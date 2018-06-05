Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон Кэпиталз6
Вегас Голден Найтс2
Хоккей. НХЛ
24.05
Тампа-Бэй Лайтнинг0
Вашингтон Кэпиталз4
Хоккей. НХЛ
29.05
Вегас Голден Найтс6
Вашингтон Кэпиталз4
Хоккей. НХЛ
31.05
Вегас Голден Найтс2
Вашингтон Кэпиталз3
Хоккей. НХЛ
3.06
Вашингтон Кэпиталз3
Вегас Голден Найтс1
Хоккей. НХЛ
8.06
Вегас Голден Найтс
Вашингтон Кэпиталз
Все события
Фоторепортажи
15«Химки» выбили «Локомотив»
15Невероятные приключения Монсона в России (и не только)
12:15 (мск), источник: Sports.kz

«Барыс» официально объявил имя нового главного тренера

Новым главным тренером астанинского «Барыса» официально назначен Андрей Скабелка.

Контракт с клубом подписан на 2 года. В ближайшее время Андрей Владимирович займётся формированием своего тренерского штаба.

Читайте также
Новый президент «Барыса» объявил об уходе главного тренера Мамбеталиева и 26-летнего генменеджера

Досье: Андрей Владимирович Скабелка

Дата и место рождения: 20.01.1971, город Минск, СССР. В бытность игроком выступал на позиции крайнего нападающего. Тренерскую карьеру начал в 2007-м году. Работал в клубах «Металлург НК», «Гомель», «Торпедо НН», «Сибирь», «Авангард». В 2012—2013 годах работал со сборной Белоруссии.

Достижения

В качестве игрока: Чемпион России (1997), бронзовый призёр чемпионата России (1998). Чемпион Беларуси (1993−95, 2005), серебряный призёр чемпионата Беларуси (2006). Обладатель Кубка Беларуси (2004-август, 2005). Лучший хоккеист года Беларуси (1994, 1997).

В качестве тренера: Бронзовый призёр чемпионата Беларуси 2010 (ХК «Гомель»)Бронзовый призёр КХЛ сезона 2014−2015 (ХК «Сибирь»).

Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
Инсайдер раскрыл достоверную информацию о втором бое Головкин - «Канело»
Гениальная игра Кузнецова помогла «Вашингтону» вынести «Вегас»
Селюк: Туре готов перейти в топ-клуб Англии на 1 фунт в неделю
Алексей Миранчук: молодая кровь сборной России
СМИ назвали причину ухода Зидана из «Реала»
Медведева нашла в себе «косяк»
Жиго будет получать в «Спартаке» в 4 раза больше, чем в «Генте»
Города ЧМ-2018. Екатеринбург
Все о ремонте
7 реальных проектов, в которых гениально организовано хранение
Что делать, если у вас в квартире низкие потолки
10 новых лайфхаков для вашей кухни
7 решений по организации спального места в маленькой квартире
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь