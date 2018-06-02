Игроки бегут из ЦСКА. И в этом их спасение
В НХЛ уезжают сразу три «армейца». Они спасают свои карьеры.
В НХЛ уезжают сразу три «армейца». Они спасают свои карьеры.
Прошлым летом ЦСКА под флагом олимпийского движения вербовал одного энхаэловца за другим. На мгновение могло показаться, что московский клуб стал привлекательнее «Монреаля» или «Торонто». На деле это, конечно же, не так. Кроме как большими деньгами и возможностью сыграть на Олимпиаде «армейцы» ничем завлечь новичков не могли. Ни тебе современной арены, заполняемой каждый матч, ни прогрессивного тренера, развивающего игроков, ни игрового времени.
За год мало что поменялось. Разве что ЦСКА переехал с Ленинградки в Парк Легенд. Покинули давно морально устаревший дворец, и на том спасибо. Хотя сделать это стоило
Наверняка по этому маршруту не прочь были бы проследовать и прошлогодние возвращены. Скажем, Роман Любимов, который и до Пхёнчхана не доехал, и в состав ЦСКА попадал далеко не всегда. Да только недавно заключёнными контрактами связаны они по рукам и ногам.
Ситуации у всех, разумеется, разные. Ничушкин человек для НХЛ не новый.
Если Ничушкин идёт по протоптанной самим собой дорожке, то Ожиганов следует по маршруту, проложенному Никитой Зайцевым. Оба не задрафтованы, тяготеют к атаке и удостаивались персонального внимания Майка Бэбкока. История, когда защитник ЦСКА перебирается в «Торонто»,
Киселевич едет в команду где есть русские, но вряд ли они будут опекать Богдана. Максиму Мамину самому бы в основном составе закрепиться для начала. К Киселевичу, в отличие от Ожиганова, главный тренер в гости не ездил. Казалось бы, ему придётся тяжелее всех. Но именно Киселевич из этой троицы наиграл на то, чтобы сделать шаг наверх. В отличие от Ожиганова с Ничушкиным, он может быть доволен минувшим сезоном. Чего только стоит его надёжная игра на чемпионате мира.
Киселевич вообще стоит особняком. У него у единственного, по сути, была полная свобода выбора. Богдан вышел на рынок неограниченно свободных агентов и мог рассматривать предложения не только от ЦСКА, но и от других клубов КХЛ. В защитнике были заинтересованы и в Казани, и в
Что объединяет троицу, которая этим летом решила перебраться в НХЛ, так это то, что в ЦСКА они не развивались. Это в меньшей степени относится к Киселевичу, но и он упёрся в потолок. На примерно одном уровне он играет второй, а то и третий сезон. Этого уровня вполне хватает, чтобы считаться
Это и ротация состава, порой ничем не обоснованная. Это и система игры, которая не предполагает творчества и развития атакующих навыков. И, наконец, пресловутый уровень сопротивления. ЦСКА на голову сильнее большинства команд в лиге, и
Агент Ничушкина Марк Гандлер упирает на то, что его клиент стал опытнее, лучше понимает тактические замысли и больше не бежит тупо вперёд с шайбой как раньше. Очевидно, что молодой человек в 18 лет и в 23 года — разные личности. Как ментально, так и физически. И вряд ли взросление Ничушкина стоит ставить в заслугу ЦСКА. Но даже если работа с Квартальновым и Никитиным сделали Валерия
Из яркого молодого форварда, игравшего на домашней Олимпиаде, Ничушкин превратился в чекера с чуть более расширенным арсеналом. Часть вины лежит и на самом игроке, который в определённый момент успокоился. Но система ЦСКА развитию его сильных качеств точно не способствовала. Жёсткие рамки Квартальнова, а затем и Никитина усреднили Ничушкина, сделали его почти неотличимым от Жаркова, Телегина и других крепких, но и близко не наделённых таким талантом форвардов.
Душно в нынешнем ЦСКА и Ожиганову. Настолько, что канадские журналисты, анонсируя приобретение «Торонто», назвали его защитником оборонительного плана. Если смотреть только на статистику Игоря, то обмануться нетрудно. Всего девять очков в регулярном чемпионате и ни одного в
Нет никакой гарантии, что у беглецов в НХЛ всё получится. Чуть выше шансы сходу закрепиться в основе у Киселевича, уезжающего на пике карьеры. Ничушкину, как первораунднику, наверняка дадут второй шанс. Сложнее ситуация у Ожиганова, которому предстоит перестраиваться под требования Бэбкока. Тем не менее, для каждого из них это уникальный шанс вырваться из трясины, которую представляет собой нынешний ЦСКА. За карьерой этого трио в НХЛ будут пристально следить Окулов, Кузьменко и другие заточённые в казарме, готовые последовать их примеру, как только наступит дембель.