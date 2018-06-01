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14:42 (мск), источник: ТАСС

Олимпийские чемпионы Каблуков и Зубарев с большой вероятностью останутся в СКА

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Олимпийские чемпионы 2018 года Илья Каблуков и Андрей Зубарев с большой долей вероятности останутся в клубе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА. Об этом ТАСС сообщил главный тренер петербургской команды Илья Воробьев.

Источник: РИА "Новости"

Контракты Каблукова и Зубарева со СКА истекли в конце апреля.

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Помимо них, подошел к концу срок действия соглашения с клубом у Максима Карпова.

«Вероятность, что Каблуков, Зубарев и Карпов останутся в команде, хорошая, идет переговорный процесс, но этот вопрос больше не ко мне, а к руководству. Я, естественно, хочу, чтобы они остались», — сказал Воробьев.

По его словам, точно команду покинут Вячеслав Войнов и Илья Ковальчук, которые вернутся в Национальную хоккейную лигу (НХЛ). «Слава — взрослый мужчина, он принял свое решение, а мы желаем ему удачно вернуться за океан, восстановить себя в роли хорошего игрока НХЛ. Илья — великий игрок, он принял для себя решение, я желаю ему удачи. Дай бог, чтобы он был без травм и его мечта о Кубке Стэнли сбылась», — отметил Воробьев.

Каблуков и Зубарев являются олимпийскими чемпионами 2018 года в составе команды олимпийских атлетов из России. Каблуков выступает за СКА с 2014 года, дважды став обладателем Кубка Гагарина. Зубарев играет за петербургскую команду с 2015 года, один раз выиграв Кубок Гагарина.

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