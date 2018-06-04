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10:33 (мск), источник: Р-Спорт

«Адмирал» в межсезонье проведет сборы в Владивостоке, Москве и Чехии

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. «Адмирал» в летнее межсезонье проведет учебно-тренировочные сборы во Владивостоке, Москве и Пардубице, сообщается на официальном сайте хоккейного клуба из Владивостока.

Источник: РИА "Новости"

Игроки «Адмирала» после отпуска 11—12 июля пройдут медосмотр. С 13 июля по 6 августа команда будет работать во Владивостоке.

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В рамках этого сбора 3 и 4 августа «Адмирал» сыграет с хабаровским «Амуром».

С 6 по 12 августа у игроков владивостокского клуба запланирован сбор в Москве, где 9 и 10 августа они сыграют с ЦСКА. Затем с 13 по 26 августа «Адмирал» будет тренироваться в Пардубице, где 16—18 августа пройдет Мемориал Збынека Кусы. Кроме клуба из Владивостока, в нем примут участие «Слован» (Братислава), «Айсбэрен» (Берлин) и «Динамо» (Пардубице). После возвращения из Чехии с 26 по 31 августа проведет сбор в Москве.

Регулярный чемпионат КХЛ стартует первого сентября.

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