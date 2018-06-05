Андрей Скабелка назначен главным тренером клуба КХЛ «Барыс»

Контракт с 47-летним специалистом рассчитан на два года. «В ближайшее время Андрей Владимирович займется формированием тренерского штаба», — говорится в сообщении пресс-службы.

Прошлый сезон «Барыс» начинал под руководством Евгения Корешкова, который был отправлен в отставку 1 января. До конца сезона исполняющим обязанности главного тренера команды был Галым Мамбеталиев. Под его руководством клуб завершил регулярный чемпионат на 10-м месте в турнирной таблице Восточной конференции и не вышел в плей-офф.