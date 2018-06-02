Экс-защитник «Барыса» бросил сборную ради российского паспорта

Бартулис уведомил Латвийскую хоккейную федерацию, что принял российское гражданство.

Это более не позволит игроку выступать в составе сборной Латвии (с 2013 года в стране отменено двойное гражданство) и лишит его статуса легионера в КХЛ (Континентальной хоккейной лиге).

В сезоне-2017/2018 игрок провел десять матчей регулярного чемпионата в составе «Салавата Юлаева», куда перешел по ходу сезона из «Адмирала», и отметился одной голевой передачей. Бартулис также принял участие в четырех матчах плей-офф за уфимский клуб.

Также в КХЛ Бартулис защищал цвета астанинского «Барыса» (2014−2015). В настоящий момент хоккеист является свободным агентом.