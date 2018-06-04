Обладатель Кубка Гагарина «Ак Барс» в межсезонье проведет сбор в Финляндии
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Действующий обладатель Кубка Гагарина «Ак Барс» в летнее межсезонье проведет
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Действующий обладатель Кубка Гагарина «Ак Барс» в летнее межсезонье проведет
Хоккеисты «Ак Барса» выйдут из отпуска 7 июля, а уже на следующий день отправятся в Сочи, где
С 16 по 28 июля казанский клуб проведет сбор в Финляндии, по возвращении «Ак Барс» будет работать в Казани.
В конце августа с 20-го по 25-е число «Ак Барс» будет участвовать в турнире на Кубок Латвийской железной дороги в Риге. Соперниками казанцев будут «Динамо» (Рига), «Локомотив», «Динамо» (Минск) и «Давос» (Швейцария).
Регулярный чемпионат КХЛ стартует первого сентября. В матче на Кубок Открытия «Ак Барс» сыграет с московским ЦСКА.