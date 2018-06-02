«Динамо» рвется в олигархи, СКА и ЦСКА притаились в засаде

Источник: Спорт-Экспресс

ВОСТОК

СЕВЕРОАМЕРИКАНЦЫ ПОЕДУТ К ХАРТЛИ В «АВАНГАРД»

Трансферная компания клубов КХЛ идет полным ходом. Несколько дней назад закончился чемпионат мира по хоккею, а руководители «Авангарда» наконец-то представили нового главного тренера. Опытный канадец Боб Хартли, сумевший в Дании произвести фурор со скромной сборной Латвии и вывести ее в четвертьфинал, подписал контракт с омичами сроком на два года.

Интересно, удастся ли сибирякам усилить состав такими же именитыми игроками, как и их новый главный тренер? Ведь перед ним наверняка будут ставиться самые серьезные задачи.

Не исключено, что состав омичей пополнят хоккеисты из-за океана. Хартли отлично знает североамериканский рынок. Да и именитые новички наверняка поедут под него в Омск. Только — за хорошие деньги. Но с финансами в «Авангарде» все благополучно, так что сомнений в скорейшем усилении команды нет никаких.

А вот «Автомобилист», в отличие от омичей, не только подписал одного из самых перспективных и прогрессирующих тренеров КХЛ минувшего сезона — Андрея Мартемьянова, но и прилично усилился топовыми исполнителями. Доус, Да Коста и Секстон — уже готовая тройка лидеров атаки, вокруг которой можно смело строить команду. Иван Вишневский и Михаил Мамкин добавят мощи и без того приличной обороне екатеринбуржцев. Белоусов и Литовченко — крепкие игроки с усилением на перспективу. Чем не повод замахнуться на победу в Восточной конференции? Материал для работы у Мартемьянова подобрался просто отличный.

«МАГНИТКА» — ГЛАВНАЯ ЗАГАДКА ВОСТОКА

А вот обладатели Кубка Гагарина — казанцы, пока не так активны на трансферном рынке. Уход двух ведущих защитников Охтамаа и Токранова не смертелен, но и равноценной замены им руководители «Ак Барса» пока не нашли.

Не совсем понятно, чего ждать от «Магнитки» при новом главном тренере Йозефе Яндаче. С переходом в «Вашингтон» Самсонова «Металлург» лишился одного из лучших бэкапов КХЛ. Уже немолодому Кошечкину просто необходим хороший сменщик. Тянуть на себе в 35 лет уральцев — задача не из легких. Даже для Василия. Да и Коваржу необходимо срочно искать равноценную замену.

Неуверен, что Кулемин, с которым активно ведутся переговоры о возвращении в Магнитогорск, способен с ходу заиграть в КХЛ и набирать по 50−60 очков. Даже в тройке с Мозякиным. Все-таки в НХЛ в последние годы Николай прилично сдал и почти полностью пропустил минувший сезон из-за травмы. Первой тройке «Металлурга» кровь из носа нужен мастеровитый диспетчер.

«Нефтехимик» решил практически полностью поменять легионеров и сделал ставку на финнов. Форварды Няттинен и Пуустинен вместе успешно выступали за ЮП, а Руохуома отлично смотрелся в «Кярпяте». Но далеко не все финны безболезненно приживаются в КХЛ. В минувшем сезоне на этом уже погорел «Витязь». Да и не факт, что именитым финским новичкам удастся легко вписаться в игровую модель очень требовательного и специфичного Андрея Назарова.

Не сидит без дела и руководство «Салавата Юлаева». Из подписанных игроков выделим приход голкипера Метсолы, удачно проведшего прошлый сезон в «Амуре», а также Артема Сергеева, Вячеслава Основина, Петра Хохрякова и Дмитрия Кугрышева. С глубиной состава у уфимцев точно не будет проблем. Вот только удастся ли новому главному тренеру Николаю Цулыгину хотя бы повторить результат своего предшественника Эркки Вестерлунда? Опыта у нового рулевого команды маловато. Да и авторитета пока явно недостаточно.

