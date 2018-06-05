Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон Кэпиталз6
Вегас Голден Найтс2
Хоккей. НХЛ
24.05
Тампа-Бэй Лайтнинг0
Вашингтон Кэпиталз4
Хоккей. НХЛ
29.05
Вегас Голден Найтс6
Вашингтон Кэпиталз4
Хоккей. НХЛ
31.05
Вегас Голден Найтс2
Вашингтон Кэпиталз3
Хоккей. НХЛ
3.06
Вашингтон Кэпиталз3
Вегас Голден Найтс1
Хоккей. НХЛ
8.06
Вегас Голден Найтс
Вашингтон Кэпиталз
Все события
Фоторепортажи
24Мутко приехал — все улыбнулись
17Обнимашки. Сборная России накануне матча с Австрией
14:42 (мск), источник: Р-Спорт

«Витязь» проведет предсезонные сборы в Италии и Швейцарии

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Подмосковный «Витязь» проведет предсезонные сборы в итальянском Брессаноне и швейцарском Зурзее, сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.

Источник: РИА "Новости"

Хоккеисты «Витязя» вернутся из отпуска 12 июля, после чего пройдут углубленное медицинское обследование и будут готовиться к сезону в Подольске до 25 июля.

С 26 июля по 15 августа подмосковная команда проведет тренировочные сборы в Брессаноне, в рамках которых сыграет четыре товарищеские встречи. 2 августа встретится со сборной Италии в Брессаноне, 4 августа — с магнитогорским «Металлургом» в Гармиш-Партенкирхене (Германия). Еще два матча пройдут в Австрии: 12 августа с австрийским клубом «Лустенау» в одноименном городе и 15 августа в Инсбруке с одноименной командой.

Затем «Витязь» отправится в Зурзее, где примет участие в турнире Lehner Cup. Соперниками российской команды будут швейцарский «Амбри-Пиотта» (17 августа) и немецкий «Мангейм» (19 августа).

С 23 по 26 августа «Витязь» выступит на традиционном предсезонном турнире «Кубок мэра Москвы», где сыграет со столичными «Динамо», ЦСКА и «Спартаком».

«Витязь» в прошедшем сезоне занял 11-е место в Западной конференции КХЛ по итогам регулярного чемпионата и не смог пробиться в плей-офф.

Витязь
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 "Когда Липницкая была молодой": как встречает своё 20-летие фигуристка
Самая горячая гонщица, которая чуть не разбилась в последней гонке в карьере
Гениальная игра Кузнецова помогла «Вашингтону» вынести «Вегас»
Селюк: Туре готов перейти в топ-клуб Англии на 1 фунт в неделю
Жиго сделает «Спартак» сильнее. Доказательства
СМИ назвали причину ухода Зидана из «Реала»
Она лучше Шараповой. Вы точно полюбите Дарью Касаткину
Витолиньш: Казалось, если выигрываешь ОИ, то до ЧМ доработаешь
Города ЧМ-2018. Екатеринбург
Все о ремонте
10 новых лайфхаков для вашей кухни
Как сделать пруд на даче своими руками: 4 верных способа и 30 идей
7 реальных проектов, в которых гениально организовано хранение
Как обустроить мангальную зону на даче: 4 простых варианта и дельные советы
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь