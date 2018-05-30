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17:41 (мск), источник: ТАСС

ХК «Ак Барс» отменил чемпионский парад из-за урагана в Казани

ТАСС, 30 мая. Казанский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ак Барс» вынужден был отменить чемпионский парад, запланированный на 30 мая, из-за урагана. Об этом сообщает пресс-служба «Ак Барса».

Источник: РИА "Новости"

«Ак Барс» в минувшем сезоне стал обладателем Кубка Гагарина в третий раз в истории, что является рекордом турнира. В финальной серии плей-офф КХЛ казанский клуб со счетом 4−1 обыграл московский ЦСКА.

«Мы должны были вместе отпраздновать значимое событие — завоевание третьего в истории клуба Кубка Гагарина. На площади Тысячелетия была подготовлена насыщенная программа празднований для болельщиков всех возрастов. К сожалению, ураган, прошедший в Казани, разрушительные последствия которого затронули весь город, не обошел стороной и нашу центральную площадку. Из-за последствий стихии мы вынуждены перенести массовые мероприятия на площади Тысячелетия», — говорится в заявлении пресс-службы.

«Ак Барс» в пятый раз в истории завоевал титул чемпиона России по хоккею, ранее клуб из Казани выигрывал национальное первенство в 1998, 2006, 2009 и 2010 году.

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