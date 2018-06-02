Просчёты СКА? Почему контракты на четыре года это неправильно

Источник: РИА "Новости"

Забавно, конечно, читать о том, что самый богатый клуб КХЛ вдруг решил сократить расходы. На прошлой неделе на Петербургском международном экономическом форуме президент СКА Геннадий Тимченко обмолвился, что бюджета клуба в следующем сезоне будет меньше.



— Уехали дорогие игроки: Илья Ковальчук, Вячеслав Войнов, Вадим Шипачёв. Бюджет сократится за счёт этих зарплат, — заявил Геннадий Николаевич.



Теперь самым высокооплачиваемым игроком в команде с большим отрывом является Павел Дацюк, и то он, скорей всего, завершит карьеру в следующем сезоне. Больших звёзд на рынке нет. Неужели СКА действительно выходит на путь экономии?

Понижение зарплаты

На первых порах кажется, что так и есть. Хотя бы потому что большинству игроков, у которых закончились 30 апреля контакты, были предложены соглашения с меньшим окладом в год. Говорят, что Сергею Широкову в «Авангарде» предложили больше, это и стало одной из причин (но не главной) его возвращения в Омск. Антон Белов тоже мог поехать в Сибирь, но в Петербурге пошёл на понижение зарплаты. Вот только выиграл он от этого больше. СКА предложил ему соглашение на три года, за которые он заработает 210 млн рублей. Белову уже 31 год и вряд ли в будущем кто-то даст ему трёхлетний контракт с такой приличной зарплатой.



Но три года для Белова — ещё цветочки. Четверо хоккеистов получили от СКА четырёхлетние соглашения. И скорей всего они не последние. До сих пор идут переговоры с Ильёй Каблуковым, да и контракт с Алексеем Бывальцевым ещё не подписан. Первым счастливчиком стал Динар Хафизуллин. В начале мая всех удивила эта новость. В КХЛ редко встречаются контракты больше, чем на два-три года.



— Инициатива шла от клуба, — приводит слова Динара Р-Спорт. — Я не просил о таком длинном контракте. При первой встрече с руководством мне сказали, что хотят предложить договор на четыре года.



За защитника остаётся только порадоваться. На ближайшие годы банкротство ему не грозит. Как и Василию Токранову, который словил джекпот. Учитывая его травматичность, столь длительное соглашение (ещё и на 240 млн рублей) — огромная удача. Да и Сергею Плотникову с Ярославом Дыбленко точно не на что жаловаться. Только зачем всё это СКА?

Как же жёсткий потолок зарплат?

Кажется, руководство петербургского клуба подзабыло, что через два года лига намерена ввести жёсткий потолок зарплат в 900 млн рублей. В связи с этим логичнее всего было бы сейчас подписывать контракты на два года. Очевидно, что при существовании жёстких ограничений, зарплаты хоккеистов упадут. По 50−70 млн рублей в год будут получать единицы. Как же получается, что 28-летний Токранов, который и в сборную вызывался только на этапы Евротура, всё это время будет получать 60 млн рублей за сезон?

Неоднократно руководство СКА заявляло, что часть долгосрочной стратегии — вернуть как можно больше игроков из НХЛ. Этим объясняется и столь солидное соглашение с Дыбленко. Но только Ярослав даже не претендовал на то, чтобы играть в основе «Нью-Джерси» в этом году, и всё равно бы вернулся в Россию. Что касается остальных хоккеистов, с которыми СКА заключил длительные контракты, то все они в таком возрасте, что уже точно не поедут за океан.

Олимпийская стратегия

Что такое «контракт на четыре года»? Это соглашение на олимпийский цикл. По всей видимости, «армейцы» смотрят на перспективу и собираются делать команду с прицелом на Олимпиаду. Только в Пекин в 2022 году с большой долей вероятности поедет НХЛ. А чемпионат мира в Дании уже наглядно показал, что игрокам КХЛ сложно составить конкуренцию хоккеистам, выступающим в Америке. Да и не вписывается в олимпийскую стратегию Плотников. Сергея не пустили на Олимпиаду в Южную Корею. Значит, вероятнее всего, не получит он приглашение и в Китай.



Работа на перспективу — это переход из «Югры» молодых Кирилла Марченко и Ивана Морозова. Обоих в этом июне выберут в третьем-четвёртом раундах драфта новичков НХЛ. И они-то как раз через пару лет вполне могут рвать в Америке, и никто их не остановит.

Перебор защитников

Длительные контракты — не единственная проблема селекции СКА. Уже сейчас, когда команда сформирована не полностью, у «армейцев» перебор защитников. Херсли, Рундблад, Зуб, Хафизуллин, Гавриков, Дыбленко, Белов, Рукавишников, а есть ещё Рыков, Галенюк (на роль лимитчика). Десять защитников — это много (есть ещё молодёжь в фарм-клубе). К тому же под большим вопросом отъезд Вячеслава Войнова в НХЛ (после 1 июля информации будет больше). Хотя, говорят, что при любом исходе Войнов не будет выступать за СКА.



Переход Магнуса Хелльберга из «Куньлуня» тоже пока выглядит странно. Зарплата у шведского голкипера в СКА будет в районе 60 млн рублей в год. Тренер вратарей сборной России и СКА Рашит Давыдов уже дал понять, что видит Игоря Шестёркина первым номером в Петербурге. Вот только у россиянина зарплата ниже, чем у Магнуса.