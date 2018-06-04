Всё о борьбе за Зернова и Варфоломеева. Инсайды от Панышева и Ерыкалова

Источник: РИА "Новости"

Ведущие обозреватели «Чемпионата» Павел Панышев и Дмитрий Ерыкалов в своей рубрике рассказывают об очередных новостях мира хоккея.

Зернов и Варфоломеев всё ещё могут оказаться в «Магнитке»

Как бы не пытался спортивный директор «Лады» Владимир Кречин заверить общественность в том, что он соблюдал регламент КХЛ, когда обменивал права на нападающего Дениса Зернова в «Авангард», окончательное слово всё равно останется за лигой. Аналогично можно сказать и о «Югре», обменявшей права в «Авангард» на форварда Павла Варфоломеева 1 июня. Оба нападающих были ограниченно-свободными агентами (ОСА) весь май. Однако руководство «Лады» и «Югры» решило схитрить, посчитав, что 1 июня игроки по-прежнему закреплены за командами.

Но на начало лета и Зернов, и Варфоломеев стали неограниченно-свободными агентами (НСА), поэтому Кречин и его коллега Сергей Гусев продали пустое место. Хоккеистов, которые им уже не принадлежали. Разумеется, оба руководителя уверяют в обратном, однако точку в этом деле, повторимся, поставит лига. На Зернова и Варфоломеева всерьёз претендовала «Магнитка». По нашей информации, вице-президент уральцев Геннадий Величкин продолжает активную борьбу за игроков и не намерен уступать их «Авангарду». Ни Зернов, ни Варфоломеев никаких контрактов с «ястребами» не подписывали (Панышев).

Билялетдинов серьёзно повлиял на решение Свитова

Как мы уже сообщали, Александр Свитов и Александр Бурмистров переподписали контракты с «Ак Барсом». Об этом «Чемпионату» заявил агент игроков Юрий Николаев. Нам стало известно, что большую роль в том, чтобы капитан казанцев остался в клубе, сыграл главный тренер «барсов» Зинэтула Билялетдинов. 63-летний специалист лично разговаривал со Свитовым, выразив серьёзную заинтересованность в одном из самых харизматичных игроков клуба. Свитов является главным хоккеистом в раздевалке казанцев, постоянно подбадривает игроков на лавке, тренеры часто советуются с ним по различным вопросам. Билялетдинов не хотел терять такого человека, о чём уведомил руководство «Ак Барса». На Александра претендовал «Авангард», предлагавший игроку солидный контракт, однако Свитов решил ещё на год остаться в столице Татарстана (Панышев).

Пиганович покинет «Нефтехимик»

Капитан «Нефтехимика» Олег Пиганович не будет выступать за нижнекамский клуб в следующем сезоне. Сезон-2017/18 получился для хоккеиста удачным, в результате чего контрактные требования Олега и его агента значительно возросли. Условия, которые запросила сторона Пигановича, не устроили татарстанский клуб. В первую пару обороны к Андрею Сергееву «волки» подписали чеха Адама Полашека. Именно Полашек и заменит Пигановича в составе «Нефтехимика» (Панышев).

Ситуация лишением Косова водительских прав не повлияет на его контракт

Ситуация, случившаяся с форвардом «Ак Барса» Ярославом Косовым, после которой его лишили водительских прав за управление транспортным средством в нетрезвом виде, никак не повлияет на дальнейшие отношения между игроком и клубом. Решение о продлении или непродлении контракта будет приниматься совместным решением самого игрока и руководством команды. На первое место будут поставлены спортивные достижения форварда. Не исключён вариант, что Косов решит попробовать свои силы в НХЛ, где он задрафтован клубом «Флорида Пантерз» (Панышев).

«Локомотив» ищет варианты обмена Козуна

Ярославский клуб планирует расстаться с Брэндоном Козуном. На том, что канадский форвард должен покинуть «Локомотив», настаивает Дмитрий Квартальнов. «Железнодорожники» планировали обменять Козуна в минское «Динамо», получив взамен права на финна Теему Пулккинена, но Брэндон отказался переезжать в столицу Беларуси. Также одним из вариантов продолжения карьеры форварда называется ЦСКА, но на данный момент в составе «армейцев» заполнены все пять легионерских вакансий (Ерыкалов).

Григорьев останется в «Торпедо»