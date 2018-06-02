Просчёты СКА? Почему контракты на четыре года это неправильно
Базовый клуб сборной подался в ещё одну крайность.
Базовый клуб сборной подался в ещё одну крайность.
Забавно, конечно, читать о том, что самый богатый клуб КХЛ вдруг решил сократить расходы. На прошлой неделе на Петербургском международном экономическом форуме президент СКА Геннадий Тимченко обмолвился, что бюджета клуба в следующем сезоне будет меньше.
— Уехали дорогие игроки: Илья Ковальчук, Вячеслав Войнов, Вадим Шипачёв. Бюджет сократится за счёт этих зарплат, — заявил Геннадий Николаевич.
Теперь самым высокооплачиваемым игроком в команде с большим отрывом является Павел Дацюк, и то он, скорей всего, завершит карьеру в следующем сезоне. Больших звёзд на рынке нет. Неужели СКА действительно выходит на путь экономии?
На первых порах кажется, что так и есть. Хотя бы потому что большинству игроков, у которых закончились 30 апреля контакты, были предложены соглашения с меньшим окладом в год. Говорят, что Сергею Широкову в «Авангарде» предложили больше, это и стало одной из причин (но не главной) его возвращения в Омск. Антон Белов тоже мог поехать в Сибирь, но в Петербурге пошёл на понижение зарплаты. Вот только выиграл он от этого больше. СКА предложил ему соглашение на три года, за которые он заработает 210 млн рублей. Белову уже 31 год и вряд ли в будущем
Но три года для Белова — ещё цветочки. Четверо хоккеистов получили от СКА четырёхлетние соглашения. И скорей всего они не последние. До сих пор идут переговоры с Ильёй Каблуковым, да и контракт с Алексеем Бывальцевым ещё не подписан. Первым счастливчиком стал Динар Хафизуллин. В начале мая всех удивила эта новость. В КХЛ редко встречаются контракты больше, чем на
— Инициатива шла от клуба, — приводит слова Динара
За защитника остаётся только порадоваться. На ближайшие годы банкротство ему не грозит. Как и Василию Токранову, который словил джекпот. Учитывая его травматичность, столь длительное соглашение (ещё и на 240 млн рублей) — огромная удача. Да и Сергею Плотникову с Ярославом Дыбленко точно не на что жаловаться. Только зачем всё это СКА?
Кажется, руководство петербургского клуба подзабыло, что через два года лига намерена ввести жёсткий потолок зарплат в 900 млн рублей. В связи с этим логичнее всего было бы сейчас подписывать контракты на два года. Очевидно, что при существовании жёстких ограничений, зарплаты хоккеистов упадут. По 50−70 млн рублей в год будут получать единицы. Как же получается, что 28-летний Токранов, который и в сборную вызывался только на этапы Евротура, всё это время будет получать 60 млн рублей за сезон?
Неоднократно руководство СКА заявляло, что часть долгосрочной стратегии — вернуть как можно больше игроков из НХЛ. Этим объясняется и столь солидное соглашение с Дыбленко. Но только Ярослав даже не претендовал на то, чтобы играть в основе «Нью-Джерси» в этом году, и всё равно бы вернулся в Россию. Что касается остальных хоккеистов, с которыми СКА заключил длительные контракты, то все они в таком возрасте, что уже точно не поедут за океан.
Что такое «контракт на четыре года»? Это соглашение на олимпийский цикл. По всей видимости, «армейцы» смотрят на перспективу и собираются делать команду с прицелом на Олимпиаду. Только в Пекин в 2022 году с большой долей вероятности поедет НХЛ. А чемпионат мира в Дании уже наглядно показал, что игрокам КХЛ сложно составить конкуренцию хоккеистам, выступающим в Америке. Да и не вписывается в олимпийскую стратегию Плотников. Сергея не пустили на Олимпиаду в Южную Корею. Значит, вероятнее всего, не получит он приглашение и в Китай.
Работа на перспективу — это переход из «Югры» молодых Кирилла Марченко и Ивана Морозова. Обоих в этом июне выберут в
Длительные контракты — не единственная проблема селекции СКА. Уже сейчас, когда команда сформирована не полностью, у «армейцев» перебор защитников. Херсли, Рундблад, Зуб, Хафизуллин, Гавриков, Дыбленко, Белов, Рукавишников, а есть ещё Рыков, Галенюк (на роль лимитчика). Десять защитников — это много (есть ещё молодёжь в фарм-клубе). К тому же под большим вопросом отъезд Вячеслава Войнова в НХЛ (после 1 июля информации будет больше). Хотя, говорят, что при любом исходе Войнов не будет выступать за СКА.
Переход Магнуса Хелльберга из «Куньлуня» тоже пока выглядит странно. Зарплата у шведского голкипера в СКА будет в районе 60 млн рублей в год. Тренер вратарей сборной России и СКА Рашит Давыдов уже дал понять, что видит Игоря Шестёркина первым номером в Петербурге. Вот только у россиянина зарплата ниже, чем у Магнуса.
В последние годы у СКА был сильнейший состав в КХЛ. Все самые перспективные и лучшие ехали в Петербург, где правил бал Илья Ковальчук. В прошлом году на трансферном рынке питерцев обскакал ЦСКА, а в этом главная звезда Северной столицы заявил о намерении вновь покорить НХЛ. Складывается впечатление, что боссы СКА просто не знают, что делать дальше. Вот и ударились в такую крайность, как долгосрочные контракты. Будет ли толк?