«2:1, 2:1 — наш “Ак Барс” непобедим!»: в Казани прошла церемония награждения чемпионов-2018

ЗАБОРЫ ДЛЯ АВСТРАЛИЙЦЕВ

На базе «Ак Барса», расположенной в центре города, теперь тщательный досмотр, а по территории расставляют странные заборчики. Там будет жить команда Австралии по футболу и хоккеистов вряд ли будут пускать в это время.

— Что же вы делаете? — едва не расплакалась ответственная за базу. — Мы же хотели, чтобы австралийцы чувствовали себя уютно, а вы заборы ставите. Мы хотели настольный футбол им поставить, они должны отдыхать, а не на заборы смотреть.

— Так надо, — мрачно говорили представители службы безопасности. — Тут будет 12 ЧОПовцев, а вдруг через белку что-то передадут? Или в деревьях будет человек с винтовкой.

Это был бесконечный спор представителей двух систем.

Игроки «Ак Барса» на заборчики не смотрели. Все были в идеальных костюмах, довольные.

— Вы как-то спокойно отнеслись к титулу? — говорю я Артему Лукоянову. — Такое ощущение, что радости и не было особой.

— Устали, — вздохнул он. — Очень сильно устали к концу. Сегодня порадуемся.

Он даже не знал, насколько был близок к истине.

Алексей Потапов вместо галстука нацепил бабочку и был самым элегантным.

— А мне сказали, что с «бабочкой» нельзя, — удивился Станислав Галиев.

Потапов пожал плечами.

— Вы знаете, больше тему про Петериса Скудру я поднимать не буду, — признался бывший нападающий «Торпедо». — Он мне написал сообщение, поздравил с победой. Это много значит.

— А вы ответили?

— Да, сказал, что все в прошлом.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BjZ64NpHZzj/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:37.4537037037037% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BjZ64NpHZzj/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">«Ак Барс» - чемпион. Вот они наши герои.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/boogaard1975/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> boogaard1975</a> (@boogaard1975) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-05-30T14:30:32+00:00">May 30, 2018 at 7:30am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

ЛИВЕНЬ ВНЕС КОРРЕКТИВЫ

Были игроки, которые ставили тупиковые вопросы. Так Дмитрий Обухов, выслушав мой вопрос о будущем, уточнил:

— А вы бы в каком клубе хотели меня видеть?

— В «Вегасе», — нашелся я после минутного замешательства.

Кто-то засмеялся.

К сожалению, не было двух крутых хоккеистов. И у Джастина Азеведо, и у Владимира Ткачева были объективные причины, по которым они не смогли приехать.

Планировалось, что будет парад, затем концерт, но какая разница, что там планировалось в итоге, так как на улице начался страшный ливень. Все планы, все сценарии пошли прахом. Ну какой концерт в ливень? Нельзя. Как хоккеисты поедут в открытом автобусе по улицам? Никак.

План поменяли, а потом…

В общем, после торжественной части у президента республики у входа в резиденцию в Кремле собрались люди с флагами, в майках казанского клуба. Они кричали какие-то речевки. Один маленький мальчик продекларировал:

— Два один, два один — наш «Ак Барс» непобедим.

То есть он в свои годы очень хорошо изучил, как играет команда Зинэтулы Билялетдинова.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BjaNXoenAug/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:37.4537037037037% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BjaNXoenAug/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Когда зашел кондуктор в черном костюме.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/boogaard1975/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> boogaard1975</a> (@boogaard1975) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-05-30T17:12:07+00:00">May 30, 2018 at 10:12am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

ЗАРИПОВ, ГАРИПОВ И ЛУКОЯНОВ ПОЖАЛИ РУКИ ВСЕМ БОЛЕЛЬЩИКАМ

Хоккеисты вышли от президента с Кубком, Данис Зарипов и Эмиль Гарипов пронесли его по кругу, а затем… А затем все вместе пошли до автобуса. Это было неподготовленно, но очень трогательно. Хоккеисты меняли друг друга, так как тащить награду очень тяжело. Михаила Сидорова сменил маскот.

— Вас первый раз меняет барс? — уточняю. — Как бы в чемпионате такого не было.

— Да это мой знакомый, — отмахнулся хоккеист. — Но кубок и правда тяжелый. Я четыре дня с ним в Ярославле провел. Очень тяжело.

Игроки, тем временем, добрались до автобуса с открытой крышей и еле-еле поместились в нем. Некоторым пришлось стоять, например, не хватило места Александру Свитову. Капитан команды был с травмированной рукой, она была затянута в корсет и он опять все время чем-то был недоволен.

— А чего меня снимают? — бурчал он. — А чего обсуждают, где я буду играть?

— Вы, Александр, с годами превращаетесь в пятнадцатилетнего подростка, — говорю. — Играли в НХЛ и как будто этого и не было.

— Ну, а че? — опять он начал возмущаться, но тут подошли несколько человек и стали с ним фотографироваться. Свитов оттаял.

Все игроки получили порцию любви от болельщиков. Потихоньку выходило солнце и возле ресторана, который находится рядом со старой ареной, уже собралась толпа. А ведь концерт отменили.

Но он был никому не нужен, раз Данис Зарипов, Артем Лукоянов и Эмиль Гарипов шли в зал через болельщиков и пожимали всем руки. Странно, что они вообще дошли и их не разорвали от избытка эмоций.

Хоккеистов в Казани очень любят. ​.