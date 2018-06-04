Герман Титов возглавил клуб КХЛ «Трактор»

Соглашение с 52-летним специалистом рассчитано на два года.

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«Герман Титов — абсолютно хоккейный человек, — сказал генеральный менеджер “Трактора” Евгений Губарев. — Он известен как игрок с большим опытом выступлений в нашей стране и Национальной хоккейной лиге (НХЛ), а также по тренерской работе. Из положительных моментов, пожалуй, отмечу следующее: умение Германа Михайловича быстро находить контакт с коллективом, особое внимание работе с молодежью, а также полное отсутствие языкового барьера с легионерами».

Титов в прошедшем сезоне работал в омском «Авангарде», который возглавил в декабре прошлого года. Специалист помог клубу выйти в плей-офф, где уступил уфимскому «Салавату Юлаеву» в серии первого раунда. Ранее специалист руководил новокузнецким «Металлургом» и московским «Спартаком». Титов возглавил красно-белых в мае 2015 года, когда клуб вернулся в КХЛ после отсутствия из-за финансовых проблем. В сезоне-2015/16 московская команда заняла 11-е место в Западной конференции и не смогла выйти в плей-офф, а в начале следующего сезона специалист был отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов.