Обладатель Кубка Гагарина «Ак Барс» в межсезонье проведет сбор в Финляндии

Источник: РИА "Новости"

Хоккеисты «Ак Барса» выйдут из отпуска 7 июля, а уже на следующий день отправятся в Сочи, где 9—12 июля пройдут медосмотр, а с 13 по 16 июля будут проводить тренировки.

С 16 по 28 июля казанский клуб проведет сбор в Финляндии, по возвращении «Ак Барс» будет работать в Казани. 2—9 августа «Ак Барс» сыграет на турнире в Сочи, в котором будут участвовать ХК «Сочи», «Локомотив» (Ярославль), СКА (Санкт-Петербург), «Куньлунь» (Пекин) и сборная команда России. Также 9 августа казанцы проведут контрольный матч с «Локомотивом», 13 августа в Альметьевске встретятся с местным «Нефтяником», 16 августа в Казани сыграют с нижнекамским «Нефтехимиком».

В конце августа с 20-го по 25-е число «Ак Барс» будет участвовать в турнире на Кубок Латвийской железной дороги в Риге. Соперниками казанцев будут «Динамо» (Рига), «Локомотив», «Динамо» (Минск) и «Давос» (Швейцария).