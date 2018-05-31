Новый президент «Барыса» рассказал о переговорах со Скабелкой, будущем Мамбеталиева и поисках замены Доусу

— Борис Анатольевич, буквально накануне появилась информация о том, что новым тренером «Барыса» будет Андрей Скабелка. Так ли это? Если да, то когда ожидать его назначение?

— На данный момент между клубом и новым главным тренером ведутся переговоры. До конца недели вопрос будет решен. Мы объявим об этом в наших официальных источниках.

— Как вообще будет формироваться тренерский штаб?

— Тренерский штаб будет формироваться главным тренером команды.

— Останется ли в системе клуба Галым Мамбеталиев, которому досталось немало критики после прошлого сезона?

— Хочу сказать, что Галым Баубекович принял «Барыс» в очень сложный период. В январе команда переживала ряд поражений, «Барыс» покинули легионеры, ранее игравшие важные роли в команде. Доигрывали сезон с большим количеством молодежи в составе, в том числе из «Номада» и «Снежных Барсов». Тренерский штаб дал ребятам шанс, чтобы они получили опыт в КХЛ, проявили себя. Считаю, что несправедливо направлять критику только на главного тренера.

— Старченко, Савченко, Пушкарев, Жайлауов. Кого из этих хоккеистов клуб планирует сохранить?

— С Романом Старченко контракт уже подписан. Остались последние формальности, мы вскоре официально объявим. Роман Савченко, Константин Пушкарев и Талгат Жайлауов, безусловно, входят в планы клуба. Это наши лидеры, они игроки национальной сборной Казахстана. Решение по ним будет приниматься совместно с новым тренерским штабом.

— Какой в целом будет трансферная политика клуба? Будут ли еще привлекаться легионеры?

— Мы ведем переговоры с новичками-легионерами. Как только мы официально их подпишем, то болельщики сразу об этом узнают. Повторюсь, что мы никогда не задерживаем информацию. Бывают слухи, преждевременные заявления. Обо всех переходах и подписаниях клуб сообщает своевременно, но только после того, как они официально подтверждены КХЛ.

— Подыскивается ли замена Доусу, которого называют главной потерей клуба?

— Мы планируем составить ударное звено команды из легионеров. Понимаем, что будет нелегко найти замену Найджелу Доусу, который уверенно стал лучшим снайпером минувшего регулярного сезона.

— Занимаясь трансферами, Вы же наверняка понимаете уже задачи команды на следующий сезон. Какими они будут? Это будет просто выход в плей-офф, выход во второй раунд или же просто наигрывание молодых казахстанских хоккеистов без определенных задач?

— «Барыс» всегда ставит перед собой высокие задачи. На данный момент клуб занят комплектацией состава и тренерского штаба. После клуб озвучит задачи на сезон. Развитие молодых казахстанских хоккеистов, безусловно, входит в число основных задач нашего клуба.

— Проходил слух, что «Номад», «Снежные Барсы» и «Томирис» могут переехать в ДС «Казахстан», так ли это?

— Такая вероятность существует. Если ДС «Казахстан» будет соответствовать требованиям и регламенту турниров, в которых они участвуют. Клуб планирует разгрузить основную арену, которая в состоянии решать коммерческие задачи, то есть принимать концерты и другие общественно-культурные мероприятия.

— Продолжит ли «Барыс» практику привлечения казахстанских игроков в состав, особенно учитывая, что Астане предстоит принимать ЧМ в 2019-м году?