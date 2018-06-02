Игроки бегут из ЦСКА. И в этом их спасение

Источник: РИА "Новости"

Прошлым летом ЦСКА под флагом олимпийского движения вербовал одного энхаэловца за другим. На мгновение могло показаться, что московский клуб стал привлекательнее «Монреаля» или «Торонто». На деле это, конечно же, не так. Кроме как большими деньгами и возможностью сыграть на Олимпиаде «армейцы» ничем завлечь новичков не могли. Ни тебе современной арены, заполняемой каждый матч, ни прогрессивного тренера, развивающего игроков, ни игрового времени.



За год мало что поменялось. Разве что ЦСКА переехал с Ленинградки в Парк Легенд. Покинули давно морально устаревший дворец, и на том спасибо. Хотя сделать это стоило гораздо-гораздо раньше. Зато в рукаве Игоря Есмантовича больше нет олимпийской карты. Это был одноразовый козырь, из которой москвичи постарались выжать максимум. Приглашая игроков якобы в интересах сборной, они заточили их в золотую клетку аж на три года. Теперь настало время обратной миграции.

С клубами НХЛ подписали контракты Богдан Киселевич и Игорь Ожиганов. Вот-вот вернётся в «Даллас» Валерий Ничушкин. Его отъезд дело решённое, об этом говорит хотя бы фотография россиянина в официальном «твиттере» клуба.

Наверняка по этому маршруту не прочь были бы проследовать и прошлогодние возвращены. Скажем, Роман Любимов, который и до Пхёнчхана не доехал, и в состав ЦСКА попадал далеко не всегда. Да только недавно заключёнными контрактами связаны они по рукам и ногам.

Ситуации у всех, разумеется, разные. Ничушкин человек для НХЛ не новый. Какая-никакая репутация у него сложилась. Три года за океаном не стереть из памяти. Валерий не просто возвращается в сильнейшую лигу мира, а едет в хорошо знакомую ему систему. Правда, и тренер у «Далласа» уже другой, и условия не такие шоколадные. В тройку к Джейми Бенну и Тайлеру Сегину как на заре карьеры Ничушкина вряд ли поставят. Там нынче квартируется другой россиянин.

Если Ничушкин идёт по протоптанной самим собой дорожке, то Ожиганов следует по маршруту, проложенному Никитой Зайцевым. Оба не задрафтованы, тяготеют к атаке и удостаивались персонального внимания Майка Бэбкока. История, когда защитник ЦСКА перебирается в «Торонто», вот-вот станет классической. Если Игорь повторит успех Никиты, глядишь ещё не один игрок обороны сменит красную звезду на синий кленовый лисит.

Киселевич едет в команду где есть русские, но вряд ли они будут опекать Богдана. Максиму Мамину самому бы в основном составе закрепиться для начала. К Киселевичу, в отличие от Ожиганова, главный тренер в гости не ездил. Казалось бы, ему придётся тяжелее всех. Но именно Киселевич из этой троицы наиграл на то, чтобы сделать шаг наверх. В отличие от Ожиганова с Ничушкиным, он может быть доволен минувшим сезоном. Чего только стоит его надёжная игра на чемпионате мира.

Киселевич вообще стоит особняком. У него у единственного, по сути, была полная свобода выбора. Богдан вышел на рынок неограниченно свободных агентов и мог рассматривать предложения не только от ЦСКА, но и от других клубов КХЛ. В защитнике были заинтересованы и в Казани, и в Санкт-Петербурге. Да и московские «армейцы» предлагали контракт на улучшенных условиях. Но Киселевич решился покинуть зону комфорта и рванул в НХЛ. Потому что понимал: больше такого шанса в его карьере может не представиться.

Что объединяет троицу, которая этим летом решила перебраться в НХЛ, так это то, что в ЦСКА они не развивались. Это в меньшей степени относится к Киселевичу, но и он упёрся в потолок. На примерно одном уровне он играет второй, а то и третий сезон. Этого уровня вполне хватает, чтобы считаться топ-защитником в КХЛ и регулярно призываться в сборную на чемпионаты мира. Но что дальше? Для качественного скачка необходимо регулярно играть с лучшими против лучших. И то, что Киселевич не может больше прогрессировать на родине, не вина ЦСКА или КХЛ, а данность.

А вот Ожиганов с Ничушкиным — типичные примеры того, как в системе нынешнего ЦСКА игроки не только не растут, но и деградируют. Причин тому масса.

Это и ротация состава, порой ничем не обоснованная. Это и система игры, которая не предполагает творчества и развития атакующих навыков. И, наконец, пресловутый уровень сопротивления. ЦСКА на голову сильнее большинства команд в лиге, и по-настоящему напряжённых матчей за регулярный чемпионат проводит столько, что можно посчитать на пальцах одной или максимум двух рук.

Агент Ничушкина Марк Гандлер упирает на то, что его клиент стал опытнее, лучше понимает тактические замысли и больше не бежит тупо вперёд с шайбой как раньше. Очевидно, что молодой человек в 18 лет и в 23 года — разные личности. Как ментально, так и физически. И вряд ли взросление Ничушкина стоит ставить в заслугу ЦСКА. Но даже если работа с Квартальновым и Никитиным сделали Валерия по-хоккейному более мудрым игроком, они же убили в нём того самого Ничушкина, который нагло шёл тараном на ворота.



Из яркого молодого форварда, игравшего на домашней Олимпиаде, Ничушкин превратился в чекера с чуть более расширенным арсеналом. Часть вины лежит и на самом игроке, который в определённый момент успокоился. Но система ЦСКА развитию его сильных качеств точно не способствовала. Жёсткие рамки Квартальнова, а затем и Никитина усреднили Ничушкина, сделали его почти неотличимым от Жаркова, Телегина и других крепких, но и близко не наделённых таким талантом форвардов.