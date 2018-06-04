Герман Титов возглавил клуб КХЛ «Трактор»
ТАСС, 4 июня. Герман Титов стал главным тренером челябинского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Трактор». Об этом сообщает
ТАСС, 4 июня. Герман Титов стал главным тренером челябинского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Трактор». Об этом сообщает
Соглашение с 52-летним специалистом рассчитано на два года.
«Герман Титов — абсолютно хоккейный человек, — сказал генеральный менеджер “Трактора” Евгений Губарев. — Он известен как игрок с большим опытом выступлений в нашей стране и Национальной хоккейной лиге (НХЛ), а также по тренерской работе. Из положительных моментов, пожалуй, отмечу следующее: умение Германа Михайловича быстро находить контакт с коллективом, особое внимание работе с молодежью, а также полное отсутствие языкового барьера с легионерами».
Титов в прошедшем сезоне работал в омском «Авангарде», который возглавил в декабре прошлого года. Специалист помог клубу выйти в
В прошедшем сезоне «Трактор» возглавлял Анвар Гатиятулин, который в следующем сезоне будет помощником главного тренера СКА Ильи Воробьева. Под его руководством клуб дошел до полуфинала Кубка Гагарина, где уступил в серии «Ак Барсу».