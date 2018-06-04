«Адмирал» в межсезонье проведет сборы в Владивостоке, Москве и Чехии

С 6 по 12 августа у игроков владивостокского клуба запланирован сбор в Москве, где 9 и 10 августа они сыграют с ЦСКА. Затем с 13 по 26 августа «Адмирал» будет тренироваться в Пардубице, где 16—18 августа пройдет Мемориал Збынека Кусы. Кроме клуба из Владивостока, в нем примут участие «Слован» (Братислава), «Айсбэрен» (Берлин) и «Динамо» (Пардубице). После возвращения из Чехии с 26 по 31 августа проведет сбор в Москве.