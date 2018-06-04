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14:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Никита Филатов стал игроком «Спартака»

Хоккейный клуб «Спартак» подписал контракт с Никитой Филатовым.

Источник: РИА "Новости"

Соглашение с 28-летним нападающим рассчитано до 30 апреля 2019 года.

Ранее об этом трансфере сообщал «Чемпионат».

В минувшем сезоне форвард играл за «Ладу» и «Нефтехимик», в общей сложности принял участия в 35 встречах, в которых набрал 14 (6+8) очков. Всего в КХЛ Никита Филатов провёл 316 матчей, в его активе 155 (70+85) очков.

Также Филатов — победитель юниорского чемпионата мира (2007), серебряный призёр юниорского чемпионата мира (2008), бронзовый призёр молодежного чемпионата мира (2008), бронзовый призёр молодежного чемпионата мира (2009), участник Матча Звёзд КХЛ (2017).

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