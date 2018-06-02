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20:16 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-защитник «Барыса» бросил сборную ради российского паспорта

Бывший защитник уфимского хоккейного клуба «Салавата Юлаева» Оскарс Бартулис отказался от латвийского гражданства и стал россиянином. Об этом сообщает издание Delfi.

Бартулис уведомил Латвийскую хоккейную федерацию, что принял российское гражданство.

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Это более не позволит игроку выступать в составе сборной Латвии (с 2013 года в стране отменено двойное гражданство) и лишит его статуса легионера в КХЛ (Континентальной хоккейной лиге).

В сезоне-2017/2018 игрок провел десять матчей регулярного чемпионата в составе «Салавата Юлаева», куда перешел по ходу сезона из «Адмирала», и отметился одной голевой передачей. Бартулис также принял участие в четырех матчах плей-офф за уфимский клуб.

Также в КХЛ Бартулис защищал цвета астанинского «Барыса» (2014−2015). В настоящий момент хоккеист является свободным агентом.

В составе сборной Латвии Бартулист дважды принимал участие в чемпионатах мира — в 2005-м и 2009-м. Кроме того, защитник выступал на Олимпийских играх в 2010 году в Ванкувере.

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