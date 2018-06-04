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13:21 (мск), источник: ТАСС

Генменеджер «Ак Барса»: Нападающий Косов хочет продолжить карьеру в клубе НХЛ «Флорида»

МОСКВА, 4 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Обладатель Кубка Гагарина нынешнего года в составе «Ак Барса» нападающий Ярослав Косов хочет продолжить карьеру в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида». Об этом ТАСС сообщил генеральный менеджер казанского клуба Рафик Якубов.

Источник: РИА "Новости"

Контракт Косова истек 30 апреля, после чего он стал ограниченно свободным агентом, что позволяет «Ак Барсу» сделать ему квалификационное предложение.

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В минувшем сезоне Косов сыграл 19 матчей за «Металлург», набрав семь очков (2 шайбы + 5 передач). В октябре прошлого года форвард перешел в «Ак Барс», за который в регулярном сезоне в 19 матчах набрал семь очков (3+4), а в 11 играх плей-офф — пять баллов (3+2).

«Мы ему сделали предложение, но человек хочет уехать во “Флориду”. Вопрос может решиться на этой неделе», — сказал Якубов.

Ранее «Флорида» подписала однолетний контракт с защитником Богданом Киселевичем, выступавшим в ЦСКА.

В конце мая Косов был задержан сотрудниками ГИБДД за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. После чего клуб сообщил, что примет к нему дисциплинарные меры. «Та ситуация на переговоры с ним никак не влияет. Хотя мы не одобряем его поступок, это очень нехорошо», — отметил генменеджер.

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