«Адмирал» в межсезонье проведет сборы в Владивостоке, Москве и Чехии
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. «Адмирал» в летнее межсезонье проведет
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. «Адмирал» в летнее межсезонье проведет
Игроки «Адмирала» после отпуска
В рамках этого сбора 3 и 4 августа «Адмирал» сыграет с хабаровским «Амуром».
С 6 по 12 августа у игроков владивостокского клуба запланирован сбор в Москве, где 9 и 10 августа они сыграют с ЦСКА. Затем с 13 по 26 августа «Адмирал» будет тренироваться в Пардубице, где
Регулярный чемпионат КХЛ стартует первого сентября.