Главный тренер сборной России Воробьев возглавил ХК СКА, контракт рассчитан на 2 года

Источник: РИА "Новости"

Помощниками Воробьева станут Алексей Кудашов и Анвар Гатиятулин. Работу в клубе продолжат тренер вратарей Рашит Давыдов, тренер по индивидуальной подготовке вратарей Марко Торениус, а также тренер по ОФП Юрий Жданов и тренер по ИФП Денис Коротышев. Ларс Юханссон займет должность тренера-методиста.

В четверг вечером СКА объявил, что Олег Знарок, возглавлявший петербургских армейцев последние два года, покидает клуб. Контракт Знарка с командой истек 30 апреля. Вместе с ним СКА покинули его помощники Харийс Витолиньш и Владимир Федосов. Под руководством Знарка СКА в сезоне-2016/17 выиграл Кубок Гагарина, в сезоне-2017/18 дошел до финала Западной конференции плей-офф КХЛ, в котором уступил московскому ЦСКА (2−4).

В середине апреля было объявлено, что Воробьев в статусе исполняющего обязанности главного тренера повезет сборную России на чемпионат мира в Дании. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала турнира, где в овертайме уступила сборной Канады (4:5). 1 июня Федерация хоккея России (ФХР) объявила, что заключила с Воробьевым контракт как с главным тренером сборной России по схеме «2+2».