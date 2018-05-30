Нападающий Аарон Палушай может вернуться в минское «Динамо»
Ряды минского «Динамо» может пополнить американский нападающий Аарон Палушай, уже защищавший цвета команды в сезоне-2016/17. Сам хоккеист подтвердил что ведёт переговоры с «зубрами».
Ряды минского «Динамо» может пополнить американский нападающий Аарон Палушай, уже защищавший цвета команды в сезоне-2016/17. Сам хоккеист подтвердил что ведёт переговоры с «зубрами».
«Мне понравилось выступать в Минске, город замечательный, и болельщики тоже. Хотел бы показать им, на что я способен в течение полного сезона, будучи одним из ведущих игроков команды», — приводит слова хоккеиста «Прессбол».
Палушай присоединился к «зубрам» в ходе сезона-2016/17, в 18 матчах регулярного сезона набрал 12 (8+4) очков. В