Олимпийские чемпионы Каблуков и Зубарев с большой вероятностью останутся в СКА

Контракты Каблукова и Зубарева со СКА истекли в конце апреля.
Помимо них, подошел к концу срок действия соглашения с клубом у Максима Карпова.
«Вероятность, что Каблуков, Зубарев и Карпов останутся в команде, хорошая, идет переговорный процесс, но этот вопрос больше не ко мне, а к руководству. Я, естественно, хочу, чтобы они остались», — сказал Воробьев.
По его словам, точно команду покинут Вячеслав Войнов и Илья Ковальчук, которые вернутся в Национальную хоккейную лигу (НХЛ). «Слава — взрослый мужчина, он принял свое решение, а мы желаем ему удачно вернуться за океан, восстановить себя в роли хорошего игрока НХЛ. Илья — великий игрок, он принял для себя решение, я желаю ему удачи. Дай бог, чтобы он был без травм и его мечта о Кубке Стэнли сбылась», — отметил Воробьев.
Каблуков и Зубарев являются олимпийскими чемпионами 2018 года в составе команды олимпийских атлетов из России. Каблуков выступает за СКА с 2014 года, дважды став обладателем Кубка Гагарина. Зубарев играет за петербургскую команду с 2015 года, один раз выиграв Кубок Гагарина.