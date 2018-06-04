Генменеджер «Ак Барса»: Нападающий Косов хочет продолжить карьеру в клубе НХЛ «Флорида»

Источник: РИА "Новости"

Контракт Косова истек 30 апреля, после чего он стал ограниченно свободным агентом, что позволяет «Ак Барсу» сделать ему квалификационное предложение.

В минувшем сезоне Косов сыграл 19 матчей за «Металлург», набрав семь очков (2 шайбы + 5 передач). В октябре прошлого года форвард перешел в «Ак Барс», за который в регулярном сезоне в 19 матчах набрал семь очков (3+4), а в 11 играх плей-офф — пять баллов (3+2).

«Мы ему сделали предложение, но человек хочет уехать во “Флориду”. Вопрос может решиться на этой неделе», — сказал Якубов.

Ранее «Флорида» подписала однолетний контракт с защитником Богданом Киселевичем, выступавшим в ЦСКА.