Не все так просто и у «Сибири». Лидеры минувшего сезона Закриссон и Бергстрем урвали хорошие контракты в московском «Динамо» и «Тракторе» соответсвенно. На смену им пришли французский форвард Бертран, ставший одним из главных открытий минувшего сезона в SM-лиге, а также два финна Пельтола и Юнтилла. Остается надеяться на опыт Владимира Юрзинова-младшего и его отличное знание финского рынка. То, как он умеет работать, он уже доказал в позапрошлом сезоне в «Куньлуне».

ЗАПАД

«ДИНАМО» И «СПАРТАК» УСИЛИВАЮТСЯ

На Западе активней всех сработало московское «Динамо». И это главная заслуга нового президента клуба Валерия Шанцева. Он вернул в родную команду именитого воспитанника бело-голубых Максима Афиногенова и перспективного Андрея Миронова, а также оформил шикарную сделку, подписав сразу двух форвардов-бомбардиров, родившихся в Череповце, — Вадима Шипачева и Дмитрия Кагарлицкого.

Без особых проблем впишутся в команду швед Закриссон и латвиец Индрашис, уже не один сезон проведшие в КХЛ. Отлично на датском форуме выглядел и другой новичок бело-голубых финский защитник Койвисто. Но и на этом трансферная компания москвичей не заканчивается. Генеральный менеджер клуба Алексей Бадюков ищет еще одного крепкого оборонца для «топ-4». С таким составом «Динамо» вполне по силам побороться за место в первой тройке на Западе. А там — чем черт не шутит.

Команды-олигархи СКА и ЦСКА пока затихарились. Но, если у москвичей с составом и так все хорошо (плюс добавился Вей), то питерцам срочно нужно усиливаться. Ушли Ковальчук, Шипачев, Торесен, Коскинен, Широков, Войнов.

Да, появились Токранов, Дыбленко, Бывальцев, Ли и много перспективной молодежи. Но это пока не те люди, кто способен обеспечивать результат и добывать Кубок Гагарина. СКА нужны уже состоявшиеся мастера, но их пока нет. Неужели, так и не будет?

Не собирается останавливаться на достигнутом «Спартак». Задачу по выходу в плей-офф команда Вадима Епанчинцева в прошлом сезоне выполнила. Пора брать новые вершины. Новичок Гудачек вместе с Беспаловым закроют вратарский вопрос. Гончаров и Кутейкин сделают оборону клуба еще мощней и агрессивней. Зубов, Ганзл и Даугавиньш добавят креатива в атаке и прии гре в большинстве. Правда, имеются вопросы по подписанию Карсумса. Латвиец в последние годы в московском «Динамо» нередко испытывал проблемы со здоровьем. Поэтому пока не совсем понятно, сможет ли он усилить «Спартак».

Наконец-то в Минске поняли, что стоит больше доверять белорусским воспитанникам и пригласили в команду обоих братьев Костицыных, Готовца и Евенко. Первые трое точно станут нелишними в команде Горди Дуайера, а вот Евенко — кот в мешке. Уж слишком редко Олег в минувшем сезоне попадал в состав «Стоктона» в АХЛ и закончил сезон с отрицательным полезности «-7». Да и его внушительные габариты (рост — 201 см, вес — 107 кг) вкупе со слабым катанием на европейских площадках точно не станут козырями.

Непонятно, чего стоит ждать от «Торпедо», не ставшего продлевать контракт с Петерисом Скудрой. Дэвид Немировски еще никогда не работал главным тренером в КХЛ, а нижегородцам нужно непросто выходить плей-офф, но пробиваться, как минимум, во второй раунд. Многое будет зависеть оттого, как в межсезонье сработает новый генменеджер волжан Ян Голубовский. Пока из реальных усилений можно выделить подписание Блума, Жафярова, Кейлофа и Миле.

АК БАРС Зинэтула БИЛЯЛЕТДИНОВ

в. Билялов (Югра), н. Арт. Михеев (оба — Югра, ВХЛ), н. Емец (Нефтяник), н. Лазарев (Торпедо), Падакин (Сочи).

в. Сидоров, з. Виноградов, н. Дм. Каштанов (все — Торпедо У-К, ВХЛ), з. Мусин, н. Дм. Архипов (оба — Сочи), з. Охтамаа (Кярпят, Финляндия), з. Токранов (СКА), н. Глинкин (Трактор), н. Обухов, н. Свитов, н. Язьков (Металлург).

ЦСКА Игорь НИКИТИН

тр. Корешков, тр. Якубов (Витязь), тр. вр. Наумов (Локомотив), з. Воробьев, Ермаков (оба — Сибирь), з. Краснов (Ижсталь, ВХЛ), з. Чмыхов (Сочи), н. Вей (Цюрих, Швейцария), н. Жилов (Торпедо), н. Ф. Карлссон (Авангард, права), н. Слепышев (Салават Юлаев, права).

в. Третьяк, з. Киселевич (Флорида, НХЛ), з. Огиенко (Торпедо), з. Ожиганов (Торонто, НХЛ), з. Сергеев, н. Жарков (оба — Салават Юлаев), н. Петров (Авангард), н. Плэтт.

СКА Илья ВОРОБЬЕВ.

в. Богданов (СКА-Нева, ВХЛ), в. Хелльберг (Куньлунь), з. Дыбленко (Бинхэмптон, АХЛ), з. Зоркин, н. К. Марченко, н. И. Морозов (все — Югра, ВХЛ), з. Токранов (Ак Барс), з. Юксеев (Сарыарка, ВХЛ), н. Бывальцев, н. О. Ли (оба — Амур), н. Дергачев (Спартак).

гт Знарок, т. Витолиньш, в. Иванников, з. Чуркин (оба — Югра, ВХЛ), в. Коскинен (Эдмонтон, НХЛ), з. Яковлев (Нью-Джерси, НХЛ), н. Широков (Авангард), н. Ковальчук, н. Торесен (Сторхамар, Норвегия), н. Шипачев (Динамо М).

ТРАКТОР

в. Судницин (Локомотив), з. Н. Хлыстов (Куньлунь), н. Бергстрем (Сибирь), н. Глинкин (Ак Барс), н. Стоа (Спартак).

в. Кузьмин, в. Францоуз (Колорадо, НХЛ), з. Вишневский (Автомобилист), з. Климонтов, н. Виделль (Динамо Р), н. Кокуев, н. Ю. Петров, н. Сентюрин, н. Черников, н. Якуценя.

ЙОКЕРИТ Лаури МАРЬЯМЯКИ*

гт. Марьямяки (сборная Финляндии), з. Лев (Айова, АХЛ), з. Рейни (ТПС, Финляндия), з. Ряйсянен (Кингстон, Лига Онтарио), н. Маннинен (Эребру, Швеция), н. Монто (СаПКо, Финляндия), н. Халме (ТУТО, Финляндия).

гт. Ю. Ялонен (сборная Финляндии), в. Рантаескола (ИПК, Финляндия), з. Андерсен (Брюнес, Швеция), з. Виртанен, з. Гилрой (Рапперсвиль, Швейцария), н. Палола (Куньлунь), Рантаескола (ИПК, Финляндия), н. Толванен (Нэшвилл, НХЛ), н. Хухтала (Мангейм, Германия).

ЛОКОМОТИВ Дмитрий КВАРТАЛЬНОВ

в. Красоткин, н. Капустин (оба — Лада, ВХЛ), в. Салак, н. Санников (оба — Сибирь), з. Н. Аверин (Амур), з. К. Маслов (Металлург Нк, ВХЛ), з. Юшкевич (Югра), н. Э. Галимов (Нефтехимик).

Тр.вр. Наумов (ЦСКА), в. Судницин (Трактор), з. Любушкин (Аризона. НХЛ), з. Хронек (Салават Юлаев, права), н. Лугин (Сочи), н. Кадейкин (Салават Юлаев), н. Мосалев.

МЕТАЛЛУРГ Йозеф ЯНДАЧ*

гт Яндач (сборная Чехии), тр.вр. Болсуновский (Сокол, ВХЛ), в. Нечистовский (Югра), з. Верещагин (Сибирь), з. Матушкин (Эссят, Финляндия), н. Язьков (Ак Барс).

в. Самсонов (Вашингтон, НХЛ), з. Будкин (Сочи), з. Денисов, з. Ли, з. Терещенко (Салват Юлаев), н. Берестенников, н. Железков (оба — Амур), н. Ден. Казионов, н. Коварж, н. Кокарев (Витязь), н. Швырев (Колорадо, НХЛ), н. Шенфельд (Торпедо).

САЛАВАТ ЮЛАЕВ Николай ЦУЛЫГИН*

в. Метсола (Амур), з. Анохин, н. Башкиров, н. Шэн (все — Югра, ВХЛ), з. Назаревич, н. Чебыкин (оба — Динамо СПб, ВХЛ), з. Рубинчик (Саскатун, WHL), з. Сергеев, н. Жарков (оба — ЦСКА), з. Терещенко (Металлург), з. Хронек (Локомотив, права), н. Кадейкин (Локомотив), н. Кугрышев, н. Хохряков (оба — Авангард), н. Н. Ли (Спартак), н. Основин (Сибирь).

В. Скривенс, в. Хомченко, з. Бартулис, з. Гончаров, з. Платонов, н. Зубов (все трое — Спартак), з. Логинов (Сибирь), н. Джиошвили (Динамо СПб, ВХЛ), н. Коротков, н. Ренев, н. Саюстов, н. Слепышев (ЦСКА, права), н. Юньков.

АВТОМОБИЛИСТ Андрей МАРТЕМЬЯНОВ*

гт Мартемьянов, т. Шафранов, т. Шалдыбин (все — Амур), з. Аблаев (Химик, ВХЛ), з. Вишневский (Трактор), з. Мамкин (Сочи), н. Белоусов (Лада, ВХЛ), н. Секстон (Нефтехимик), н. Да Коста (Женева-Серветт, Швейцария), н. Доус (Барыс), н. Литовченко (Амур).

з. Воропаев (Югра, ВХЛ), з. Кобелев (Спартак), з. Куляш (Северсталь), з. Мегалинский, н. Кинг, н. Михнов, н. Паренто, н. Симаков.

НЕФТЕХИМИК Андрей НАЗАРОВ

з. Полашек (Сочи), н. Й. Мяттинен, н. Пуустинен (оба — Ювяскюля, Финляндия), н. Роухомаа (Кярпят, Финляндия).

з. Густафссон (Лулео, Швеция), в. Неколенко, з. Пиганович, н. Э. Галимов (Локомотив), н. Ганзл, н. Филатов (оба — Спартак), н. Земченко (Металлург Нк, ВХЛ), н. Секстон (Автомобилист), н. Эверберг.

ТОРПЕДО Дэвид НЕМИРОВСКИ*

гм Голубовский, гт Немировски (Адмирал), з. Блум (Сочи), з. Огиенко (ЦСКА), з. М. Орлов (Витязь), н. Жафяров (Адмирал), н. Кейлоф, н. Миле (оба — Векше, Швеция), н. Марковин (Динамо М), н. Шенфельд (Металлург).

в. Лисутин, з. С. Захарчук, з. Кинрейд, з. Кундратек (Куньлунь), з. Курбатов, з. Шуленин (Динамо Р), н. Даугавиньш (Спартак), н. Дугин, н. Жилов (ЦСКА), н. Жуков, н. И. Захарчук, н. С. Костицын (Динамо Мн), н. Краснослободцев, н. Лазарев (Ак Барс), н. Мозер (Динамо М).

АВАНГАРД Боб ХАРТЛИ*

гт Хартли (Сборная Латвии), в. Бобков (Адмирал), н. Петров (ЦСКА), н. Широков (СКА), в. Ряме (Йокерит), н. Зернов (Лада, ВХЛ).

гт Титов, в. Новицкий, з. Анелев, з. Медведев, з. Покка (Оттава, НХЛ), з. Хохлов, н. Денисевич, н. Яремчук (оба — Югра, ВХЛ), н. Кугрышев, н. Хохряков (оба — Салават Юлаев), н. Ф. Карлссон (ЦСКА, права), н. Лемтюгов, н. Перселл, н. Петерссон, н. Рау, з. Хохлов (Динамо Мн), в. Фурх (Северсталь).

АМУР Николай БОРЩЕВСКИЙ*

гт Борщевский (Югра, ВХЛ), в. Кашик (Злин, Чехия), з. Д. Воробьев (Лада, ВХЛ), з. Журавлев (Югра, ВХЛ), з. Янчевский, н. Берестенников, н. Железков (все — Металлург), н. Филиппи (Либерец, Чехия).

гт Мартемьянов, т. Шафранов, т. Шалдыбин (все — Автомобилист), в. Метсола (Салават Юлаев), з. Н. Аверин (Локомотив), з. Атюшов, з. Кондратьев, з. Хабаров, н. Бывальцев, О. Ли (оба — СКА), н. Железнов (Лада, ВХЛ), н. Литовченко (Автомобилист), н. Пикар, н. Фролов.

СОЧИ Сергей ЗУБОВ

В. Хушка (Локомотив, права), з. Д. Александров (СКА-Нева, ВХЛ), з. Будкин (Металлург), з. Мусин, н. Дм. Архипов (оба — Ак Барс), з. Погоришный (Югра, ВХЛ), н. Лугин (Локомотив), н. Подшендялов (Спартак), н. Розен (Векше, Швеция).

в. Назаров (Рязань, ВХЛ), з. Ю. Александров, з. Блум (Торпедо), з. Мамкин (Автомобилист), з. Р. Педан (Спартак), з. Полашек (Нефтехимик), з. Семыкин (СКА), з. Титов, н. Иванов, н. Лапенков, н. Падакин (Ак Барс), н. Точицкий, н. Уэллмэн (Рапперсвиль, Швейцария), н. Цветков.

СПАРТАК Вадим ЕПАНЧИНЦЕВ

в. Гудачек (Северсталь), в. Хомченко, з. Гончаров, н. Зубов (все — Салават Юлаев), з. Аляев (Лада, ВХЛ), з. Гришин (Торос, ВХЛ), з. Кобелев (Автомобилист), з. Кутейкин, н. Карсумс (оба — Динамо М), з. Р. Педан (Сочи), н. Ганзл, н. Филатов (оба — Нефтехимик).

в. Свенссон (Ферьестад, Швеция), в. Синягин (Южный Урал, ВХЛ), з. Бондарев, з. Кольцов, з. Лаюнен, з. Свиязов, н. Дергачев (СКА), н. Н. Ли (Салават Юлаев), н. Мирнов, н. Орлов, н. Подшендялов (Сочи), н. Радил (Сан-Хосе, НХЛ), н. Стоа (Трактор), н. Шацкий.

СЕВЕРСТАЛЬ Александр ГУЛЯВЦЕВ

з. Куляш (Автомобилист), з. Малевич (Арлан), н. Бойчак (Слован), в. Фурх (Авангард).

в. Гудачек (Спартак), з. В. Вишневский, з. Евсеенков, н. Монс, н. Чернов (все — Витязь), з. Мазур (Мура, Швеция), з. Сизов, з. Стасенко, н. Кагарлицкий (Динамо М), н. Мерескин, н. Трубачев, н. Угаров, н. Хабаров.

СИБИРЬ Владимир ЮРЗИНОВ

В. Тэйлор (Оттава, НХЛ), з. Логинов (Салават Юлаев), з. Мнацян (Адмирал), з. Бертран, н. Юнттила (оба — Кэрпят, Финляндия), з. А. Локтев, н. Романцев (оба — Металлург Нк, ВХЛ), н. Пельтола (Таппара, Финляндия), н. Эммертон (Амбри-Пиотта, Швейцария).

в. Салак, н. Санников (оба — Локомотив), з. Верещагин (Металлург), з. Воробьев, з. Ермаков (оба — ЦСКА), н. Артемов (Динамо Мн), н. Бергстрем (Трактор), н. Горбунов, н. Дергунов, н. Энлунд, н. Закриссон (Динамо М), н. Коньков, н. Основин (Салават Юлаев), н. Тичар, н. Энеруд (ХВ-71, Швеция).

ДИНАМО М Владимир ВОРОБЬЕВ

тр. Николишин, тр. Ореховский, тр. Степанов, з. М. Койвисто (Кэрпят, Финляндия), з. Миронов (Сан-Антонио, АХЛ), н. Афиногенов (Витязь), н. Закриссон (Сибирь), н. Индрашис (Динамо Р), н. Кагарлицкий (Северсталь), н. Мозер (Торпедо), н. Шипачев (СКА).

з. Кутейкин, н. Карсумс (оба — Спартак), з. Рылов, з. Соловьев, н. Артюхин, н. Варнаков, н. Игнатушкин, н. Дм. Казионов, н. Комаров (Витязь), н. Марковин (Торпедо), н. Сопин, н. Терещенко.

БАРЫС Галым МАМБЕТАЛИЕВ

в. Граховина (Таппара, Финляндия), з. Лакиза, н. Асетов (оба — Номад, Казахстан), з. О'Коннор (Шеффилд, Великобритания), н. Акользин (Арлан, Казахстан), н. Панюков (Су-Фолс, USHL).

з. Ибрайбеков (Сарыарка, ВХЛ), з. Савченко, з. Сауторн, н. Доус (Автомобилист), н. Жайлаулов, н. Пушкарев, н. Старченко.

ДИНАМО Мн Горди ДУАЙЕР

з. Готовец (Манитоба, АХЛ), з. Евенко (Стоктон, АХЛ), н. Артемов (Сибирь), н. Когалев, н. Парфеевец (оба — Юность, Белоруссия), н. А. Костицын (Куньлунь), н. С. Костицын (Торпедо), з. Хохлов (Авангард).

в. Козловский, з. Граньяни, з. Знахаренко, з. Шинкевич, н. Амброжейчик, н. Арт. Волков, н. Дрозд, н. Карабань, н. Китаров, н. Лингле, н. Павлович, н. Скилли, н. Степанов, н. Фонтэйн.

ВИТЯЗЬ Валерий БЕЛОВ

в. Ортио (Шеллефтео, Швеция), з. Евсеенков, н. Монс, н. Чернов (все — Северсталь), н. Кокарев (Металлург), н. Комаров (Динамо М), н. А. Семин (Сокол).

тр. Якубов (ЦСКА), в. Кархунен (Амбри-Пиотта, Швейцария), в. Тодыков (Динамо СПб, ВХЛ), з. Буханко, з. Гимаев, з. Орлов (Торпедо), з. Семенов, н. Афиногенов (Динамо М), н. Копейкин, н. Мюттюнен, н. Панков, н. Д. Семин, н. Яценко.

АДМИРАЛ Сергей СВЕТЛОВ

гт Светлов, з. Козловский, з. Угольников (оба — Югра, ВХЛ).

в. Бобков (Авангард), з. Волченков, з. Глухов, з. Ильин, з. Курашов, з. Мнацян (Сибирь), н. Алексеев (Югра, ВХЛ), н. Гичибеков, н. Глазачев, н. Другов, н. Жафяров (Торпедо), н. Иванов, н. Кицын, н. Ковалев, н. Махановский, н. Фищенко.

КУНЬЛУНЬ Юсси ТАПОЛА

гт. Тапола, тр. Ковалев, з. Витасек, н. Савинайнен (оба — Югра, ВХЛ), в. Кундратек (Торпедо), н. Лунд (Юргорден, Швеция), н. Мертль (Пльзень, Чехия), н. Палола (Йокерит).

в. Бояршинов, в. Хеллберг (СКА), з. Блэкер, з. Граборенко, з. Перетягин, з. Рыбницкий, з. Там, з. Хлыстов (Трактор), з. Шаус, з. Ярвинен, н. Я. Альшевский (Нефтяник, ВХЛ), н. Брюле, н. Васильев, н. Дефацио, н. Кейн, н. А. Костицын (Динамо Мн), н. Лебедев, н. Лессио, н. Мокин, н. О'Доннелл, н. Поникаровский, н. Риссанен (КалПа, Финляндия), н. Ся, н. Чипчура (Кельн, Германия), н. Шибаев.