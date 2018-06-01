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11:22 (мск), источник: Р-Спорт

Главный тренер сборной России Воробьев возглавил ХК СКА, контракт рассчитан на 2 года

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев возглавил петербургский СКА, контракт рассчитан на два года, сообщается на официальном сайте армейской команды.

Источник: РИА "Новости"

Помощниками Воробьева станут Алексей Кудашов и Анвар Гатиятулин. Работу в клубе продолжат тренер вратарей Рашит Давыдов, тренер по индивидуальной подготовке вратарей Марко Торениус, а также тренер по ОФП Юрий Жданов и тренер по ИФП Денис Коротышев. Ларс Юханссон займет должность тренера-методиста.

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В четверг вечером СКА объявил, что Олег Знарок, возглавлявший петербургских армейцев последние два года, покидает клуб. Контракт Знарка с командой истек 30 апреля. Вместе с ним СКА покинули его помощники Харийс Витолиньш и Владимир Федосов. Под руководством Знарка СКА в сезоне-2016/17 выиграл Кубок Гагарина, в сезоне-2017/18 дошел до финала Западной конференции плей-офф КХЛ, в котором уступил московскому ЦСКА (2−4).

В середине апреля было объявлено, что Воробьев в статусе исполняющего обязанности главного тренера повезет сборную России на чемпионат мира в Дании. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала турнира, где в овертайме уступила сборной Канады (4:5). 1 июня Федерация хоккея России (ФХР) объявила, что заключила с Воробьевым контракт как с главным тренером сборной России по схеме «2+2».

До работы в СКА Воробьев с октября 2015 года по ноябрь 2017-го возглавлял магнитогорский «Металлург», с которым в сезоне-2015/16 выиграл Кубок Гагарина.

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