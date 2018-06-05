«Барыс» официально объявил имя нового главного тренера

Контракт с клубом подписан на 2 года. В ближайшее время Андрей Владимирович займётся формированием своего тренерского штаба.

Дата и место рождения: 20.01.1971, город Минск, СССР. В бытность игроком выступал на позиции крайнего нападающего. Тренерскую карьеру начал в 2007-м году. Работал в клубах «Металлург НК», «Гомель», «Торпедо НН», «Сибирь», «Авангард». В 2012—2013 годах работал со сборной Белоруссии.