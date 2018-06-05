Андрей Скабелка назначен главным тренером клуба КХЛ «Барыс»
ТАСС, 5 июня. Андрей Скабелка назначен на пост главного тренера астанинского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Барыс». Об этом сообщает
ТАСС, 5 июня. Андрей Скабелка назначен на пост главного тренера астанинского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Барыс». Об этом сообщает
Контракт с 47-летним специалистом рассчитан на два года. «В ближайшее время Андрей Владимирович займется формированием тренерского штаба», — говорится в сообщении
Прошлый сезон «Барыс» начинал под руководством Евгения Корешкова, который был отправлен в отставку 1 января. До конца сезона исполняющим обязанности главного тренера команды был Галым Мамбеталиев. Под его руководством клуб завершил регулярный чемпионат на 10-м месте в турнирной таблице Восточной конференции и не вышел в
Скабелка в прошлом сезоне руководил омским «Авангардом», но был отправлен в отставку в декабре 2017 года. Ранее он возглавлял нижегородское «Торпедо» (2013−14) и новосибирскую «Сибирь» (2014−17), с которой дошел до полуфинала