ХК «Ак Барс» отменил чемпионский парад из-за урагана в Казани
ТАСС, 30 мая. Казанский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ак Барс» вынужден был отменить чемпионский парад, запланированный на 30 мая,
ТАСС, 30 мая. Казанский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ак Барс» вынужден был отменить чемпионский парад, запланированный на 30 мая,
«Ак Барс» в минувшем сезоне стал обладателем Кубка Гагарина в третий раз в истории, что является рекордом турнира. В финальной серии
«Мы должны были вместе отпраздновать значимое событие — завоевание третьего в истории клуба Кубка Гагарина. На площади Тысячелетия была подготовлена насыщенная программа празднований для болельщиков всех возрастов. К сожалению, ураган, прошедший в Казани, разрушительные последствия которого затронули весь город, не обошел стороной и нашу центральную площадку.
«Ак Барс» в пятый раз в истории завоевал титул чемпиона России по хоккею, ранее клуб из Казани выигрывал национальное первенство в 1998, 2006, 2009 и 2010 году.