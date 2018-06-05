«Барыс» официально объявил имя нового главного тренера
Новым главным тренером астанинского «Барыса» официально назначен Андрей Скабелка.
Новым главным тренером астанинского «Барыса» официально назначен Андрей Скабелка.
Контракт с клубом подписан на 2 года. В ближайшее время Андрей Владимирович займётся формированием своего тренерского штаба.
Досье: Андрей Владимирович Скабелка
Дата и место рождения: 20.01.1971, город Минск, СССР. В бытность игроком выступал на позиции крайнего нападающего. Тренерскую карьеру начал в 2007-м году. Работал в клубах «Металлург НК», «Гомель», «Торпедо НН», «Сибирь», «Авангард». В 2012—2013 годах работал со сборной Белоруссии.
Достижения
В качестве игрока: Чемпион России (1997), бронзовый призёр чемпионата России (1998). Чемпион Беларуси (1993−95, 2005), серебряный призёр чемпионата Беларуси (2006). Обладатель Кубка Беларуси (2004-август, 2005). Лучший хоккеист года Беларуси (1994, 1997).
В качестве тренера: Бронзовый призёр чемпионата Беларуси 2010 (ХК «Гомель»)Бронзовый призёр КХЛ сезона 2014−2015 (ХК «Сибирь»).