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«2:1, 2:1 — наш “Ак Барс” непобедим!»: в Казани прошла церемония награждения чемпионов-2018
Репортаж Алексея ШЕВЧЕНКО.
Репортаж Алексея ШЕВЧЕНКО.
На базе «Ак Барса», расположенной в центре города, теперь тщательный досмотр, а по территории расставляют странные заборчики. Там будет жить команда Австралии по футболу и хоккеистов вряд ли будут пускать в это время.
— Что же вы делаете? — едва не расплакалась ответственная за базу. — Мы же хотели, чтобы австралийцы чувствовали себя уютно, а вы заборы ставите. Мы хотели настольный футбол им поставить, они должны отдыхать, а не на заборы смотреть.
— Так надо, — мрачно говорили представители службы безопасности. — Тут будет 12 ЧОПовцев, а вдруг через белку
Это был бесконечный спор представителей двух систем.
Игроки «Ак Барса» на заборчики не смотрели. Все были в идеальных костюмах, довольные.
— Вы
— Устали, — вздохнул он. — Очень сильно устали к концу. Сегодня порадуемся.
Он даже не знал, насколько был близок к истине.
Алексей Потапов вместо галстука нацепил бабочку и был самым элегантным.
— А мне сказали, что с «бабочкой» нельзя, — удивился Станислав Галиев.
Потапов пожал плечами.
— Вы знаете, больше тему про Петериса Скудру я поднимать не буду, — признался бывший нападающий «Торпедо». — Он мне написал сообщение, поздравил с победой. Это много значит.
— А вы ответили?
— Да, сказал, что все в прошлом.
Были игроки, которые ставили тупиковые вопросы. Так Дмитрий Обухов, выслушав мой вопрос о будущем, уточнил:
— А вы бы в каком клубе хотели меня видеть?
— В «Вегасе», — нашелся я после минутного замешательства.
К сожалению, не было двух крутых хоккеистов. И у Джастина Азеведо, и у Владимира Ткачева были объективные причины, по которым они не смогли приехать.
Планировалось, что будет парад, затем концерт, но какая разница, что там планировалось в итоге, так как на улице начался страшный ливень. Все планы, все сценарии пошли прахом. Ну какой концерт в ливень? Нельзя. Как хоккеисты поедут в открытом автобусе по улицам? Никак.
План поменяли, а потом…
В общем, после торжественной части у президента республики у входа в резиденцию в Кремле собрались люди с флагами, в майках казанского клуба. Они кричали
— Два один, два один — наш «Ак Барс» непобедим.
То есть он в свои годы очень хорошо изучил, как играет команда Зинэтулы Билялетдинова.
Хоккеисты вышли от президента с Кубком, Данис Зарипов и Эмиль Гарипов пронесли его по кругу, а затем… А затем все вместе пошли до автобуса. Это было неподготовленно, но очень трогательно. Хоккеисты меняли друг друга, так как тащить награду очень тяжело. Михаила Сидорова сменил маскот.
— Вас первый раз меняет барс? — уточняю. — Как бы в чемпионате такого не было.
— Да это мой знакомый, — отмахнулся хоккеист. — Но кубок и правда тяжелый. Я четыре дня с ним в Ярославле провел. Очень тяжело.
Игроки, тем временем, добрались до автобуса с открытой крышей и
— А чего меня снимают? — бурчал он. — А чего обсуждают, где я буду играть?
— Вы, Александр, с годами превращаетесь в пятнадцатилетнего подростка, — говорю. — Играли в НХЛ и как будто этого и не было.
— Ну, а че? — опять он начал возмущаться, но тут подошли несколько человек и стали с ним фотографироваться. Свитов оттаял.
Все игроки получили порцию любви от болельщиков. Потихоньку выходило солнце и возле ресторана, который находится рядом со старой ареной, уже собралась толпа. А ведь концерт отменили.
Но он был никому не нужен, раз Данис Зарипов, Артем Лукоянов и Эмиль Гарипов шли в зал через болельщиков и пожимали всем руки. Странно, что они вообще дошли и их не разорвали от избытка эмоций.
Хоккеистов в Казани очень любят. .
Алексей ШЕВЧЕНКО из Казани.