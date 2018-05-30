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21:11 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«2:1, 2:1 — наш “Ак Барс” непобедим!»: в Казани прошла церемония награждения чемпионов-2018

Репортаж Алексея ШЕВЧЕНКО.

ЗАБОРЫ ДЛЯ АВСТРАЛИЙЦЕВ

На базе «Ак Барса», расположенной в центре города, теперь тщательный досмотр, а по территории расставляют странные заборчики. Там будет жить команда Австралии по футболу и хоккеистов вряд ли будут пускать в это время.

— Что же вы делаете? — едва не расплакалась ответственная за базу. — Мы же хотели, чтобы австралийцы чувствовали себя уютно, а вы заборы ставите. Мы хотели настольный футбол им поставить, они должны отдыхать, а не на заборы смотреть.

— Так надо, — мрачно говорили представители службы безопасности. — Тут будет 12 ЧОПовцев, а вдруг через белку что-то передадут? Или в деревьях будет человек с винтовкой.

Это был бесконечный спор представителей двух систем.

Фоторепортаж
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Игроки «Ак Барса» на заборчики не смотрели. Все были в идеальных костюмах, довольные.

— Вы как-то спокойно отнеслись к титулу? — говорю я Артему Лукоянову. — Такое ощущение, что радости и не было особой.

— Устали, — вздохнул он. — Очень сильно устали к концу. Сегодня порадуемся.

Он даже не знал, насколько был близок к истине.

Алексей Потапов вместо галстука нацепил бабочку и был самым элегантным.

— А мне сказали, что с «бабочкой» нельзя, — удивился Станислав Галиев.

Потапов пожал плечами.

— Вы знаете, больше тему про Петериса Скудру я поднимать не буду, — признался бывший нападающий «Торпедо». — Он мне написал сообщение, поздравил с победой. Это много значит.

— А вы ответили?

— Да, сказал, что все в прошлом.

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ЛИВЕНЬ ВНЕС КОРРЕКТИВЫ

Были игроки, которые ставили тупиковые вопросы. Так Дмитрий Обухов, выслушав мой вопрос о будущем, уточнил:

— А вы бы в каком клубе хотели меня видеть?

— В «Вегасе», — нашелся я после минутного замешательства.

Кто-то засмеялся.

К сожалению, не было двух крутых хоккеистов. И у Джастина Азеведо, и у Владимира Ткачева были объективные причины, по которым они не смогли приехать.

Планировалось, что будет парад, затем концерт, но какая разница, что там планировалось в итоге, так как на улице начался страшный ливень. Все планы, все сценарии пошли прахом. Ну какой концерт в ливень? Нельзя. Как хоккеисты поедут в открытом автобусе по улицам? Никак.

План поменяли, а потом…

В общем, после торжественной части у президента республики у входа в резиденцию в Кремле собрались люди с флагами, в майках казанского клуба. Они кричали какие-то речевки. Один маленький мальчик продекларировал:

— Два один, два один — наш «Ак Барс» непобедим.

То есть он в свои годы очень хорошо изучил, как играет команда Зинэтулы Билялетдинова.

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ЗАРИПОВ, ГАРИПОВ И ЛУКОЯНОВ ПОЖАЛИ РУКИ ВСЕМ БОЛЕЛЬЩИКАМ

Хоккеисты вышли от президента с Кубком, Данис Зарипов и Эмиль Гарипов пронесли его по кругу, а затем… А затем все вместе пошли до автобуса. Это было неподготовленно, но очень трогательно. Хоккеисты меняли друг друга, так как тащить награду очень тяжело. Михаила Сидорова сменил маскот.

— Вас первый раз меняет барс? — уточняю. — Как бы в чемпионате такого не было.

— Да это мой знакомый, — отмахнулся хоккеист. — Но кубок и правда тяжелый. Я четыре дня с ним в Ярославле провел. Очень тяжело.

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Игроки, тем временем, добрались до автобуса с открытой крышей и еле-еле поместились в нем. Некоторым пришлось стоять, например, не хватило места Александру Свитову. Капитан команды был с травмированной рукой, она была затянута в корсет и он опять все время чем-то был недоволен.

— А чего меня снимают? — бурчал он. — А чего обсуждают, где я буду играть?

— Вы, Александр, с годами превращаетесь в пятнадцатилетнего подростка, — говорю. — Играли в НХЛ и как будто этого и не было.

— Ну, а че? — опять он начал возмущаться, но тут подошли несколько человек и стали с ним фотографироваться. Свитов оттаял.

Все игроки получили порцию любви от болельщиков. Потихоньку выходило солнце и возле ресторана, который находится рядом со старой ареной, уже собралась толпа. А ведь концерт отменили.

Но он был никому не нужен, раз Данис Зарипов, Артем Лукоянов и Эмиль Гарипов шли в зал через болельщиков и пожимали всем руки. Странно, что они вообще дошли и их не разорвали от избытка эмоций.

Хоккеистов в Казани очень любят. ​.

Алексей ШЕВЧЕНКО из Казани.

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