем «Витязь» отправится в Зурзее, где примет участие в турнире Lehner Cup. Соперниками российской команды будут швейцарский «Амбри-Пиотта» (17 августа) и немецкий «Мангейм» (19 августа).

С 23 по 26 августа «Витязь» выступит на традиционном предсезонном турнире «Кубок мэра Москвы», где сыграет со столичными «Динамо», ЦСКА и «Спартаком».