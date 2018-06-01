ХК СКА объявил об уходе главного тренера Олега Знарка

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Также команду покинули его помощники Харийс Витолиньш и Владимир Федосов.

«Клуб благодарит Олега Знарка, Харийса Витолиньша и Владимира Федосова за плодотворную работу и желает им успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении на официальном сайте СКА.

Знарок возглавил СКА в 2016 году. Под его руководством команда в 2017 году завоевала Кубок Гагарина. В завершившемся сезоне КХЛ СКА в финале Западной конференции проиграл ЦСКА со счетом 2−4 в серии. С марта 2014-го по апрель нынешнего года Знарок возглавлял сборную России, на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане российские хоккеисты под его руководством стали обладателями золотых медалей.