ХК «Ак Барс» отменил чемпионский парад из-за урагана в Казани

Источник: РИА "Новости"

«Ак Барс» в минувшем сезоне стал обладателем Кубка Гагарина в третий раз в истории, что является рекордом турнира. В финальной серии плей-офф КХЛ казанский клуб со счетом 4−1 обыграл московский ЦСКА.

«Мы должны были вместе отпраздновать значимое событие — завоевание третьего в истории клуба Кубка Гагарина. На площади Тысячелетия была подготовлена насыщенная программа празднований для болельщиков всех возрастов. К сожалению, ураган, прошедший в Казани, разрушительные последствия которого затронули весь город, не обошел стороной и нашу центральную площадку. Из-за последствий стихии мы вынуждены перенести массовые мероприятия на площади Тысячелетия», — говорится в заявлении пресс-службы.